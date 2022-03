La Société canadienne du cancer accueille avec satisfaction le Plan de rétablissement du système de santé du Québec, essentiel pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants.

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) salue l'inclusion de plusieurs mesures dans le Plan de rétablissement du système de santé dévoilé aujourd'hui par Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, telles que l'importance accordée à la prévention, la promotion de la santé, la priorisation du dépistage en cancérologie et la modernisation du cadre de l'accès aux données en santé.

Le gouvernement du Québec est le premier au Canada à entamer cette grande réflexion novatrice post-COVID autour du rétablissement, de la modernisation et de l'avenir du système de santé.

Pour une prévention au cœur du système de santé :

La SCC se réjouit de l'importance accordée à la prévention ainsi qu'à la promotion de la santé et des saines habitudes de vie dans le plan présenté par le ministre Dubé. Une population en santé est une population qui a moins recours au système de soins et qui est plus résiliente face à la maladie.

Selon l'étude ComPARe (Risque attribuable du cancer chez la population canadienne) cofinancée par la SCC, nous pouvons prévenir environ 4 cas de cancer sur 10 en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent la santé de la population.

La Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) est un outil interministériel formidable et unique au pays qui sera au cœur du plan de rétablissement du système de santé. De plus, l'investissement de 235,9 M$ sur cinq ans annoncé lors du budget pour soutenir cette politique montre l'engagement du gouvernement dans ce dossier.

« Placer la prévention au cœur de la stratégie de rétablissement de la santé est primordial. Agir en amont de la maladie pour avoir une population plus en santé et optimiser l'accès aux programmes de dépistage ainsi qu'agir en prévention pendant la maladie afin d'améliorer le pronostic des personnes atteintes de cancer et leur qualité de vie permettra de diminuer la pression sur le système de soins. C'est un investissement à long terme nécessaire qui doit être accompagné par la recherche », insiste Diego Mena, Vice-président, Initiatives stratégiques, mission et engagement à la Société canadienne du cancer.

La SCC est un partenaire de longue date du gouvernement du Québec en matière de prévention du cancer et elle a mis sur pied de nombreux projets visant à favoriser l'adoption de saines habitudes de vie.

Un accent mis sur le dépistage du cancer :

La SCC est heureuse de constater que le dépistage du cancer est au cœur des priorités du gouvernement afin de mieux répondre aux besoins des Québécois et des Québécoises. Le cancer demeure la première cause de décès au pays et, entre le vieillissement de la population et les répercussions des vagues de délestage pour faire face à la pandémie, les besoins en matière de dépistage des différents types de cancer ne feront qu'augmenter.

Dépister le cancer rapidement chez les personnes atteintes de cette maladie permet d'améliorer les pronostics de vie, de diminuer l'impact des traitements sur la qualité de vie des patients et de limiter la pression sur le système de soins déjà grandement fragilisé.

Un des dossiers sur lequel le gouvernement pourrait rapidement agir est celui du programme de dépistage organisé pour le cancer colorectal et ainsi permettre de faire passer des tests de dépistage à environ deux millions de Québécois et de Québécoises.

« Actuellement, le Québec demeure la seule province du pays à ne pas avoir de programme de dépistage organisé pour le cancer colorectal et un diagnostic précoce de cette maladie est associé à un taux de survie de plus de 90 %, alors que celui d'un diagnostic en stade avancé est de seulement 13 % », soutien Diego Mena.

Modernisation du cadre de l'accès aux données

La gestion intégrée des données en santé est un impératif majeur pour une modernisation du système de santé. En effet, entre le projet de loi 19, les investissements de 788 M$ pour la modernisation du système de santé dans le dernier budget et les mesures incluses dans ce plan, le gouvernement se dote d'outils importants pour permettre de mieux soutenir les personnes atteintes de cancer dans leur parcours de soins. Donner aux citoyens un accès garanti à leurs données de santé afin qu'ils puissent accéder rapidement aux services de soins dont ils ont besoin permettra au Québec de se démarquer.

Cependant, il est important que ces montants servent aussi à mettre à jour le Registre québécois du cancer dont les données datent de 2010, alors que celles des autres provinces datent de 2017-2018. Forte de son expertise en matière de données sur le cancer, la SCC est prête à collaborer avec le gouvernement du Québec pour faire avancer ce dossier.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes et des femmes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour établir des politiques en matière de santé afin de prévenir le cancer et de soutenir les personnes touchées par la maladie.

