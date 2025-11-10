Essaiscancercanada.ca : Le premier site Web national bilingue qui outille les patients et accélère les progrès de la recherche sur le cancer

TORONTO, le 10 nov. 2025 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) et le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC) lancent Essais cliniques sur le cancer au Canada, le seul site Web national et bilingue destiné à centraliser l'information sur les essais cliniques et la rendre accessible aux patients. Cette ressource novatrice est conçue pour fournir aux Canadiennes et aux Canadiens, à un seul et même endroit, de l'information claire et actualisée à propos des études menées auprès d'adultes à travers le pays, en milieu universitaire et pharmaceutique.

Les essais cliniques jouent un rôle essentiel dans l'avancement de la recherche sur le cancer, en évaluant l'innocuité et l'efficacité de nouvelles approches thérapeutiques sous étroite supervision médicale. Ils offrent aux patients l'occasion de participer à des projets qui pourraient potentiellement améliorer les soins pour les personnes atteintes de cancer et sauver des vies.

Selon une récente enquête menée par l'Institut Angus Reid en partenariat avec la SCC, une personne sur quatre ayant reçu un diagnostic de cancer ignorait l'existence d'essais cliniques. Qui plus est, plus de la moitié des Canadiennes et des Canadiens sans lien personnel avec la maladie n'en avaient jamais entendu parler. Le site Web Essais cliniques sur le cancer au Canada répond à ce besoin en fournissant, à un seul endroit, des renseignements fiables et à jour pour aider les patients, leurs proches aidants et leurs équipes de soins à envisager la participation à un essai clinique.

« Les essais cliniques sont essentiels pour faire progresser la recherche sur le cancer et améliorer l'issue de la maladie. Jusqu'à maintenant, l'information était fragmentée et difficile à trouver. Le site Essais cliniques sur le cancer au Canada remédie à la situation en rendant l'accès aux essais plus simple et plus transparent, explique Sandra Krueckl, vice-présidente principale, Mission, information et services de soutien, Société canadienne du cancer. Nous sommes fiers de nous associer à Q-CROC, qui a mis au point une plateforme novatrice et avec qui nous partageons un engagement en matière d'innovation axée sur les patients. Ensemble, nous avons créé une ressource bilingue, nationale et de confiance, qui permet aux personnes touchées par le cancer au Canada d'explorer les essais cliniques et d'envisager plus sereinement d'y participer.

Essais cliniques sur le cancer au Canada offre une base de données bilingue et centralisée regroupant les études destinées aux adultes menées à travers le pays. Le site propose des outils de recherche simples et intuitifs, adaptés aux besoins des patients et des professionnels de la santé, ainsi que des fiches détaillées sur chaque essai, précisant le type de traitement, les critères d'admissibilité, le lieu où se déroule l'essai et les coordonnées des personnes-ressources. On y trouve également des ressources claires sur le déroulement des essais, sur leurs avantages et leurs risques. Les utilisateurs peuvent aussi obtenir du soutien en direct en contactant la Ligne d'aide et d'information sur le cancer de la SCC ou le service Onco+ de Q-CROC, offert aux résidants du Québec.

« L'accès équitable aux essais cliniques sur le cancer a toujours été au cœur même de la mission de Q-CROC. Le site Web Essais cliniques sur le cancer au Canada a été développé à partir de notre site provincial, OncoQuébec, qui a fait ses preuves auprès des professionnels de la santé et des patients au Québec. Transposer ce modèle à l'échelle nationale, en partenariat avec la Société canadienne du cancer, permet d'éliminer plusieurs obstacles et d'assurer à toutes les personnes au Canada touchées par le cancer un accès simplifié à l'information nécessaire pour envisager la participation à un essai clinique », déclare Lucie D'Amours, directrice générale de Q-CROC.

Le lancement du site Web Essais cliniques sur le cancer au Canada témoigne de l'engagement commun de la SCC et de Q-CROC envers l'innovation, l'équité et l'excellence en matière de soins contre le cancer. Ensemble, les deux organisations partagent une vision : permettre à toute personne touchée par le cancer au Canada d'avoir accès à une information fiable pour explorer les essais cliniques en cours.

Rendez-vous sur essaiscancercanada.ca pour en savoir plus sur les essais cliniques qui pourraient convenir à vous ou à vos proches.

Citations supplémentaires

« Participer à un essai clinique peut faire toute la différence. Celui de la Dre Elkrief m'a littéralement sauvé la vie. Le traitement offrait environ 60 % de chances de réussite; entre ça et six à douze mois à vivre, le choix était facile. Deux ans plus tard, je n'ai plus aucune trace de cancer. Si personne ne participe à la recherche, la science ne pourra pas avancer. Je suis ravi de savoir qu'il est maintenant plus simple pour les patients de trouver un essai qui pourrait les aider grâce au site Essais cliniques sur le cancer au Canada. »

- Normand Canty, participant à un essai clinique

« En tant que clinicienne-chercheuse, j'ai pu constater directement l'impact positif des essais cliniques sur la vie des patients atteints de cancer. Cependant, l'accès à des informations à jour sur les essais en cours demeure un défi. Le site Essais cliniques sur le cancer au Canada constitue un outil précieux pour aider les patients et leurs proches à repérer les essais cliniques potentiels et à en discuter avec leur médecin. J'espère que cette initiative contribuera à améliorer l'accès à l'information et encouragera davantage de patients à envisager la participation à un essai clinique. »

- Dre Arielle Elkrief, codirectrice du Centre du microbiome du CHUM, clinicienne-chercheuse au CRCHUM, et chercheuse financée par la SCC

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer. Ça prend une société pour agir contre le cancer.

À propos du Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC)

Le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec est un organisme sans but lucratif fondé il y a 17 ans par deux oncologues visionnaires. Nous nous employons à améliorer les stratégies de recrutement afin de rendre la recherche clinique plus accessible aux personnes touchées par le cancer et aux professionnels de la santé. Depuis le lancement d'OncoQuébec en 2019, nous avons mis à profit cette plateforme novatrice pour faire le pont entre les patients et les essais cliniques et pour soutenir l'avancement de la recherche sur le cancer.

À propos du sondage

L'Institut Angus Reid et la Société canadienne du cancer ont mené un sondage en ligne entre le 10 et le 17 janvier 2025 auprès d'un échantillon aléatoire de 2044 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid. L'échantillon avait été pondéré afin d'être représentatif de la population adulte à l'échelle nationale selon le recensement canadien en ce qui concerne la région, le genre, l'âge, le revenu du ménage et le niveau de scolarité. À titre de simple comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de plus ou moins 1,5 point de pourcentage, 19 fois sur 20. Les écarts dans les totaux ou entre eux sont attribuables à l'arrondissement. Le sondage a été commandé et payé conjointement par l'Institut Angus Reid et la Société canadienne du cancer.

