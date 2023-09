Les deux organismes collaborent afin d'offrir du transport médical et de l'aide à l'hébergement aux résidants de la Colombie-Britannique aux prises avec de graves problèmes de santé.

VANCOUVER, BC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) et Vols d'espoir saluent aujourd'hui l'annonce du gouvernement de la Colombie-Britannique, qui investira un premier montant de 20 millions de dollars - soit 10 millions pour la SCC et 10 autres pour Vols d'espoir - afin d'améliorer l'aide aux voyages à des fins médicales pour les résidants de la Colombie-Britannique vivant dans les communautés rurales, éloignées ou de petite taille. Les deux organismes utiliseront ces fonds pour élargir l'accès à leurs services de soutien pour les voyages à des fins médicales et l'hébergement des personnes atteintes de cancer qui doivent de rendre à l'extérieur de leur communauté pour suivre des traitements et alléger ainsi le fardeau financier qui leur incombe.

Pour les personnes vivant à l'extérieur des centres urbains et des grandes villes, le fardeau financier qu'imposent les voyages pour les traitements contre le cancer, les autres rendez-vous médicaux et le paiement des billets d'avion, de l'hébergement, des repas et du transport terrestre, souvent pour de longues périodes, peut être considérable. De nombreuses personnes au Canada vivant en région rurale ou éloignée ont d'importants besoins économiques, psychosociaux et en matière d'information, et font aussi face à de moins bonnes perspectives de santé. Sans aide financière pour les voyages à des fins médicales, certaines de ces personnes pourraient être dans l'obligation d'annuler ou de reporter leurs traitements.

L'investissement de 30 millions versé à la SCC servira à la mise sur pied du programme Cancer Travel and Accommodation Services BC (services de voyages médicaux et d'hébergement pour les personnes atteintes de cancer en Colombie-Britannique) et permettra de moderniser les trois programmes d'aide pour le transport sur de longues distances offerts par la SCC. Cette somme permettra aussi l'établissement d'une nouvelle subvention d'aide aux voyages à des fins médicales destinée aux receveurs d'une greffe de moelle osseuse pour le traitement du cancer. Grâce à ce programme, la SCC pourra :

élargir l'accès et l'admissibilité au Fonds pour le transport aux traitements, tout en attribuant plus d'aide financière à chaque personne admissible;

éliminer les frais de séjour que les personnes atteintes de cancer devaient acquitter elles-mêmes lors des séjours dans nos maisons d'hébergement en Colombie-Britannique (un montant symbolique sera toutefois exigé aux proches aidants);

étendre les services du programme de chauffeurs bénévoles Roues de l'espoir aux régions mal desservies sur l'île de Vancouver et dans la région de Kootenay;

et dans la région de Kootenay; créer une subvention pour la leucémie et la greffe de moelle osseuse à l'intention des personnes devant voyager à Vancouver pour subir leur greffe.

L'investissement de 10 millions destiné à Vols d'espoir permettra une expansion considérable des services de transport et d'hébergement existants. En plus de répondre aux besoins d'encore plus de personnes pour leur transport lors de traitement contre le cancer. Les nouveaux programmes de Vols d'Espoir permettront d'offrir :

les voyages aller-retour du domicile à l'hôpital pour les personnes atteintes de cancer et celles qui les accompagnent et leur offrent un soutien moral et physique;

s'il n'y a pas de maison d'hébergement de la SCC, jusqu'à 14 nuitées dans un hôtel, sans frais, pour ces personnes;

le transport sans frais par taxi ou Uber de l'aéroport vers un hôpital dans certaines communautés où le programme Roues de l'espoir n'est pas offert;

l'aéroport vers un hôpital dans certaines communautés où le programme Roues de l'espoir n'est pas offert; l'élargissement de l'aide financière pour les repas pour les personnes séjournant dans un hôtel partenaire de Vols d'espoir.

La SCC et Vols d'espoir jouissent tous deux d'une longue tradition d'aide aux personnes qui ont besoin de soins et de traitements médicaux. Ces organismes offrent des programmes et des services distincts, mais complémentaires, d'un bout à l'autre du pays. Les deux organismes ont su collaborer avec succès et diriger mutuellement la clientèle vers un accès à des traitements médicaux essentiels, au moment et à l'endroit opportuns.

