La Société canadienne du cancer réagit à l'annonce du lancement du Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 : Reconnaître pour mieux soutenir

MONTRÉAL, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Société canadienne du cancer (SCC) tient à féliciter le gouvernement québécois d'avoir fait adopter la première Politique nationale pour les personnes proches aidantes (PPA) et lancé le 27 octobre dernier le Plan d'action gouvernementale pour les personnes proches aidantes 2021-2026 : Reconnaître pour mieux soutenir. Les orientations et les objectifs mis de l'avant dans ce document sont pertinents sur plusieurs points, notamment la reconnaissance des PPA et le partage de l'information, mais la politique contient peu de mesures concrètes en matière de lutte contre la précarisation financière.

Alors qu'on estime que près de 56 000 Québécois ont reçu un diagnostic de cancer en 2020, il faut rappeler que, pour chacun d'entre eux, une à trois personnes de leur entourage remplissent le rôle de PPA, lequel est essentiel pour les personnes atteintes de cancer. Les PPA constituent la force méconnue derrière notre système de santé.

« Il est important de souligner que les personnes proches aidantes ont fourni, tout au long de la pandémie, plus de soutien que d'habitude, mais qu'elles se sentent moins appuyées et plus isolées, déclare David Raynaud, gestionnaire, Défense de l'intérêt public, à la SCC. Les personnes proches aidantes font face à plusieurs enjeux, de la précarisation financière à un accès difficile à de l'information, en passant par l'isolement causé par un manque d'accompagnement. »

La SCC est heureuse de constater que le gouvernement du Québec propose plusieurs orientations qui vont permettre de développer une approche fondée sur le partenariat entre le réseau de la santé, les organismes communautaires et les PPA.

Dans son mémoire, déposé le 25 septembre 2020 et présenté à la Commission des relations avec les citoyens dans le cadre de l'élaboration de la loi 56, la SCC prônait aussi l'importance de développer de nouvelles mesures de soutien financier pour les proches aidants. Actuellement, un faible nombre parmi ces derniers ont accès au crédit d'impôt provincial pour aidant naturel, car les critères sont très restrictifs et peu flexibles. Loin de refléter les diverses réalités des personnes accompagnant un proche atteint de cancer, le soutien destiné aux proches aidants est insuffisant et dans bien des cas, inaccessible.

« Malgré les récents assouplissements, les critères d'admissibilité pour le crédit d'impôt pour répit à un aidant naturel sont très spécifiques et très peu de personnes proches aidantes y ont accès, continue David Raynaud. Avec son plan d'action, le gouvernement du Québec va dans la bonne direction, mais il faut agir rapidement pour lutter contre la précarisation financière des proches aidants par l'entremise de mesures concrètes. »

Un sondage de la SCC portant sur l'expérience des patients et des proches aidants, mené en janvier 2021, montre que 45 % des PPA étaient préoccupées par l'avenir immédiat de leur emploi et 38 % ont indiqué avoir besoin de plus de soutien financier de la part du gouvernement.

Finalement, la SCC se réjouit de l'initiative du gouvernement québécois de bonifier les services dédiés aux PPA en matière de soins palliatifs. Cette décision va permettre de mieux soutenir les PPA et de favoriser le maintien à domicile des personnes atteintes de cancer. D'ailleurs, dans le sondage de la SCC sur l'expérience des patients et des proches aidants, 41 % des PPA ont mentionné souhaiter un meilleur accès aux soins à domicile.

