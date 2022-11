La Société canadienne du cancer, le CQDM, la Fondation Cole et l'Oncopole octroient près de 8,5 millions de dollars en recherche sur les cancers pédiatriques à quatre chercheurs du Québec

MONTRÉAL, le 2 nov. 2022 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC), le CQDM, la Fondation Cole et l'Oncopole, pôle cancer du Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS), ont remis aujourd'hui un montant de 8 485 132 $ à quatre chercheurs pour leur projet de recherche sur les cancers pédiatriques au Québec. Ce financement, échelonné sur trois ans, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat unique créé afin de soutenir la recherche sur le cancer et ayant permis de mobiliser un grand nombre de donateurs, d'acteurs de l'écosystème et d'entreprises québécoises.

Cette initiative accélérera le développement de plateformes, d'outils et de traitements qui faciliteront les progrès en matière de prévention, de diagnostic et de traitement du cancer chez les enfants et les jeunes adultes.

« Nous croyons qu'un seul enfant atteint de cancer est déjà un enfant malade de trop. Le cancer pédiatrique est la première cause de décès par maladie chez les enfants ayant dépassé la petite enfance. De plus, deux survivants de cancer pédiatrique sur trois souffriront d'effets secondaires à long terme de leur traitement. Heureusement, la plupart des enfants survivront, mais c'est un diagnostic dévastateur qui bouleverse la vie de l'enfant et de sa famille », souligne Andrea Seale, chef de la direction à la Société canadienne du cancer. « Nous savons que la recherche peut changer la vie des enfants touchés par le cancer, c'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer au CQDM, à la Fondation Cole et l'Oncopole afin de soutenir ces projets de recherche essentiels menés par des chercheurs au Québec. »

LES QUATRE ÉQUIPES BÉNÉFICIAIRES DE CE FINANCEMENT POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER PÉDIATRIQUE AU QUÉBEC

Les équipes d'Étienne Caron, Ph.D. et Sonia Cellot, M.D., Ph.D., avec la participation d'Isabelle Sirois, Ph.D., CHU Sainte-Justine, en collaboration avec l'Université Laval, Neomabs Biotechnologies et Immune Biosolutions travaillent au développement de nouveaux médicaments pour traiter les enfants atteints de leucémie récidivante.

L'équipe du Dr Elie Haddad, M.D., Ph.D., CHU Sainte-Justine, en collaboration avec Immugenia, travaille sur le développement d'un nouveau traitement d'immunothérapie pour guérir les enfants atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) et de rhabdomyosarcome (RMS) en utilisant une stratégie à base de récepteurs antigéniques chimériques (CAR) dans les cellules souches hématopoïétiques.

L'équipe de Richard Marcotte, Ph.D., Conseil national de recherches du Canada (CNRC), en collaboration avec le CHU Sainte-Justine et Jenthera Therapeutics, cherche à développer de nouvelles approches de traitements afin d'augmenter les chances de rémission pour les enfants atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL).

L'équipe de Brian Wilhelm, Ph.D., Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal, en collaboration avec le CHU Sainte-Justine, l'Université de Laval, MédiMabs et Cyclenium Pharma, travaille à développer de nouveaux traitements ciblés et utilise la nanotechnologie pour détecter la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et la leucémie aiguë mégacaryoblastique (AMKL).

« C'est en misant sur la recherche que nous répondrons aux grands défis dans le domaine de la santé. En appuyant le CQDM, on veut donner à nos chercheurs la latitude nécessaire pour trouver des traitements innovants qui changeront la vie de milliers d'enfants québécois », mentionne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Des recherches collaboratives comme celles menées par ces quatre équipes permettent de faire avancer la science. La recherche et l'innovation sont au cœur des priorités de notre Plan santé. On doit accélérer l'adoption de solutions pour mieux répondre aux besoins des enfants, car encore beaucoup trop d'entre eux sont malheureusement touchés par le cancer », indique Christian Dubé, ministre de la Santé.

« Le CQDM est heureux de prendre part à cet effort collectif pour la réalisation de ces projets de R-D multipartites et d'accélérer la transformation de découvertes en produits répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Le potentiel de ces projets sur la santé des jeunes patients illustre bien la puissance d'un effort collaboratif entre les entreprises innovantes du Québec et nos chercheurs académiques. La contribution du CQDM est rendue possible grâce à une contribution de 3.75 M$ du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) », déclare Diane Gosselin, présidente et directrice générale du CQDM.

« Nous célébrons aujourd'hui la collaboration entre plusieurs fondations privées et organismes liés au cancer qui ont uni leurs ressources financières avec celles de sociétés pharmaceutiques québécoises afin de financer des projets de recherche sur la leucémie chez les enfants et jeunes adultes », souligne Barry Cole, président de la Fondation Cole.

« Les projets financés sont en parfaite cohésion avec les objectifs de mobiliser, innover et guérir de l'Oncopole, pôle cancer du FRQS. C'est grâce à un appui financier du MEIE et de notre partenaire fondateur Merck que nous pouvons contribuer à ce programme qui nous fera faire des avancées majeures dans la lutte contre les cancers pédiatriques », déclare Carole Jabet, directrice scientifique du FRQS.

Cliquez ici pour voir nos quatre chercheurs parler de leur projet de recherche respectif.

Ce financement est aussi rendu possible grâce au soutien financier additionnel de la Fondation Molson, la Fondation Mirella et Lino Saputo, la Fondation J. Armand Bombardier, Leucan, la Fondation de la famille Morris et Rosalind Goodman, la Fondation R. Howard Webster, la Fondation Charles-Bruneau, IRICoR, IRIC et Pfizer Canada.

