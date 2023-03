La Société canadienne du cancer annonce les détails d'un programme historique de financement de la recherche pour transformer l'avenir des cancers pour lesquels le taux de survie est faible

Dans un concours de subventions élaboré conjointement avec des patients, des survivants et des aidants, dix équipes de recherche sur les cancers du pancréas, de l'œsophage, du cerveau, du poumon, du foie et de l'estomac sont bien placées pour faire des découvertes qui sauveront des vies

TORONTO, le 31 mars 2023 /CNW/ - De nouvelles subventions de recherche annoncées aujourd'hui par la Société canadienne du cancer (SCC), en partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Brain Canada, la Société de recherche sur le cancer et la Lotte & John Hecht Memorial Foundation, sont destinées à des équipes interdisciplinaires de haut niveau et visent à accélérer les progrès contre six cancers pour lesquels le taux de survie est faible. Ce programme, appelé Subventions d'équipe Découverte de la SCC : transformer les cancers pour lesquels le taux de survie est faible, représente le plus vaste effort collectif jamais déployé au Canada en vue de changer l'issue des cancers du pancréas, de l'œsophage, du cerveau, du poumon, du foie et de l'estomac.

Nos partenaires sont déterminés à passer à l’action pour transformer l’issue et améliorer la survie aux cancers pour lesquels le taux de survie est faible. (Groupe CNW/Société canadienne du cancer (Bureau National))

Depuis 30 ans, d'énormes progrès ont été réalisés contre de nombreux cancers, et la survie prévue après cinq ans dépasse maintenant 80 % pour plusieurs d'entre eux. Toutefois, pour les six cancers énumérés ci-dessus, les chances de survie après cinq ans ou plus sont inférieures à 30 %. On estime qu'en 2022 seulement, ces six cancers pour lesquels le taux de survie est faible ont causé 41 % de tous les décès par cancer au Canada.

De multiples raisons expliquent ces taux de survie médiocres, notamment une absence de facteurs de risque identifiables, des technologies de détection précoce qui sont insuffisantes et un choix plus restreint d'options de traitement efficaces. Pour transformer l'issue des cancers du pancréas, de l'œsophage, du cerveau, du poumon, du foie et de l'estomac, il est urgent de mener plus de projets de recherche orientés vers l'action.

« Ces six cancers fauchent beaucoup trop de vies, et nous devons investir dans la recherche pour changer cette situation, dit Stuart Edmonds, Ph. D., vice-président principal, Mission, recherche et défense de l'intérêt public à la SCC. Notre objectif est de soutenir les percées afin de réduire le nombre de personnes emportées par ces cancers et d'améliorer la qualité de vie de celles qui en sont atteintes ou qui y survivent. »

Les subventions d'équipe Découverte de la SCC, qui totalisent 55 M$, réunissent des équipes de chercheurs, des cliniciens, des personnes ayant une expérience vécue de cancer et d'autres spécialistes dans le but de trouver des façons inédites et novatrices de prévenir, de détecter et de traiter ces six cancers pour lesquels le taux de survie est faible.

« Avec ces subventions, nous galvanisons les milieux de la recherche et des soins contre le cancer pour créer une capacité de recherche et un élan qui pourraient réellement changer l'avenir de ces six cancers, poursuit Stuart Edmonds. Point important, nous consultons aussi, à chaque étape du processus, des personnes ayant une expérience vécue de ces cancers pour nous assurer de façonner des changements qui répondront à leurs besoins particuliers. »

Dans le cadre d'une approche centrée sur la personne, les subventions d'équipe Découverte de la SCC ont été élaborées conjointement et examinées en partenariat avec des patients, des survivants et des aidants. Chacun des dix projets retenus porte sur au moins l'un des six cancers ciblés, et comprendra la participation et l'éclairage de personnes atteintes de ces cancers.

Voici des exemples de projets financés par les dix subventions : mettre au point une analyse qui, au moyen de l'intelligence artificielle (IA), pourrait détecter un cancer du poumon lorsqu'il est à un stade plus précoce et est plus susceptible de répondre au traitement; trouver de nouvelles approches pour réduire la résistance au traitement des personnes atteintes d'un cancer de l'œsophage, et potentiellement sauver des vies; et accélérer l'accès aux essais cliniques et aux traitements personnalisés pour améliorer l'issue pour les personnes atteintes d'un cancer des canaux biliaires.

Pour Angus Pratt, un défenseur de la recherche atteint d'un cancer du poumon et membre du conseil consultatif sur la recherche de la SCC, ces subventions apportent de l'espoir.

