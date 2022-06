Le Canada crée un précédent à l'échelle mondiale et renforce également les mises en garde sur les paquets de cigarettes

OTTAWA, ON, le 10 juin 2022 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) a salué aujourd'hui le projet de règlement fédéral visant à rendre obligatoire l'apposition d'une mise en garde sanitaire directement sur chaque cigarette - une première mondiale. Cette innovation a été annoncée dans le cadre d'un ensemble plus vaste de modifications réglementaires qui renforceront les exigences relatives aux mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes au Canada.

« En exigeant l'apposition d'une mise en garde sur chaque cigarette, les fumeurs seront sensibilisés aux effets néfastes du tabac à chaque bouffée. Cette mesure doit être mise en place dès que possible, a déclaré Rob Cunningham, analyste principal des politiques, SCC. On ne peut tout simplement pas ignorer une mise en garde sur chaque cigarette, surtout étant donné que plus de 20 milliards de cigarettes sont vendues tous les ans au Canada. Ce message apparaissant invariablement pourrait avoir un effet dissuasif sur les jeunes qui voudraient "emprunter" des cigarettes à un ami ou une amie ou à un frère ou une sœur pour en faire l'essai. Qui plus est, plusieurs dizaines d'études canadiennes et internationales appuient cette mesure. »

La SCC prône depuis longtemps l'apposition d'une mise en garde sanitaire sur chaque cigarette et salue le leadership mondial dont fait preuve le gouvernement canadien. Cette mesure aidera à mieux faire connaître les effets néfastes du tabac sur la santé, à diminuer l'attrait des cigarettes, à susciter une discussion chez les fumeurs et à encourager les fumeurs à réfléchir deux fois plutôt qu'une avant de s'allumer une cigarette. Les mises en garde sur les cigarettes individuelles constituent même un moyen supplémentaire de lutter contre la contrebande en identifiant les cigarettes destinées à la vente légale au pays. Les lignes directrices adoptées en vertu du traité international sur le tabac - la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac - recommandent aussi l'adoption de cette mesure.

Les modifications réglementaires proposées comprennent également deux nouvelles séries de mises en garde illustrées sur les paquets de cigarettes, des mises en garde de plus grande taille (couverture de 75 % des faces avant et arrière des paquets) pour toutes les catégories de produits du tabac, des mises en garde plus visibles à l'intérieur des paquets et de nouveaux avertissements concernant certains effets du tabagisme sur la santé, dont le cancer colorectal, le cancer du col de l'utérus et le cancer de l'estomac. La SCC accueille favorablement ce renforcement des exigences relatives aux mises en garde sur la santé. Il est bien établi que les mises en garde illustrées et de grande taille constituent une mesure rentable pour mieux faire connaître les effets néfastes du tabac sur la santé et réduire le tabagisme.

En 2000, le Canada est devenu le premier pays au monde à adopter des exigences en matière de mises en garde illustrées sur les paquets de cigarettes - mesure mise en œuvre en 2001. Plus de 130 pays et territoires lui ont depuis emboîté le pas, comme le souligne un rapport de 2021 de la Société canadienne du cancer.

Le tabagisme est la première cause de maladies et de décès évitables au Canada, tuant près de 48 000 Canadiens par année, et représente environ 30 % de tous les décès par cancer. Selon les données de 2020, 4,2 millions de Canadiens, soit 13 % de la population âgée de 12 ans et plus, sont fumeurs. Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l'objectif de réduction de la consommation de tabac à moins de 5 % d'ici 2035 au pays.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

