Chute de 20 % des réserves nationales de sang : nous avons besoin de donneur•ses dès maintenant pour reconstituer ces réserves vitales

OTTAWA, ON, July 22, 2026 /CNW/ -- La Société canadienne du sang invite toutes les personnes admissibles à prendre rendez-vous pour donner du sang, car les réserves ont baissé de près de 20 % depuis le 1er juin au Canada. Les réserves de plusieurs groupes sanguins ne suffisent plus que pour un nombre limité de jours -- des niveaux qui pourraient compromettre la prise en charge des personnes malades et hospitalisées si cette tendance se poursuivait.

En temps normal, la Société canadienne du sang doit attribuer environ 18 000 rendez-vous de don de sang chaque semaine pour répondre à la demande des hôpitaux. Or, au cours des six dernières semaines, le nombre de rendez-vous a affiché un déficit hebdomadaire compris entre 1 500 et 2 500, ce qui a nécessité de puiser dans les réserves pour répondre aux besoins des patient•es. Bien qu'une baisse saisonnière des dons soit attendue pendant l'été et qu'elle soit prise en compte dans la planification, le nombre de rendez-vous est tombé bien en deçà des tendances estivales habituelles. Nous avons besoin dès maintenant de donneur•ses de tous les groupes sanguins pour aider à reconstituer les réserves de sang et à répondre à la demande des hôpitaux.

« En l'espace de quelques semaines seulement, nous avons constaté une baisse des réserves de sang d'environ 20 %. Nous avons donc besoin que davantage de gens se mobilisent dès maintenant pour inverser cette tendance, » explique Ron Vezina, le vice-président à l'engagement des donneur•ses et à la réputation de l'organisation à la Société canadienne du sang. « Le sang ne se conserve que 42 jours; c'est pourquoi tout don fait aujourd'hui sera rapidement mis à la disposition d'un•e patient•e. Nous devons veiller à ce que les hôpitaux disposent des réserves de sang nécessaires pour les besoins quotidiens et les urgences, d'autant plus que nous approchons du long week-end du mois d'août, période durant laquelle le nombre d'accidents et d'autres besoins en soins d'urgence pourrait augmenter. »

Afin de permettre à davantage de gens d'aller donner du sang, des créneaux supplémentaires ont été ajoutés le week-end dans de nombreux centres de don, et des créneaux pour le don de sang total sont désormais disponibles dans plusieurs centres de don de plasma.

« Pour que le Canada soit un pays fort et en bonne santé, il faut que chacun•e soit présent•e pour les autres, » ajoute M. Vezina. « Que vous n'ayez jamais encore donné de sang ou que vous en donniez régulièrement, c'est le moment de prendre rendez-vous. Mieux encore, allez-y avec un•e ami•e et découvrez ce que l'on ressent quand on fait un don à plusieurs. C'est une façon enrichissante de créer des liens pendant l'été. »

Si vous avez déjà pris rendez-vous, il est essentiel que vous l'honoriez. Si vous ne pouvez pas vous y présenter, en l'annulant à l'avance, vous permettez à quelqu'un d'autre de donner du sang à votre place.

Nous appelons toutes les personnes admissibles à prendre rendez-vous pour donner du sang dès aujourd'hui à sang.ca, avec l'appli DonDeSang ou en appelant au 1 866 JE DONNE. Si vous ne pouvez pas faire de don aujourd'hui, prenez rendez-vous pour le faire pendant l'été.

Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang est réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques. Organisation sans but lucratif, elle est financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une organisation unique dans le milieu canadien de la santé. L'organisation offre des services à l'intention des patient•es dans les domaines du sang, du plasma et des cellules souches pour le compte des gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf celui du Québec. Elle gère également le Registre canadien de transplantation, qui facilite l'échange d'organes et la coordination des programmes connexes à la grandeur du pays. La Société canadienne du sang établit les connexions qui maintiennent la chaîne de vie du Canada.

SOURCE Société canadienne du sang

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