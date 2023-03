TORONTO, le 13 mars 2023 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (la « Société ») (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de Triangle Sélect, son nouveau programme d'abonnement annuel payant qui offre une valeur accrue à ses clients.

Dans le cadre de cet enrichissement du programme existant Récompenses Triangle, les membres de Triangle Sélect peuvent obtenir de l'Argent CT encore plus rapidement sur tous leurs achats admissibles en magasin chez Canadian Tire, Mark's, Sport Chek, Sport Experts, Party City, L'Équipeur et plus encore grâce à des récompenses cumulatives en prime. L'abonnement annuel est de 89 $ (taxe en sus), un coût qui est vite rentabilisé grâce à des récompenses considérables, un cadeau de bienvenue et bien davantage.

« En cette année où les clients font des dépenses plus réfléchies, le programme Triangle Sélect offre aux Canadiens un nouveau moyen de tirer le maximum de leur argent et d'obtenir encore plus de récompenses lors de leurs achats quotidiens. C'est aussi une autre façon pour nous de réaliser la raison d'être de notre marque, qui est Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada, dit Jason Blanchette, vice-président principal, Fidélisation et perspectives clients, Société Canadian Tire. Notre test bêta a révélé que la moyenne des gains supplémentaires annuels des membres découlant des primes liées à Triangle Sélect était plus de trois fois supérieure au coût de l'abonnement, ce qui démontre la valeur incroyable qu'offre ce programme à nos clients cette année et au-delà. »

Les membres Triangle Sélect profitent de plusieurs avantages, notamment :

Prime quotidienne de 10x l'Argent CT sur la plupart des achats en magasin au sein du groupe d'entreprises de la Société Canadian Tire

Prime de 20x l'Argent CT sur les achats en magasin de marques sélectionnées telles que Helly Hansen, FWD, Denver Hayes , Mastercraft, CANVAS et plus encore

, Mastercraft, CANVAS et plus encore Prime de 20x l'Argent CT sur le plus gros achat admissible en magasin à la fin de l'année d'abonnement

Cadeau de bienvenue d'une valeur de 50 $

Avantages de magasinage en ligne

Frais de livraison remboursés en Argent CT (avant taxes) pour les cinq premiers achats chez Canadian Tire livrés à domicile (jusqu'à 12 $ en frais de livraison par commande)



Frais de livraison supprimés pour tous les achats en ligne de plus de 50 $ (avant taxes) chez Sport Chek, Mark's et L'Équipeur (jusqu'à 20 $ en frais de livraison par commande)

De plus, pour une durée limitée, les membres profiteront d'une offre spéciale consistant en un abonnement de six mois à Crave au moment de leur adhésion. Des conditions s'appliquent.

Le lancement de Triangle Sélect est une autre façon pour la Société d'accroître l'engagement de ses clients au sein de son programme Récompenses Triangle, rendant ainsi l'obtention et l'échange de récompenses plus faciles que jamais. L'engagement des clients est un pilier de croissance clé dans le cadre de la stratégie Mieux connecté de la Société, ainsi qu'un portefeuille novateur de marques détenues et une meilleure expérience client omnicanal.

Des millions de Canadiens visitent le site Web de la Société et ses 1 700 magasins de détail chaque année, et 90 % des Canadiens vivent à moins de 15 minutes d'un magasin Canadian Tire. Le programme Récompenses Triangle comptait 11,3 millions de membres à la fin de 2022.

Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez TriangleSelect.com.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

Renseignements: [email protected], 416 480-8453