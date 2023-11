La Société canadienne du sang ajoute HyQvia(MD) à sa liste de médicaments

L'accessibilité d'HyQviaMD permet d'offrir des traitements novateurs aux Canadiens atteints d'immunodéficience

Réservé à des publics canadiens

TORONTO, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Le 6 novembre 2023 - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est heureuse d'annoncer que la Société canadienne du sang (SCS) a ajouté HyQviaMD (immunoglobuline normale [humaine, 10 %] et solution d'hyaluronidase humaine recombinante pour perfusion sous-cutanée) comme traitement de remplacement chez les adultes atteints d'une immunodéficience humorale primaire ou secondaire à sa liste de médicaments.

« Être atteint d'immunodéficience peut entraîner des défis considérables et c'est important pour moi que mes patients continuent d'avoir accès à des traitements novateurs qui les soutiennent dans leur parcours », explique le Dr Stephen D. Betschel, directeur de la division d'immunologie clinique de la Faculté de médecine de l'Université de Toronto. « Ce contrat est une bonne nouvelle et aura un effet positif pour de nombreux patients canadiens atteints d'immunodéficience. »

« Chez ImmUnity Canada, nous sommes conscients de l'importance des options de traitement supplémentaires offertes aux patients », déclare Whitney Goulstone, directrice générale, ImmUnity Canada. « En tant que communauté, nous félicitons la Société canadienne du sang et Takeda pour leurs efforts dans le cadre de cette étape importante pour les Canadiens atteints d'immunodéficience. »

Même si les traitements par immunoglobuline sous-cutanés peuvent être autoadministrés, seul HyQviaMD offre aux patients la possibilité de recevoir une dose mensuelle sous-cutanée (toutes les trois ou quatre semaines). HyQviaMD a reçu une autorisation de mise en marché de Santé Canada en janvier 2022.

« Nous sommes heureux de vous faire part de cette avancée positive permettant d'apporter un soutien aux milliers de Canadiens atteints d'immunodéficience », souligne Rute Fernandes, présidente et directrice générale de Takeda Canada. L'accessibilité d'HyQviaMD démontre une fois de plus l'engagement continu des gouvernements, de la Société canadienne du sang et de Takeda à répondre aux besoins des patients atteints d'immunodéficience partout au pays. Nous sommes impatients de voir les retombées positives qu'aura HyQviaMD pour les Canadiens. »

À propos d' HyQviaMD 1

HyQviaMD est indiqué comme traitement substitutif chez les adultes atteints d'immunodéficience humorale primaire ou secondaire. HyQviaMD est utilisé chez les patients dont le sang ne contient pas assez d'anticorps ou dont le système immunitaire est affaibli, et qui contractent fréquemment des infections.

L'autorisation de mise en marché d'HyQviaMD accordée par Santé Canada repose sur quatre études cliniques menées auprès de patients atteints d'immunodéficience primaire, dont une étude pivot sur l'efficacité au cours de laquelle 83 patients ont reçu un total de 1 359 perfusions du médicament. Le taux annualisé d'infections bactériennes aiguës sévères survenues pendant le traitement par HyQviaMD au cours de l'étude était de 0,025 (intervalle de confiance à 99 %, limite supérieure de 0,046), ce qui est nettement inférieur au taux d'une infection par année. Les effets indésirables les plus fréquemment signalés au cours des études cliniques étaient des réactions au point d'injection.

Pour en savoir plus, consultez la monographie d'HyQviaMD ici.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez : takeda.com/fr-ca

1 Monographie d'HyQvia, 9 décembre 2022.

