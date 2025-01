L'Ontario voit une autre hausse record dans la valeur de l'inventaire des biens immobiliers avec plus de 42,7 milliards de dollars en nouvelles évaluations foncières

PICKERING, ON, le 16 janv. 2025 /CNW/ - En 2024, l'inventaire des propriétés de l'Ontario a atteint un nouveau jalon important avec plus de 42,7 milliards de dollars en nouvelles évaluations foncières saisies, y compris les nouvelles constructions et les améliorations apportées aux biens existants. Les maisons résidentielles, dont les condominiums, ont représenté près de 31 milliards de dollars de cette augmentation, tandis que les propriétés commerciales et industrielles représentent 5,7 milliards de dollars.

La valeur imposable totale d'environ 5,7 millions de propriétés de l'Ontario est estimée à environ 3,2 mille de milliards de dollars, sur la base des valeurs imposables calculées au 1er janvier 2016. Ces changements sont décrits dans les rôles d'évaluation annuels remis aux 444 municipalités de l'Ontario.

« La SEFM a réalisé une étape importante cette année en saisissant plus de 42,7 milliards de dollars en nouvelles évaluations à travers la province, dépassant ainsi le record de l'année dernière », déclare Daniel DeVellis, vice-président des opérations d'évaluation. « Nous travaillons sans relâche pour tenir à jour les dossiers d'évaluation foncière et saisir la valeur des projets de construction et de rénovation qui se déroulent tout au long de l'année. »

En Ontario, 10 municipalités ont genéré environ 54 % de la nouvelle valeur imposable. Toronto arrive en tête avec 12,11 milliards de dollars, suivie par Ottawa avec 2,88 milliards de dollars. Vaughan a contribué la valeur de 1,62 milliard de dollars, Oakville a ajouté 1,57 milliard de dollars, et Mississauga complété le Top 5 avec 1,56 milliard de dollars.

Si l'on examine la nouvelle évaluation par région, on constate que :

En Ontario central, Barrie est en tête avec 389 millions de dollars de nouvelles évaluations.

central, Barrie est en tête avec 389 millions de dollars de nouvelles évaluations. Ottawa occupe la première place dans l'est de l' Ontario avec 2,88 milliards de dollars.

occupe la première place dans l'est de l' avec 2,88 milliards de dollars. Dans la région élargie du Golden Horseshoe, Hamilton est en tête avec 1,10 milliard de dollars.

est en tête avec 1,10 milliard de dollars. Dans le nord-est de l' Ontario , le Grand Sudbury est en tête avec 181 millions de dollars.

, le Grand Sudbury est en tête avec 181 millions de dollars. Dans le nord-ouest de l' Ontario , Thunder Bay a enregistré 75 millions de dollars.

, a enregistré 75 millions de dollars. Dans le sud-ouest de l' Ontario , London a atteint 526 millions de dollars.

En examinant les taux de croissance des municipalités de moins de 15 000 habitants, les cinq municipalités les plus performantes étaient :

Muskoka Lakes qui a connu la plus forte croissance globale cette année, totalisant 208 millions de dollars.

Blue Mountains avec 191 millions de dollars.

Adjala-Tosorontio arrive en troisième place avec 186 millions de dollars.

Wellington North et Gravenhurst ont complété le top cinq, avec des taux de croissance de 125 millions de dollars et 91 millions de dollars, respectivement.

Les évaluations foncières pour l'année d'imposition foncière 2025 continueront d'être basées sur les valeurs évaluées au 1er janvier 2016. Cela signifie que les évaluations foncières restent les mêmes que pour l'année d'imposition 2024, à moins que des changements ont été apportés à la propriété.

Pour davantage d'informations, veuillez consulter le Rôle d'évaluation 2024.

