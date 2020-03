La Société d'habitation du Québec accorde plus de 1,6 M$ pour la construction de 16 logements abordables à Laverlochère-Angliers

LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS, QC, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) donne le feu vert à la construction d'une résidence de 16 logements abordables destinés à des aînés en légère perte d'autonomie à Laverlochère-Angliers. Ce chantier piloté par l'organisme E.L.A.N. Laverlochère représente un investissement totalisant plus de 5,9 M$.

C'est au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, que M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, a confirmé aujourd'hui que ce projet avait franchi l'étape de l'engagement définitif de la SHQ.

Par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, la SHQ investit plus de 1,6 M$ dans ce projet, en plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par l'organisme E.L.A.N. Laverlochère. Quant à la Municipalité de Laverlochère-Angliers et à la MRC de Témiscamingue, elles accordent respectivement plus de 1,3 M$ et 314 500 $ pour la construction de cet immeuble.

Les travaux devraient commencer en avril prochain en vue d'accueillir les nouveaux locataires au début de l'année 2021. L'entreprise Les Constructions N.G. Roy, de Notre-Dame-du-Nord, a obtenu le mandat de réaliser ce projet d'habitation.

Citations :

« Je salue les dirigeants de l'organisme E.L.A.N. Laverlochère et leurs nombreux partenaires qui, avec la collaboration de la Société d'habitation du Québec, ont mis sur pied ce projet de résidence pour des aînés qui créera 16 nouveaux logements abordables. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement en habitation pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie qui correspond à leurs besoins. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Les dirigeants de l'organisme E.L.A.N. Laverlochère et leurs partenaires peuvent être fiers du travail accompli puisque ce projet répondra à des besoins en logements abordables pour des aînés en légère perte d'autonomie. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la municipalité de Laverlochère-Angliers et pour toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Dans un geste majeur de solidarité, la MRC et les municipalités du territoire ont démontré leur attachement à nos bâtisseurs et une grande confiance dans les promoteurs de l'organisme E.L.A.N. Laverlochère. Voilà une action concrète pour les aînés du Témiscamingue qui ont vécu chez nous et qui souhaitent y poursuivre leur parcours de vie. Parce que tous ensemble on habite ce territoire qu'on aime. Et parce que les aînés de chez nous y apportent encore et toujours une contribution significative que l'on sait reconnaître. »

Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue

« Je tiens à saluer l'implication et la ténacité des membres de l'organisme E.L.A.N. Laverlochère qui, depuis le début, ont porté le projet contre vents et marées. Je remercie chaleureusement pour leur appui les municipalités locales et la MRC de Témiscamingue, sans qui ce projet ne verrait pas le jour. Ça démontre que collectivement, nous pouvons réaliser un projet visant à dynamiser notre milieu. »

Daniel Barrette, maire de Laverlochère-Angliers

« Au nom de tous les aînés du Témiscamingue, je tiens à exprimer toute ma gratitude aux partenaires financiers qui ont permis la concrétisation de la résidence pour aînés, dossier sur lequel nous avons travaillé de concert avec le groupe de ressources techniques et la Société d'habitation du Québec depuis janvier 2013. L'aboutissement de ce grand et beau projet de résidence permettra à nos aînés de vieillir et vivre ensemble, chez nous, au Témiscamingue. »

Lorraine Barrette, présidente de l'organisme E.L.A.N. Laverlochère

Faits saillants :

Jusqu'à 12 ménages des 16 logements de l'immeuble pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle répartie sur cinq ans, qui pourrait atteindre plus de 206 000 $, serait assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Laverlochère- Angliers .

. L'organisme E.L.A.N. Laverlochère a aussi obtenu plus de 297 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette somme est financée à parts égales par la SHQ et la Municipalité de Laverlochère- Angliers .

. Transition énergétique Québec a de son côté investi près de 35 000 $ afin que l'immeuble réponde aux normes de certification Novoclimat.

En plus de ces contributions, l'organisme E.L.A.N. Laverlochère a également reçu 140 000 $ de la Caisse Desjardins du Témiscamingue.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

