À compter du 18 décembre, les personnes atteintes d'une maladie comme le cancer pourront recevoir une aide financière accrue pour se concentrer sur leur traitement et leur rétablissement

OTTAWA, ON, le 25 nov. 2022 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) félicite le gouvernement du Canada et la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, d'avoir aujourd'hui annoncé la date d'entrée en vigueur de la prolongation plus que nécessaire des prestations de maladie de l'assurance-emploi (AE). À compter du 18 décembre, les personnes atteintes d'une maladie comme le cancer auront ainsi droit à un congé payé de 26 semaines pour pouvoir se concentrer sur leur guérison. Depuis 1970, ces prestations étaient demeurées inchangées et étaient versées pendant un maximum de 15 semaines.

Lorsqu'une personne fait face au cancer, elle est confrontée à un défi à la fois médical et financier. En plus d'une baisse de son revenu, elle doit composer avec une hausse de ses dépenses liées aux médicaments, aux déplacements pour soins médicaux, au stationnement et aux soins à domicile.

Les prestations de maladie de l'AE constituent un filet de sécurité important pour les travailleurs qui ont besoin de temps pour se rétablir d'une maladie ou d'une blessure grave. Elles leur offrent un soutien financier afin qu'ils puissent se concentrer sur leur traitement et leur guérison au lieu de s'inquiéter de leurs finances.

« Cette prolongation des prestations de maladie de l'AE allégera considérablement le fardeau financier qui accompagne un diagnostic de cancer, a déclaré Kelly Masotti, vice-présidente, Défense de l'intérêt public, Société canadienne du cancer. Nous félicitons le gouvernement d'avoir mis en place cette mesure importante. Grâce à celle-ci, moins de personnes au pays seront obligées de choisir entre un chèque de paie et un traitement contre le cancer. »

Comme les Canadiens vivent plus longtemps et ont des carrières plus longues, un plus grand nombre d'entre eux sont susceptibles de développer un cancer pendant qu'ils sont sur le marché du travail. Étant donné qu'on prévoit que 2 Canadiens sur 5 seront atteints de cancer au cours de leur vie et que 1,5 million de femmes et d'hommes au pays sont ou ont été atteints de cancer, il est crucial de rehausser le soutien offert.

Cette nouvelle mesure procurera chaque année à environ 169 000 personnes plus de temps et de souplesse pour se rétablir et retourner au travail. Elle constitue une excellente nouvelle pour des personnes comme Kathy MacNaughton, qui sait trop bien que les 15 semaines de prestations de maladie jusqu'ici offertes sont insuffisantes pour un être cher ayant reçu un diagnostic de cancer.

L'époux de Kathy, David, a appris qu'il était atteint d'un cancer de l'œsophage le jour de ses 50 ans. Il a dû prendre congé de son travail de menuisier pour se concentrer sur son traitement et a commencé à recevoir des prestations de maladie de l'AE. Une fois les 15 semaines de versements terminées, il n'a pas été en mesure de retourner au travail, car son cancer avait progressé et était alors entré en phase terminale.

« La prolongation à 26 semaines des prestations de maladie de l'assurance-emploi est un immense pas en avant, a souligné Kathy MacNaughton. David aurait aimé avoir un plus long congé, et je sais que des Canadiens comme lui seraient reconnaissants d'une telle mesure. »

Le budget de 2021 du gouvernement fédéral prévoyait la prolongation des prestations de maladie de l'AE. Maintenant que la date d'entrée en vigueur de cette mesure a été établie au 18 décembre, l'engagement de longue date du gouvernement est devenu réalité.

Ce moment est l'aboutissement d'un important travail de défense de l'intérêt public. En effet, pendant des années, la SCC a exhorté le gouvernement à modifier les prestations de l'AE, en faisant valoir que pour la plupart des personnes atteintes de cancer, 15 semaines étaient trop peu pour couvrir la durée leur traitement et de leur rétablissement. La prolongation des prestations de l'AE n'aurait pas été possible sans le soutien collectif de la SCC et de ses partenaires, et surtout, de tous ceux et celles qui ont le cancer à cœur.

« La prolongation à 26 semaines constitue une étape importante et aura un impact déterminant dans la vie des personnes touchées par le cancer, mais notre travail ne s'arrête pas là, a ajouté Kelly Masotti. Nous félicitons le gouvernement du Canada et la ministre Qualtrough pour cet investissement sans précédent et pour leur détermination à faire en sorte que plus de personnes puissent recevoir l'aide financière dont elles ont besoin pour faire face à leur diagnostic et suivre leur traitement en toute quiétude. »

La SCC continuera de collaborer avec le gouvernement et toutes les parties prenantes pour mettre à profit cet investissement important.

Pour en savoir plus sur les prestations de maladie existantes et sur ce qu'implique leur actualisation pour les personnes recevant actuellement des prestations de maladie de l'AE, veuillez communiquer avec Emploi et Développement social Canada au 1 800 206-7218 ou visitez le canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.

