De nouvelles données indiquent que donner du sang ou du plasma pourrait bien être la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même cet été

TORONTO, le 12 mai 2026 /CNW/ - À l'heure où de nombreuses personnes cherchent des moyens concrets de se serrer les coudes, la Société canadienne du sang lance un appel à toutes celles qui n'ont jamais encore fait de don : cet été, occupons tous les fauteuils des centres de don à travers le pays.

Une nouvelle étude réalisée par la Société canadienne du sang révèle que, pour les Canadien•nes, donner son sang n'est pas seulement un geste altruiste, c'est aussi un acte de patriotisme. Près de la moitié (46 %) de la population estime que les dons de sang et de plasma sont des gestes de générosité typiquement canadiens, et plus de 70 % (71 %) de la population estiment que le don est l'un des moyens les plus significatifs de s'investir dans sa communauté. La chaîne de vie du Canada est unifiée à l'échelle nationale : une seule source d'approvisionnement, partagée par tou•tes. C'est typiquement canadien.

« Partout au Canada, les gens cherchent des moyens concrets de se sentir connectés et d'avoir le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Les dons de sang et de plasma sont l'un des moyens les plus forts d'accomplir cela, explique Ryan Adams, directeur du développement et du recrutement à la Société canadienne du sang. Cet été, c'est le moment de nous serrer les coudes en tant que nation -- et pour celles et ceux qui n'ont jamais encore fait de don de découvrir ce que l'on gagne à faire un don. »

La plupart des nouveaux et nouvelles donneur•ses ne s'attendent pas à ce que l'on ressent lorsque l'on fait un don. Plus des deux tiers (67 %) des personnes ayant fait un don au cours des douze derniers mois estiment que les gens qui donnent du sang ou du plasma tirent de cette expérience un bénéfice personnel, au-delà du simple fait d'aider les autres. Dans un monde où l'on peut se sentir isolé•es et divisé•es, les dons de sang et de plasma offrent quelque chose de rare et d'épanouissant : un véritable lien, un véritable sens, un véritable impact.

C'est cette expérience que nous avons voulu montrer dans The Embrace, notre nouvelle vidéo promotionnelle et deuxième volet de notre campagne de recrutement audacieuse qui pose la question : Qui sauve qui? Il raconte l'histoire méconnue de ce que l'on ressent lorsque l'on fait un don.

Cette invitation à découvrir le plaisir de donner arrive à un moment crucial. Chaque été, partout au Canada, les gens se laissent emporter par l'effervescence de la saison estivale, ce qui a des répercussions sur les habitudes de don, alors que les besoins en sang et produits sanguins, eux, ne changent pas. Aujourd'hui, un peu plus de 400 000 donneur•ses contribuent à répondre aux besoins de près de 40 millions de personnes au Canada. Seuls environ 2 % des personnes admissibles donnent du sang ou du plasma, alors que la demande ne cesse d'augmenter -- plus de 10 % pour le sang et 50 % pour le plasma -- en raison du vieillissement de la population et des progrès réalisés dans le domaine des soins cliniques.

« En remplissant chaque jour les centres de don pendant l'été, nous contribuerons, collectivement, à la réalisation d'un ambitieux objectif : atteindre un million de nouveaux et nouvelles donneur•ses d'ici 2030 afin de répondre aux besoins croissants de la population, continue Ryan Adams. Le Canada a besoin de plus de donneur•ses, et cet été, nous pouvons tou•tes apporter notre contribution. »

Rejoignez le mouvement cet été et découvrez ce que l'on ressent lorsque l'on fait un don. Prenez rendez-vous à sang.ca, avec l'appli DonDeSang ou au 1 866 JE DONNE.

Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang est réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques. Organisation sans but lucratif, elle est financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une organisation unique dans le milieu canadien de la santé. L'organisation offre des services à l'intention des patient•es dans les domaines du sang, du plasma et des cellules souches pour le compte des gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf celui du Québec. Elle gère également le registre canadien de transplantation, qui facilite l'échange d'organes et la coordination des programmes connexes à la grandeur du pays. La Société canadienne du sang établit les connexions qui maintiennent la chaîne de vie du Canada.

Ces résultats sont tirés d'une enquête menée par la Société canadienne du sang du 23 au 27 avril 2026 auprès d'un échantillon représentatif de 1 504 Canadien•nes adultes ayant répondu en ligne et membres du Forum Angus Reid. L'enquête a été menée en anglais et en français. À titre purement indicatif, un échantillon aléatoire de cette taille présenterait une marge d'erreur de +/-2,53 points de pourcentage, dans 19 cas sur 20.

SOURCE Société canadienne du sang

COMPLÉMENT D'INFORMATION : [email protected], 1-877-709-7773