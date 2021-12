PICKERING, ON, le 3 déc. 2021 /CNW/ - La SEFM a le plaisir d'annoncer que, pour la troisième année consécutive, elle a été reconnue parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto pour 2022.

« Ce prix est devenu le point de repère des meilleures pratiques d'une entreprise et nous sommes honorés de nous retrouver parmi les meilleurs employeurs du Grand Toronto », a déclaré Nicole McNeill, présidente et directrice générale.

La SEFM a été reconnue en fonction de plusieurs critères, dont : la culture et l'atmosphère du travail; la santé et le bien-être; les prestations financières et familiales; les vacances et congés; la mobilisation et les communications des employés; la gestion du rendement; la formation et le perfectionnement des compétences; et la participation communautaire.

Parmi les points saillants, mentionnons l'accent que met la SEFM sur la santé mentale des employés, la communication régulière avec les employés et les mises à jour en direct du leadership, les indemnités de vacances et le soutien au travail flexible.

« Au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, la SEFM est demeurée souple, agile et adaptable pour nous assurer de continuer à accomplir le travail important dont dépendent les municipalités et les autres intervenants, a affirmé Nicole McNeill. Ce prix témoigne de notre engagement à équilibrer la santé et le bien-être des employés tout en nous assurant que nous offrons de la valeur à nos intervenants. »

Avec des bureaux partout en Ontario, les employés de la SEFM travaillent non seulement dans l'évaluation foncière et l'inspection, mais aussi dans les relations avec la clientèle, les services juridiques, les technologies de l'information, les ventes commerciales, les ressources humaines, les communications et les finances.

La SEFM est présentée, avec les autres gagnants du concours 2021, dans une revue spéciale publiée dans The Globe and Mail et en ligne à CanadasTop100.com (en anglais).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la SEFM et son milieu de travail, rendez­vous à mpac.ca.



Au sujet de la SEFM

La Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) est une société indépendante sans but lucratif financée par toutes les municipalités de l'Ontario et responsable envers la province, les municipalités et les contribuables fonciers par l'entremise de son Conseil d'administration composé de 13 membres. Notre rôle consiste à évaluer et à classer toutes les propriétés en Ontario conformément à la Loi sur l'évaluation foncière et aux règlements du gouvernement de l'Ontario.

Nous sommes la plus importante agence d'évaluation en Amérique du Nord, et la deuxième au monde, chargée de l'évaluation et de la classification de plus de cinq millions de propriétés ayant une valeur estimée totale de trois mille milliards de dollars. Nos évaluations génèrent près de 30 milliards de dollars par année et constituent la base que les municipalités utilisent pour calculer les impôts fonciers nécessaires pour payer les services communautaires.

SOURCE Municipal Property Assessment Corporation

Renseignements: Pour toutes les demandes de renseignements de la part des médias, veuillez communiquer avec :Paula Chung