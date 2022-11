La Société canadienne du cancer fait équipe avec ses partenaires, la LNH et l'AJLNH, pour mener une nouvelle campagne de sensibilisation

- La puissante campagne nommée Même équipe, en collaboration avec l'Association des anciens de la LNH, invite joueurs et partisans de hockey à faire trêve de rivalité pour s'unir et changer l'avenir du cancer -

TORONTO, le 2 nov. 2022 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) annonce aujourd'hui qu'elle amplifie son partenariat avec la Ligue nationale de hockey (LNHMD) et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) avec le projet Même équipe : une nouvelle campagne de notoriété dynamique soulignant l'importance de travailler ensemble pour sauver et améliorer la vie des personnes atteintes de tous les types de cancer au Canada.

La vidéo Même équipe - CSS | LNH | AJLNH | NHLAA

L'AJLNH, la LNH et la SCC entretiennent un partenariat de longue date avec la collecte de fonds annuelle Le hockey pour vaincre le cancerMC, qui permet à la SCC d'offrir un programme de soutien à l'échelle nationale aux personnes qui sont ou ont été atteintes de cancer, à leurs familles et à leurs proches aidants. En s'appuyant sur le succès bien établi de cette collecte de fonds, les trois organisations, ainsi que l'Association des anciens de la LNH, ont conçu la campagne Même équipe afin de mobiliser un plus large public autour du message que lorsqu'il s'agit de cancer, nous sommes tous dans la même équipe.

« Nous apprécions énormément notre travail avec la LNH et l'AJLNH. Des partenariats novateurs comme celui-ci invitent la population canadienne à participer à la mission de la SCC de façon unique », soutient Pamela Mollica, vice-présidente principale, Marketing et communications à la Société canadienne du cancer. « La campagne Même équipe célèbre l'engagement commun de nos organisations envers la cause et rappelle aux amateurs de hockey qu'ensemble, nous pouvons changer l'avenir du cancer à jamais. »

C'est une campagne Même équipe émouvante qui est lancée cette semaine avec une vidéo inédite mettant en vedette certaines des légendes du hockey les plus remarquables et des joueurs étoiles actuels. Les joueurs participants sont issus de toutes les époques du sport et représentent plusieurs équipes qui ont été touchées par le cancer; ils partagent tous le temps de glace, le banc de l'équipe et un engagement envers la cause. Connor McDavid, Sidney Crosby et Auston Matthews côtoient Mario Lemieux, Phil Kessel et Saku Koivu, trois survivants du cancer. La vidéo présente également les attaquants intronisés au Temple de la renommée du hockey Guy Lafleur, Mike Bossy et Dale Hawerchuk, qui sont tous morts du cancer.

« Réunir à l'écran des joueurs actuels de la LNH et des légendes du jeu dans cette campagne renforce le message selon lequel nous faisons tous partie de la #MêmeÉquipe. Le cancer touche autant les joueurs que les amateurs de hockey, nous partageons ensemble ce combat », déclare Mathieu Schneider, assistant spécial du directeur exécutif de l'AJLNH.

« Depuis des décennies, la LNH travaille dans tous ses clubs, aux côtés de l'Association des joueurs, à soutenir les membres de notre communauté de hockey et ceux qui notamment luttent contre le cancer », déclare Kim Davis, premier vice-président principal de l'impact social, des initiatives de croissance et des affaires législatives de la LNH. « La Société canadienne du cancer tire parti de l'atout le plus puissant et le plus inspirant du hockey - sa communauté de personnes - qui, à maintes reprises, se rassemblent dans des moments difficiles et deviennent une source de force les uns pour les autres ».

Glenn Healy, directeur exécutif de la NHLAA, a déclaré : « Les trois mots les plus dévastateurs que quelqu'un puisse recevoir sont < vous avez un cancer >. Nous avons vu des Légendes de notre jeu et des membres de notre famille du hockey mener cette grande bataille ; notre travail ne fait que commencer. Nous sommes plus forts ensemble et avec la LNH, l'AJLNH et la Société canadienne du cancer dans la même équipe, nous combattrons et vaincrons cette horrible maladie ».

#MêmeÉquipe

Les amateurs de hockey de tout le Canada sont invités à se joindre à la campagne #MêmeÉquipe en publiant sur leurs médias sociaux, une photo d'eux portant le chandail de leur équipe favorite, ou aux côtés d'amis et de membres de leurs familles portant des chandails d'équipes rivales. Nous les invitons à utiliser le mot-clic #MêmeÉquipe et à identifier @societeducancer, @LNH, @AJLNH, @NHLAAainsi que leurs amis pour qu'ils puissent eux aussi se mettre de la partie.

Vous trouverez une liste complète des façons dont vous pouvez vous impliquer à l'adresse cancer.ca/MêmeÉquipe.

