La Société canadienne du sang marque la Semaine nationale des donneurs de sang en rendant hommage aux donneurs qui forment la chaîne de vie du Canada

La Semaine nationale des donneurs de sang est l'occasion de mettre en lumière la générosité des donneurs et d'inviter toutes les personnes admissibles à venir faire un don cet été

TORONTO, le 8 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale des donneurs de sang (du 8 au 14 juin), la Société canadienne du sang remercie les quelques 400 000 personnes dont la générosité assure l'approvisionnement en sang et en plasma au Canada. Elle invite également toutes les personnes admissibles à donner cet été. Ensemble, nous créons une communauté fondée sur la solidarité et la compassion.

À une époque où la fierté canadienne ne cesse de croître, la Semaine nationale des donneurs de sang nous rappelle ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les Canadiens se serrent les coudes. Les résultats d'un récent sondage de la Société canadienne du sang illustrent ce sentiment : 46 % des Canadiens estiment que le don de sang ou de plasma est un acte de générosité typiquement canadien. De plus, 71 % des personnes interrogées considèrent que le don est l'un des moyens les plus significatifs pour les Canadiens de s'investir pour leur communauté.

« Après avoir perdu mon frère Kami alors qu'il n'avait que 31 ans, le don de sang est devenu quelque chose de profondément personnel pour moi. Les transfusions qu'il a reçues ont permis à notre famille de partager de précieux moments », explique Mohogany Brown, une donneuse régulière. « Désormais, chaque fois que je donne, je me rappelle qu'un geste aussi simple peut transformer la vie de quelqu'un, tout en me sentant proche de mon frère. C'est ma façon de lui rendre hommage et je repars avec l'espoir que d'autres familles pourront passer plus de temps avec leurs proches. »

L'histoire de Mohogany reflète un sentiment partagé par de nombreux donneurs : 67 % des donneurs de l'année dernière estiment que les personnes qui donnent du sang ou du plasma tirent de cette expérience un bénéfice personnel, au-delà de l'aide apportée aux autres. De plus, 41 % des donneurs associent le don de sang ou de plasma à un sentiment de fierté.

La chaîne de vie du Canada est composée de centaines de milliers de donneurs qui font généreusement don de leur sang pour répondre aux besoins de millions de Canadiens. Parmi eux, plus de 27 000 ont franchi le cap remarquable des 100 dons, plus de 2 200 ont donné au moins 250 fois et 444 ont fait plus de 500 dons. Ces donneurs incarnent l'altruisme des Canadiens, mais ils ont besoin de renfort. Alors que seulement 2 % des personnes admissibles donnent actuellement leur sang, nous encourageons davantage de gens à prendre place dans les fauteuils de don cet été et à découvrir le lien puissant, le sens et l'impact qui découlent du don.

« Nous sommes immensément reconnaissants envers les donneurs qui soutiennent généreusement les patients dans tout le Canada et qui, en retour, ressentent le sentiment profond et le lien qui découlent du don », déclare Ryan Adams, directeur du développement et du recrutement à la Société canadienne du sang. « La Semaine nationale des donneurs de sang vise à célébrer ces donneurs et à inviter davantage de personnes à travers le Canada à découvrir que donner, c'est aussi recevoir. »

Plusieurs initiatives ont été prises pour rendre hommage aux donneurs et encourager d'autres personnes à leur emboîter le pas cet été :

Du 1 er au 14 juin, nous offrirons aux donneurs un autocollant en édition limitée de la Semaine nationale des donneurs de sang en signe de gratitude pour leur générosité.

au 14 juin, nous offrirons aux donneurs un autocollant en édition limitée de la Semaine nationale des donneurs de sang en signe de gratitude pour leur générosité. Postes Canada lancera le 11 juin un timbre commémoratif sur le don de sang dont le motif illustre l'effet d'entraînement tant pour les donneurs que pour les patients. Tout comme les timbres nous aident à rester en contact avec des gens partout au pays, le don de sang et de plasma crée un sentiment de communauté et de lien.

Stantec, société d'ingénierie nationale, versera 1 dollar à la Société canadienne du sang pour chaque rendez-vous de don de sang et de plasma pris et honoré du 1er au 30 juin 2026. Cette contribution qui pourrait atteindre un maximum de 70 000 dollars.

Si vous avez déjà donné, merci ! Vous pourriez partager cette merveilleuse expérience en invitant un nouveau donneur à se joindre à vous afin qu'il puisse lui aussi découvrir que donner, c'est aussi recevoir. Si vous n'avez jamais donné auparavant, nous vous invitons à vous joindre à vos concitoyens canadiens pour occuper tous les fauteuils de don cet été.

Prenez rendez-vous dès maintenant sur sang.ca, sur l'application DonDeSang ou au 1 866 JE DONNE.

À propos de la Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but lucratif. Réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques, elle est financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une institution unique dans le milieu de la santé au Canada. Elle offre des services dans les domaines du sang, du plasma et des cellules souches pour le compte des gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf celui du Québec. Elle gère également le registre canadien de transplantation, qui facilite l'échange d'organes et la coordination des programmes connexes à la grandeur du pays. La Société canadienne du sang établit les connexions qui maintiennent la chaîne de vie du Canada.

Ces statistiques proviennent d'un sondage mené par la Société canadienne du sang du 23 au 27 avril 2026 auprès d'un échantillon représentatif de 1 504 Canadiens adultes en ligne, membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de plus ou moins 2,53 %, 19 fois sur 20.

SOURCE Société canadienne du sang

COMPLÉMENT D'INFORMATION : [email protected], 1-877-709-7773