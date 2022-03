La Société canadienne du cancer et le Groupe McPeak-Sirois s'unissent afin d'améliorer la recherche et les soins liés au cancer du sein métastatique

L'objectif principal du Registre est de développer une ressource pour faire avancer la recherche et les soins liés au cancer du sein métastatique en permettant aux chercheurs d'avoir accès à des données cruciales sur les patients. Essentiellement, ce Registre permettra la collecte et le partage de données d'une manière qui n'a jamais été faite au Canada auparavant, ce qui pourrait améliorer la situation des personnes atteintes de cancer du sein et sauver plus de vies.

Lancée en 2021, la phase pilote du Registre est coordonnée par le Groupe McPeak-Sirois sous la responsabilité du Dr Sarkis Meterissian, chirurgien-oncologue au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), et soutenue financièrement par quatre compagnies pharmaceutiques et la Fondation cancer du sein du Québec. En outre, elle a bénéficié du plein soutien du Programme québécois de cancérologie du ministère de la Santé et des Services sociaux et a déjà permis de recruter une centaine de patientes au CUSM, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et au CHU de Québec-Université Laval.

Selon le Dr Meterissian, l'instigateur principal du projet, « ce Registre est une occasion unique non seulement d'apprendre comment les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique sont traitées au Québec, mais aussi d'obtenir des preuves concrètes de l'efficacité de nouvelles thérapies. Il fournira des données essentielles pour la conduite de nouveaux essais cliniques et représente une grande avancée pour l'amélioration du traitement du cancer du sein au Québec ».

Avec le soutien financier de 2,5 M$ échelonné sur cinq ans de la SCC, le Registre sera d'abord étendu aux sept autres hôpitaux membres du consortium et tout nouveau membre sera invité à y participer. Le Registre s'ouvrira par la suite à tous les types de cancer du sein au Québec.

« Un des objectifs de la SCC est de favoriser le développement de données standardisées afin que nous puissions améliorer les traitements pour les personnes atteintes de cancer tout en favorisant les bonnes pratiques de recherche et le partage d'information. Nous pensons ultimement que notre approche pourrait changer la pratique médicale. C'est pourquoi la SCC est heureuse de s'associer au Groupe McPeak-Sirois et de soutenir ce projet novateur mené par le Dr Meterissian. Nous aimerions étendre ce Registre à tous les types de cancer du sein et possiblement à travers le pays afin de transformer la façon dont le cancer du sein est présentement traité », explique Stuart Edmonds, Ph. D. et vice-président principal, Mission, recherche et défense de l'intérêt public de la Société canadienne du cancer.

Tous ensemble, les dix centres hospitaliers actuellement membres du Groupe représentent annuellement environ 70 % des nouveaux cas de cancer du sein au Québec, soit environ 4500 cas.

L'accès aux données du Registre nous permettra d'avoir une meilleure vision d'ensemble sur le cancer du sein métastatique, d'être en mesure d'avoir des données standardisées, et de favoriser la recherche sur ce type de cancer.

« Nous sommes fiers de cette collaboration avec la SCC pour accélérer le développement de ce Registre qui répond aux besoins non satisfaits dans la compréhension et la gestion du traitement du cancer du sein. Ce soutien financier de la SCC permettra au Registre, une fois arrivé à maturité avec des milliers de patients, d'être une ressource précieuse pour les patients et les chercheurs pour les années à venir », commente Dominique Johnson, Ph. D. et directrice générale du Groupe McPeak-Sirois.

À propos du Groupe McPeak-Sirois :

Le Groupe McPeak-Sirois est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de mieux lutter contre le cancer du sein en augmentant l'accès et la participation des personnes atteintes de la maladie aux protocoles de recherche clinique. Le Groupe est doté d'un comité scientifique exécutif composé de chercheurs reconnus mondialement qui veille à la sélection des études cliniques offertes aux hôpitaux membres du consortium. Cofondé en 2015 par Susan McPeak, survivante d'un cancer du sein et son conjoint, l'entrepreneur Charles Sirois, le Groupe McPeak-Sirois vise à promouvoir la recherche qui soigne en la rapprochant des personnes atteintes de cancer du sein à travers le Québec.

http://mcpeaksirois.org/

À propos de la Société canadienne du cancer :

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes et des femmes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour établir des politiques en matière de santé afin de prévenir le cancer et de soutenir les personnes touchées par la maladie. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd'hui et changer l'avenir du cancer à jamais. Aidez-nous à changer les choses. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

