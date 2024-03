La Société canadienne du cancer lance sa campagne de la jonquille avec une prestation surprise d'Amélie Beyries

MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) a officiellement marqué le coup d'envoi du Mois de la jonquille qui a lieu chaque printemps en offrant un spectacle musical touchant à la station de métro Place-des-Arts. Cette campagne vise à recueillir des dons essentiels pour financer des projets de recherche, des services de soutien et des politiques de santé publique qui améliorent la qualité de vie des personnes touchées par le cancer.

Amélie Beyries, artiste, survivante et ambassadrice de la campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer (Groupe CNW/Société canadienne du cancer (Bureau National))

Mercredi après-midi, la talentueuse chanteuse-compositrice-interprète Amélie Beyries, elle-même une survivante du cancer du sein, a joint sa voix à la cause du cancer en offrant une prestation surprise inoubliable.

« Nous sommes ravis de lancer notre campagne de la jonquille cette année avec une prestation aussi touchante d'Amélie Beyries, a déclaré Isabelle Girard, directrice des communications pour le Québec et le Canada francophone de la SCC. Son engagement en tant que survivante du cancer du sein et son soutien à notre cause sont une source d'inspiration pour nous tous. »

La SCC est également ravie d'annoncer qu'Amélie Beyries a choisi de partager son talent et sa poésie en musique pour faire rayonner les efforts de la SCC en acceptant d'être l'ambassadrice de la campagne de la jonquille.

« J'ai reçu un diagnostic de cancer à 28 ans qui a changé mon existence. Cette année, je joins ma voix à la Société canadienne du cancer, car plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres pour faire face à cette maladie. On connaît tous quelqu'un qui en est atteint, qui l'a été ou qui en est malheureusement décédé. Autour des personnes atteintes, il y a celles qui soignent, en prennent soin et consolent. D'autres font de la recherche, se creusent la tête et le cœur, soutiennent et financent. Ça prend un monde, ça prend une société. Prenons le temps, unissons-nous pour agir contre le cancer », affirme Amélie Beyries.

En 2023, au Québec seulement, on estime qu'il y a eu 59 500 nouveaux cas de cancer et 22 500 décès. Ces chiffres mettent en lumière la réalité de cette maladie et soulignent l'importance cruciale de soutenir les efforts de recherche et de sensibilisation de la SCC.

Parmi les chercheurs soutenus par la Société canadienne du cancer (SCC), le Dr Guy Sauvageau, de l'Université de Montréal, se distingue par ses efforts dans la recherche contre le cancer. En octobre 2023, le Dr Sauvageau a reçu une subvention de la SCC pour son projet de recherche révolutionnaire visant à développer un traitement novateur contre le cancer, en ciblant spécifiquement les cellules cancéreuses sans nuire aux cellules normales. Ce traitement, basé sur deux composés, pourrait transformer les approches thérapeutiques actuelles en offrant une alternative non toxique et efficace pour un large éventail de cancers.

« Si ce projet est fructueux, le résultat pourrait changer et sauver des vies, en offrant une meilleure qualité de vie pour les personnes atteintes de cancers dont le taux de survie est faible, comme le cancer du poumon, du pancréas et du foie. Financer l'innovation en recherche, c'est vraiment crucial pour espérer guérir un jour le cancer », affirme le Dr Sauvageau.

Comme plusieurs autres projets financés grâce aux dons recueillis, ce dernier pourrait révolutionner les traitements contre le cancer en offrant des résultats prometteurs sans les effets secondaires néfastes des traitements conventionnels. Ce travail de pointe propulserait également l'innovation canadienne à l'avant-plan de la recherche mondiale sur le cancer.

Ce printemps, faites fleurir l'espoir pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Visitez notre site web cancer.ca /jonquille pour faire un don et contribuer à sauver des vies.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer.

Ça prend une société pour agir contre le cancer. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

Renseignements ou demande d'entrevues :

Vanessa Boucher, Directrice de comptes

514 432-3587

[email protected]

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)