« J'ai été très ému quand j'ai entendu parler du programme de subventions d'équipe Découverte de la SCC, dit Angus. Le cancer du poumon est responsable de nombreux décès, et il reçoit enfin l'attention qu'il mérite. L'idée maîtresse d'une analyse propulsée par IA pour le détecter plus tôt pourrait avoir un impact important et entraîner une baisse substantielle et rapide de la mortalité. L'impact sur les cinq autres cancers est semblable et me permet d'espérer un avenir meilleur, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes atteintes de cette maladie dévastatrice. »

Cet investissement dans la recherche reflète l'engagement continu de la SCC de mettre les personnes au cœur de la recherche et de financer la recherche de haut niveau, excellente sur le plan scientifique, qui améliore les résultats liés au cancer et offre les plus grandes occasions de progrès.

Pour en savoir plus sur les subventions d'équipe Découverte de la SCC, et sur les projets retenus, visitez cancer.ca.

Voix de nos partenaires

Les subventions d'équipe Découverte de la SCC seraient impossibles sans des partenaires de tout le milieu de la lutte contre le cancer, tels que Brain Canada, l'Institut du cancer (IC), l'un des 13 instituts virtuels qui font partie des Instituts de recherche en santé du Canada, la Société de recherche sur le cancer et la Lotte & John Hecht Memorial Foundation. Nos partenaires sont aussi déterminés que nous à passer à l'action pour transformer l'issue et améliorer la survie aux cancers pour lesquels le taux de survie est faible.

Brain Canada

« À titre d'agent rassembleur de la communauté canadienne de recherche sur le cerveau, nous sommes en quête de partenariats novateurs comme celui-ci pour stimuler la découverte et l'exploration, dit Viviane Poupon, Ph. D., présidente-directrice générale de Brain Canada. Le fait que des personnes ayant une expérience vécue de la maladie soient membres de l'équipe de recherche garantit la pertinence de la recherche et de ses résultats, car le but est de combler un besoin réel et pressant. »

La contribution de Brain Canada a été rendue possible par le Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement du Canada (par le l'entremise de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada.

Institut du cancer (IC) -- IRSC

« L'IC est fier d'être partie prenante d'une remarquable initiative qui réunit nos talentueux chercheurs et des personnes ayant une expérience vécue de la maladie dans nos efforts pour accomplir des progrès contre les cancers pour lesquels le taux de survie est faible, dit la Dre Fei-Fei Liu, directrice scientifique de l'IC. Des approches participatives de ce genre sont essentielles pour transformer le paysage de la recherche sur le cancer au Canada et ailleurs dans le monde. »

Société de recherche sur le cancer

« La Société de recherche sur le cancer est très fière de s'associer à la SCC et à Brain Canada pour soutenir un projet de recherche hautement transformationnel qui aura un impact sur les soins cliniques prodigués aux patients atteints d'un cancer du cerveau, dit Dajan O'Donnell, Ph. D., Directeur, Affaires et partenariats scientifiques. »

La Lotte & John Hecht Memorial Foundation

« La Lotte & John Hecht Memorial Foundation finance en priorité la recherche médicale qui est inédite, novatrice et révolutionnaire, dit Alena Levitz, directrice générale. Le concours de subventions d'équipe Découverte de la SCC représente une occasion de financer les projets de recherche les plus prometteurs sur les plus grands défis en médecine au Canada, appuyant du même coup les projets à risque élevé et à fort potentiel qui font avancer les choses au bénéfice de toutes et de tous. »

À propos de l a Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

À propos de Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique et précieux auprès des acteurs qui appuient la recherche sur le cerveau et y contribuent. Une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau favorise la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles neurologiques et ultimement, améliore la santé de la population canadienne et mondiale. Pour en savoir plus, visitez Braincanada.ca @BrainCanada

À propos de les Instituts de recherche en sant é du Canada

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) savent que la recherche a le pouvoir de changer des vies. En tant qu'organisme fédéral chargé d'investir dans la recherche en santé, ils collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour appuyer les découvertes et les innovations qui améliorent la santé de la population et le système de soins du Canada.

À propos de la Société de recherche sur le cancer

La Société de recherche sur le cancer est un organisme national, sans but lucratif, dont la mission est de financer exclusivement la recherche sur tous les types de cancer afin de prévenir, détecter et traiter cette maladie.

À propos de la Lotte & John Hecht Memorial Foundation

Créée en 1962, la Lotte & John Hecht Memorial Foundation est un organisme de bienfaisance situé à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle verse des subventions à des organismes d'éducation et de bienfaisance reconnus, conformément aux objectifs établis par Lotte et John Hecht de leur vivant.

