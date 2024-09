TORONTO, le 5 sept. 2024 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (la « Société » ou « l'entreprise ») est fière d'annoncer qu'elle a été désignée parmi les entreprises les plus dignes de confiance au monde pour la deuxième année consécutive par Newsweek. Dans la catégorie du commerce de détail, la Société Canadian Tire s'est illustrée à titre de détaillant canadien le plus digne de confiance, l'une des deux seules entreprises canadiennes à figurer sur la liste qui comprend 72 marques mondiales.

« Notre présence sur la liste des entreprises les plus dignes de confiance au monde renforce et propulse la raison d'être de notre marque, qui est : Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada. La confiance se gagne avec le temps, et si elle est cultivée et préservée, elle devient le meilleur atout d'une entreprise, dit Susan O'Brien, vice-présidente directrice et chef de marque et de la clientèle, Société Canadian Tire. Depuis plus d'un siècle, nous établissons des liens émotionnels profonds avec les Canadiens en les plaçant au cœur de toutes nos activités. Cette reconnaissance mondiale témoigne de la volonté des membres de notre équipe d'entretenir des liens de confiance par le biais des articles que nous vendons au Canada, de la valeur que nous offrons dans le cadre de notre programme de fidélité Récompenses Triangle, de notre soutien actif de Bon départ et de nos nombreux investissements dans nos communautés d'un océan à l'autre. À la Société Canadian Tire, nous savons que la confiance est un privilège qu'il ne faut jamais tenir pour acquis. »

Les entreprises les plus dignes de confiance au monde en 2024 ont été sélectionnées en fonction d'un sondage indépendant mené auprès de plus de 70 000 participants à l'échelle de 23 industries et au sein de 20 pays. Newsweek, en collaboration avec Statista, a évalué les entreprises en fonction de trois points de contact en matière de confiance : la confiance des investisseurs, la confiance des clients et la confiance des employés. Une étude a analysé 230 000 évaluations, en plus de tenir compte d'une analyse d'écoute sociale visant à sonder les opinions quant aux mentions en ligne. Les entreprises admissibles comprenaient, entre autres, des organisations cotées en bourse siégeant dans les pays cibles et dont les revenus étaient supérieurs à 500 millions $ US.

Consultez la liste des entreprises les plus dignes de confiance au monde en 2024 de Newsweek : https://www.newsweek.com/rankings/worlds-most-trustworthy-companies-2024/retail

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Corp.CanadianTire.ca.

SOURCE Société Canadian Tire Limitée

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : [email protected], 416 480-8453