PICKERING, ON, le 25 juill. 2024 /CNW/ - En tant qu'experts du marché immobilier de l'Ontario, la Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) a lancé le Panneau Property Pulse aujourd'hui, un nouvel outil qui donne aux propriétaires le pouvoir de prendre des décisions éclairées concernant leurs propriétés résidentielles.

Au bout de leurs doigts, le Panneau fournit aux propriétaires de l'Ontario les dernières données sur les ventes résidentielles. Au moyen d'AboutMyProperty™, un outil en ligne gratuit pour les propriétaires, tous les Ontariens qui possèdent une propriété peuvent facilement accéder et explorer les données sur les ventes résidentielles par municipalité et par type de propriété (y compris les maisons individuelles, les maisons jumelées, les maisons en rangée, les condominiums ou les propriétés riveraines).

Les Ontariens peuvent également utiliser la fonction « comparer » pour analyser les informations sur les ventes pour un maximum de cinq municipalités à la fois. Ils peuvent personnaliser leur recherche selon l'année et le mois de la vente, l'année de construction de la propriété et sa superficie, ce qui leur permet de trouver exactement ce dont ils ont besoin.

« Nous améliorons les informations que nous fournissons aux propriétaires, ce qui leur permet de mieux comprendre le marché résidentiel », a déclaré Greg Martino, vice-président et directeur de l'évaluation et des normes de la SEFM. « Ce nouvel outil, ainsi que notre récente publication de données sur l'inventaire des logements, a été conçu pour les propriétaires fonciers afin qu'ils puissent en apprendre davantage sur les changements du marché de l'immobilier résidentiel dans les communautés de l'Ontario et, ainsi, prendre des décisions plus éclairées. »

Le Panneau Property Pulse exploite le vaste inventaire de la SEFM et optimise les données de Teranet Inc. sur les ventes. Actualisé mensuellement, il permet aux propriétaires de visualiser les tendances évolutives du marché de l'habitation au fil du temps.

Les propriétaires peuvent accéder le Panneau via AboutMyProperty™ dans la section Parcourir mon quartier. Pour se connecter ou s'enregistrer, ils auront besoin de leur numéro de rôle et du code d'accès indiqué sur leur avis d'évaluation foncière. Pour obtenir de l'aide afin de trouver ces informations, les propriétaires peuvent appeler le centre de contact clientèle de la SEFM.

AboutMyProperty™ est la plateforme en ligne gratuite, sécurisée et conviviale de la SEFM mise à la disposition de tous les propriétaires fonciers de l'Ontario. Elle permet aux propriétaires d'accéder aux détails de l'évaluation de leur propriété, de consulter les renseignements sur la propriété que la SEFM a dans nos dossiers et de comparer la valeur de leur propriété à celles des autres propriétés dans leur quartier ou leur région.

Visitez le site mpac.ca pour vous connecter à AboutMyProperty ou pour vous inscrire à un compte.

À propos de la SEFM



La SEFM est une société indépendante à but non lucratif financée par toutes les municipalités de l'Ontario, qui rend des comptes à la province, aux municipalités et aux contribuables par l'entremise de son conseil d'administration composé de 13 membres.

Notre rôle consiste à évaluer et à classer avec exactitude toutes les propriétés en Ontario conformément à la Loi sur l'évaluation foncière et aux règlements établis par le gouvernement de l'Ontario. Nous sommes le plus important territoire d'évaluation en Amérique du Nord, évaluant et classant plus de 5,5 millions de propriétés d'une valeur totale estimative de plus de 3 billions de dollars.

SOURCE Municipal Property Assessment Corporation

Contact pour les médias : [email protected], 289-539-0830