Dans le but de couvrir la distance entre le domicile et l'hôpital pour les personnes dans le besoin, Vols d'espoir offre des vols, de l'hébergement et du transport terrestre sans frais et des forfaits repas aux familles et aux personnes qui doivent voyager pour obtenir des soins médicaux. Grâce à ce nouveau financement, Vols d'espoir pourra élargir ses programmes afin d'aider encore plus de patients avec des services encore meilleurs. Lorsqu'une personne doit franchir des distances importantes pour ses traitements contre le cancer, l'équipe de service à la clientèle de Vols d'espoir se charge d'organiser les vols au nom de la personne concernée et en paie tous les frais. L'équipe de Vols d'espoir assurera aussi la coordination de tous les aspects du voyage, y compris les services de transport et d'hébergement de la SCC lorsqu'ils sont disponibles; dans le cas contraire, Vols d'espoir offrira des solutions de rechange pour le transport et l'hébergement.

En Colombie-Britannique, la SCC offre trois programmes d'aide pour le transport sur de longues distances. Le programme Roues de l'espoir offert à Prince George, sur l'île de Vancouver et dans la région de l'Intérieur, est gratuit et met en lien les personnes ayant besoin de transport pour des traitements avec des chauffeurs bénévoles. Le programme du Fonds pour le transport aux traitements de la SCC offre une aide financière limitée et à court terme pour couvrir une portion des frais de déplacement d'une personne liés au traitement de son cancer, qu'il s'agisse de transport en commun, de carburant, d'hébergement ou de repas. Le programme de maisons d'hébergement de la SCC offre aux personnes atteintes de cancer la possibilité de se loger loin de la maison lorsque des déplacements sont nécessaires pour leurs traitements.

La SCC et Vols d'espoir travailleront en étroite collaboration afin d'éliminer les obstacles à l'accès aux services de transport en veillant à ce que les personnes puissent obtenir l'aide dont elles ont besoin pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux et en revenir, peu importe quand et comment elles en ont besoin. « La distance vers les traitements de même que les besoins en soutien imposent une pression financière et affective considérable aux personnes atteintes de cancer et à leurs familles au cours d'une des périodes les plus difficiles de leur vie, a déclaré Sandra Krueckl, Ph. D., vice-présidente principale, Mission, information et services de soutien à la SCC. Nul ne devrait manquer de traitement contre le cancer parce qu'il est impossible de trouver un moyen de transport ou de l'hébergement. Malheureusement, cette réalité existe bel et bien à travers le pays de nos jours, surtout dans les communautés rurales. Grâce à ce généreux financement offert par le gouvernement de la Colombie-Britannique, nous serons en mesure de continuer d'alléger le fardeau des personnes atteintes de cancer qui doivent suivre des traitements pouvant leur sauver la vie, et ce, peu importe où ils vivent dans la province. »

« Faire face au cancer est très difficile, mais ça ne devrait pas être le cas pour les voyages visant à obtenir des soins. Cette subvention pour les voyages à des fins médicales transformera la vie des personnes vivant en région rurale ou éloignée partout en Colombie-Britannique, estime Mark Rubinstein, directeur général de Vols d'espoir. Il est essentiel d'éliminer les dépenses considérables associées aux voyages à des fins de traitement contre le cancer pour les personnes qui vivent loin des établissements de soins médicaux spécialisés pour assurer un accès équitable et rapide au dépistage, au diagnostic et au traitement. L'élargissement de nos programmes et de nos services pour les personnes atteintes de cancer en Colombie-Britannique assurera de meilleures perspectives de santé pour tous. »

Pour en savoir plus sur les services de transport et d'hébergement de la Société canadienne du cancer, consultez le cancer.ca ou appelez le Service d'information sur le cancer au 1 888 939‑3333.

Pour en savoir plus sur l'aide offerte par Vols d'espoir pour les voyages, consultez le hopeair.ca ou composez le 1 877 346-HOPE (4673).

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais. Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939‑3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

À propos de Vols d'espoir

Vols d'espoir est l'organisme national de bienfaisance du Canada offrant, sans frais, une aide pour les vols, l'hébergement et le transport terrestre des personnes qui n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour avoir accès à des soins de médicaux loin de leur domicile. Depuis sa fondation, en 1986, Vols d'espoir a organisé plus de 170 000 voyages pour des personnes malades, sans égard à leur âge ou à leurs besoins médicaux. Pour les personnes à faible revenu vivant dans des communautés rurales ou éloignées, la distance et les coûts sont des obstacles bien réels à l'accès à des soins médicaux essentiels. Vols d'espoir est donc un maillon aussi unique qu'essentiel des systèmes de santé canadiens. Sans l'accès qu'offre l'organisme, l'universalité des soins de santé dans notre pays serait mise en péril et 33 % des patients devraient annuler ou reporter leurs traitements. Pour en savoir plus, consultez le hopeair.ca.

