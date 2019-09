La Société Canadian Tire et la fiducie de placement CT REIT annoncent la clôture d'un reclassement de parts et d'un placement de parts nouvelles de CT REIT de 240 millions de dollars

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 19 sept. 2019 /CNW/ - La fiducie de placement CT REIT (« CT REIT ») (TSX : CRT.UN) et une filiale de la Société Canadian Tire Limitée (« Canadian Tire », la « Société Canadian Tire » ou la « Société ») (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) ont annoncé aujourd'hui la clôture de leur placement public déjà annoncé de 16 846 000 parts de CT REIT (les « parts ») au prix de 14,25$ par part (le « placement »). Il s'agissait du reclassement de 10 530 000 parts par la Société et d'une émission de 6 316 000 nouvelles parts par CT REIT, qui ont rapporté un produit brut d'environ 150 millions de dollars et 90 millions de dollars respectivement.

La Société affectera le produit net du reclassement à la poursuite de ses investissements dans ses activités, notamment ses acquisitions récemment terminées, et aux fins générales de l'entreprise. La fiducie de placement CT REIT affectera le produit net du placement de parts nouvelles au remboursement de l'encours de ses facilités de crédit, au financement de son programme d'investissement et de son fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise. Ensemble, le placement secondaire et l'émission de nouveaux titres renforcent la fiducie de placement CT REIT en augmentant son flottant, ce qui favorise la liquidité de ses parts et rend possible leur inclusion dans certains indices boursiers généraux.

Le placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigés par Marché des capitaux CIBC, RBC Marchés des capitaux et BMO Marché des capitaux (les « preneurs fermes »). Les preneurs fermes se sont fait accorder une option de surallocation qui leur permet d'acheter à CT REIT et à une filiale de la Société jusqu'à 2 457 000 parts supplémentaires au total aux mêmes conditions que celles du placement. L'option est exerçable à tout moment, en tout ou en partie, dans les 30 jours suivant la clôture du placement.

Par suite du placement, la participation effective de la Société dans la fiducie de placement CT REIT est passée d'environ 76,1 % à environ 69,4 %, de sorte qu'immédiatement après le placement, la Société est désormais indirectement propriétaire de 33 989 508 parts, de 123 590 796 parts de société en commandite de catégorie B de la fiducie de placement CT REIT Limited Partnership (la « Société en commandite ») (échangeables contre le même nombre de parts, économiquement équivalentes aux parts et accompagnées d'un nombre égal de parts spéciales avec droit de vote de la fiducie de placement CT REIT) et de toutes les parts de société en commandite de catégorie C de la Société en commandite. La Société a l'intention de demeurer le porteur de parts majoritaire de la fiducie de placement CT REIT à long terme.

La première distribution en espèces à laquelle les souscripteurs du placement auront droit portera sur le mois de septembre 2019. La date de clôture des registres prévue est le 30 septembre 2019 et la date de paiement prévue est le 15 octobre 2019.

La Société et les membres de son groupe peuvent à l'occasion acheter ou vendre d'autres titres de CT REIT et des entités contrôlées par elle (au moment de faire l'acquisition d'un immeuble ou dans d'autres circonstances). L'émission du présent communiqué oblige la Société à produire sous le profil de CT REIT sur SEDAR une déclaration selon les règles du système d'alerte conformément aux lois sur les valeurs mobilières. Le texte de la déclaration selon le système d'alerte pourra être consulté sur www.sedar.com ; un exemplaire peut également être obtenu auprès des personnes-ressources figurant sous l'en-tête « Pour plus de renseignements ».

À PROPOS DE CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou « SCT » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur de vente au détail, une division Services Financiers et la fiducie de placement immobilier CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses divisions Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur de vente au détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan pour les vêtements de travail et tout aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les quelque 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et à l'échelle mondiale, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, chef de file mondial dans le vêtement de sport et de travail, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus de renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

À propos de CT REIT

CT Real Estate Investment Trust (TSX : CRT.UN) ou « CT REIT » est une fiducie de placement immobilier à capital fixe sans personnalité morale, constituée dans le but de détenir en propriété des immeubles commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 325 immeubles totalisant environ 27 millions de pieds carrés de superficie locative brute, comprenant principalement des immeubles de commerce de détail situés partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.ctreit.com .

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui reflète les attentes actuelles de la fiducie de placement immobilier CT REIT et de la Société par rapport aux faits à venir, notamment en ce qui concerne l'emploi du produit du placement, la liquidité des parts, les intentions de la Société quant à sa participation dans CT REIT et les dates de clôture des registres et de paiement de la première distribution. L'information prospective est fondée sur différentes hypothèses et est assujettie à des risques et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la fiducie de placement immobilier CT REIT et de la Société , qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs abordés à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus préalable de base simplifié de CT REIT daté du 23 avril 2019 et du supplément de prospectus connexe déposé relativement au placement des parts, dans leur version éventuellement modifiée ou complétée, et les documents qui y sont intégrés par renvoi, qui peuvent tous être consultés sur le site Web de CT REIT au www.ctreit.com et sur celui de SEDAR au www.sedar.com. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, CT REIT et la Société ne s'engagent pas à mettre à jour l'information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour d'autres motifs.

