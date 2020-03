La Société d'habitation du Québec accorde plus de 1,1 M$ au projet d'agrandissement de la Villa Saint-Honoré

SAINT-HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA, QC, le 2 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) donne le feu vert au projet d'agrandissement de la Villa Saint-Honoré à Saint-Honoré-de-Témiscouata. Il s'agit d'un investissement totalisant près de 3 M$.

Ce projet a franchi l'étape de l'engagement définitif de la SHQ, a annoncé, aujourd'hui, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest.

Le projet prévoit la construction d'un immeuble de 10 logements destinés à des aînés en légère perte d'autonomie. Ce bâtiment sera adjacent à la Villa Saint-Honoré, qui abrite déjà 20 logements occupés par cette même clientèle.

La SHQ, par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, investira plus de 1,1 M$ dans ce projet, en plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par la Villa Saint-Honoré, l'organisme porteur de ce projet d'habitation. Pour sa part, la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata accorde plus de 488 000 $ pour la construction de cet immeuble.

Les travaux devraient commencer en avril prochain afin d'accueillir les nouveaux locataires au début de l'année 2021.

Citations :

« Je salue tout le travail accompli par les dirigeants de la Villa Saint-Honoré et leurs nombreux partenaires qui, avec la collaboration de la Société d'habitation du Québec, ont mis sur pied ce projet d'agrandissement qui créera 10 nouveaux logements abordables. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie qui correspond à leurs besoins. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Les dirigeants de la Villa Saint-Honoré et leurs partenaires peuvent être fiers du travail accompli puisque ce projet répondra à des besoins de logements abordables pour des aînés en légère perte d'autonomie. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata et pour toute la région du Bas-Saint-Laurent. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Ce projet tant attendu par les administrateurs de la Villa Saint-Honoré pourra enfin se concrétiser dans les prochains mois. Bientôt, la communauté de la Villa Saint-Honoré s'enrichira de nouveaux locataires qui pourront bénéficier d'un environnement sécuritaire et adapté à leurs besoins. Ils pourront ainsi continuer de demeurer dans un endroit qui leur est cher, près de leurs familles. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Faits saillants :

Les locataires de 8 des 10 logements de la Villa Saint-Honoré pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 138 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata.

La Villa Saint-Honoré a aussi obtenu une aide financière de 80 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata.

Transition énergétique Québec a de son côté investi 21 400 $ afin que l'immeuble réponde aux normes de certification Novoclimat.

En plus de ces contributions, la Villa Saint-Honoré a également reçu 30 000 $ de M. Louis-Marie Beaulieu , du Groupe Desgagnés, 20 000 $ de la caisse Desjardins du Portage et 12 500 $ de la MRC de Témiscouata.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

