La Société canadienne du cancer appuie la nouvelle taxe sur les cigarettes électroniques annoncée dans le budget fédéral comme mesure clé pour réduire le vapotage chez les jeunes

OTTAWA, ON, le 8 avril 2022 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) félicite le gouvernement fédéral d'avoir instauré une taxe sur les produits de la cigarette électronique, qui sera utile pour dissuader les jeunes de vapoter. Compte tenu de la hausse croissante du vapotage chez les jeunes au Canada, la SCC préconise des mesures visant à protéger les jeunes contre la cigarette électronique afin d'éviter qu'une nouvelle génération développe une dépendance à la nicotine.

« Nous soutenons fermement la taxe nationale sur les cigarettes électroniques du budget, qui s'avère une mesure essentielle pour réduire le vapotage chez les jeunes, déclare Kelly Masotti, vice-présidente, Défense de l'intérêt public, Société canadienne du cancer. Le prix extrêmement bas des cigarettes électroniques est un facteur qui a contribué à l'augmentation spectaculaire du vapotage chez les jeunes, lequel a triplé sur une période de quatre ans, entraînant une nouvelle génération de jeunes à développer une dépendance à la nicotine. »

L'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves révèlent que, chez les jeunes âgés de 10 à 12 ans, le vapotage est passé de 9 % au cours de l'année scolaire 2014-2015 à 16 % en 2016-2017, puis à 29 % en 2018-2019.

La taxe sur les cigarettes électroniques, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er octobre 2022, sera structurée de manière à permettre aux provinces et aux territoires d'avoir la possibilité d'instaurer un impôt qui s'ajoutera à l'impôt fédéral afin de percevoir des recettes supplémentaires.

Le 25 mars, le gouvernement fédéral a annoncé une augmentation de deux milliards de dollars au Transfert canadien en matière de santé afin de rattraper le retard qu'a causé la pandémie de COVID-19 dans le milieu de la santé. La SCC suit de près cet investissement et se réjouit de travailler avec le gouvernement pour veiller à ce que des fonds importants soient alloués au rattrapage du retard dans le dépistage, le diagnostic et les interventions chirurgicales en lien avec le cancer. La SCC a également hâte de participer à la conversation en cours entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires concernant l'amélioration des résultats des soins de santé pour les personnes vivant au Canada.

« Plus d'un million de Canadiens sont touchés par un cancer ou l'ont déjà été. Les personnes atteintes de cancer comptent toujours parmi les plus vulnérables dans nos communautés, ajoute Mme Masotti. Il est impératif que le gouvernement prenne des mesures rapides pour rattraper le retard dans les soins contre le cancer et pour traiter l'afflux anticipé de diagnostics de cancer récents ou de stade avancé ».

En plus de la promesse d'une taxe sur les produits de vapotage, la SCC est ravie de constater l'engagement du gouvernement de travailler à l'établissement d'un régime d'assurance médicaments pour les personnes vivant au Canada. La SCC appuie également l'engagement continu du gouvernement de prolonger les prestations de maladie de l'assurance-emploi, qui passeront de 15 à 26 semaines à compter de l'été 2022. La SCC poursuivra son travail de défense de l'intérêt public sur ces questions afin de s'assurer de la mise en œuvre de chacun de ces engagements.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes et des femmes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour établir des politiques publiques saines afin de prévenir le cancer et de soutenir les personnes touchées par la maladie. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd'hui, et changer l'avenir du cancer à jamais.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements: Nuala McKee, Gestionnaire principale, Communications, Société canadienne du cancer, 416 219-7281, [email protected]