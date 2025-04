La Société canadienne du cancer cède le Trottibus, son projet de transport actif

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Après 15 ans de succès avec le projet du Trottibus, la Société canadienne du cancer (SCC) passera le flambeau à son partenaire de longue date, M361, qui prendra le relais à partir du 30 juin 2025. La SCC continuera de soutenir les écoles ayant un Trottibus ou qui sont en développement de projet jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Cette décision permet à la SCC de se concentrer sur l'optimisation de son rôle en matière de prévention du cancer. Elle continue de jouer un rôle de leader dans les programmes de prévention du tabagisme et de détection précoce du cancer et demeure engagée à promouvoir les saines habitudes de vie.

Un projet de transport actif pour faire bouger les enfants

Le Trottibus est un autobus pédestre qui permet aux enfants de se rendre à l'école à pied de façon sécuritaire, accompagnés par des parents ou des bénévoles de la communauté formés.

En encourageant les déplacements actifs quotidiens des élèves du primaire, cette initiative permet d'intégrer de saines habitudes de vie dès l'enfance, une période cruciale.

Le Trottibus en bref :

Un projet créé au Québec en 2010 par la SCC.

360 écoles accompagnées par la SCC dans le démarrage d'un Trottibus, et ce, dans 16 régions du Québec.

Des milliers d'enfants du primaire sensibilisés aux bienfaits du transport actif.

Des centaines de bénévoles impliqués et ayant à cœur le bien-être de leur communauté.

Un volet intergénérationnel qui favorise le vieillissement actif et en santé.

Lauréat en 2015 du prix du public dans le cadre du concours Jeu d'échange, défi de vie active du Canada .

. Déployé de 2018 à 2021 dans la région de Waterloo en Ontario .

Qui est M361?

Ayant une expertise en mobilisation, en marketing social et en innovation, M361 développe des stratégies sociales visant l'amélioration de la qualité de vie des Québécois et Québécoises.

« Depuis plus de 20 ans, nous avons investi plus de 500 M$ dans la jeunesse du Québec, notamment en finançant des initiatives favorisant le transport actif comme le Trottibus. Il nous semblait donc bien naturel de reprendre le flambeau de ce projet, se réjouit Frédéric Therrien, directeur général de M361. La Société canadienne du cancer est un partenaire de longue date, et nous sommes heureux de collaborer avec l'organisme pour garder cette initiative bien vivante dans nos communautés. »

Des partenariats fructueux

La SCC tient à remercier ses bailleurs de fonds passés (ministère des Transports du Québec, ministère de l'Éducation du Québec, Agence de la santé publique du Canada) et présents (ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec), ses partenaires d'action, ainsi que tous les milieux scolaires qui ont accueilli un Trottibus.

Enfin, un merci tout spécial aux enfants qui ont bougé en Trottibus ainsi qu'aux bénévoles, aux parents et aux communautés qui se sont impliqués avec dévouement dans ce projet mobilisateur et rassembleur.