La vidéo de Même équipe peut être visionnée ici:

Faites partie de la #MêmeÉquipe | Société canadienne du cancer

Les légendes de la LNH jouent toutes pour la Même équipe - YouTube

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

À propos de la LNH

Fondée en 1917, la Ligue nationale de hockey (LNHMD) est composée de 32 clubs membres. La formation de chaque équipe est le reflet de la composition internationale de la Ligue avec des joueurs provenant de plus de 20 pays, tous luttant pour la Coupe StanleyMC, le trophée le plus précieux et le plus historique du sport professionnel. Chaque année, la LNH offre un divertissement à plus de 670 millions de partisans dans les arénas et grâce à ses partenaires nationaux télévision et de radio; plus de 191 millions d'abonnés sur les comptes de la ligue, des équipes et des joueurs sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube et plus de 100 millions de partisans en ligne sur NHL.com. La Ligue diffuse ses matchs dans plus de 160 pays et territoires grâce à ses détenteurs de droits, notamment ESPN, WBD Sports et NHL Network aux États-Unis, Sportsnet et TVA Sports au Canada, Viaplay dans les régions nordiques, baltiques et en Pologne, Sky Sports et ProSieben en Allemagne, MySports en Suisse, puis CCTV5+ en Chine en plus de rejoindre des partisans dans le monde entier avec des matchs disponibles en ligne dans chaque pays. Les partisans sont rejoints par les actifs numériques de la Ligue sur les appareils mobiles par l'entremise de l'application gratuite NHLMD App; sur neuf plateformes de médias sociaux; sur NHL Network RadioMC sur Sirius XM ; et sur NHL.com, disponible dans huit langues et offrant un accès sans précédent aux statistiques individuelles et d'équipes ainsi qu'à chaque sommaire de match de saison régulière et de séries éliminatoires depuis la création du circuit, activé par SAP. NHL Original Productions et NHL Studios produisent un contenu original attrayant mettant en valeur un accès sans précédent aux joueurs, aux entraîneurs et à la ligue ainsi qu'au personnel d'équipe pour une distribution sur l'ensemble des plateformes sociales et numériques de la LNH.

La LNH est engagée à bâtir des communautés saines et dynamiques utilisant le sport du hockey pour célébrer les partisans de chaque race, couleur de peau, religion, nationalité, identité de genre, âge, orientation sexuelle et statut socioéconomique. Le programme « Le Hockey est pour tout le monde » renforce que la politique officielle du sport est axée sur l'inclusion sur la patinoire, dans les vestiaires, dans les salles de réunion et dans les estrades. La LNH accroît l'accès et les possibilités pour les personnes de tous les milieux et de tous les niveaux d'habileté afin de pratiquer le hockey, favoriser des environnements plus inclusifs et faire croître le sport auprès d'une plus grande diversité de participants. À ce jour, la LNH a investi plus de 100 millions de dollars dans le hockey chez les jeunes et dans des programmes locaux, avec un engagement d'investir 5 millions $ de plus dans les programmes de diversité et d'inclusion au cours de la prochaine année.

À propos de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey

Établie en 1967, l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey est une organisation syndicale dont les membres sont les joueurs de la Ligue nationale de hockey. L'AJLNH œuvre au nom des joueurs dans divers domaines tels que les relations de travail, les licences de produits, le marketing, le hockey international et les relations communautaires, tout cela en vue de promouvoir ses membres et le hockey. En 1999, l'AJLNH a créé le fonds Buts et rêves afin que les joueurs donnent quelque chose en retour au sport q u'ils aiment. Ces vingt dernières années, plus de 80 000 enfants méritants provenant de 34 pays ont bénéficié de dons d'équipement de hockey. Le fonds Buts et rêves de l'AJLNH a versé plus de 26 millions de dollars à des programmes de hockey local, ce qui en fait le plus important programme en son genre. Pour de plus amples renseignements sur l'AJLNH, rendez-vous sur www.nhlpa.com .

À propos l'Association des anciens de la LNH

Créée en 1999, l'Association des anciens de la LNH est un organisme à but non lucratif établi au Canada et aux États-Unis qui sert de défenseur passionné voué à améliorer la vie de ses membres (tous d'anciens joueurs de la LNH). L'association incarne cet engagement envers ses membres de différentes façons, y compris l'aide financière, la commercialisation des droits liés aux joueurs, le soutien émotionnel, les soins physiques, la réorientation professionnelle après la carrière de joueur et l'aide familiale, le tout dans le but d'« honorer le passé ». Depuis sa création, la NHLAA sert de lien entre les 29 groupes locaux d'anciens joueurs. C'est devenue la plus importante association d'anciens joueurs retraités du hockey professionnel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nhlalumni.com.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, des photos et des vidéos ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec : Greg McIsaac, Junction Communications, 416-458-3591, [email protected]; Jack-Malcolm Samedi, Gestionnaire des communications, Société canadienne du cancer, 647-614-9726, [email protected]