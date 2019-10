La Société Canadian Tire conclut l'acquisition de la division canadienne de Party City

TORONTO, le 1er oct. 2019 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC,TSX : CTC.A) a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec succès l'acquisition de la division canadienne de Party City communiquée précédemment. Party City est une destination de magasinage unique et chef de file pour les articles de fête, et une entreprise spécialisée en articles pour les célébrations saisonnières et microsaisonnières qui réunit 65 magasins de détail dans sept provinces du pays.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur de détail, une division des Services Financiers et la fiducie de placement CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur de détail comprend également Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et décontractés; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par notre division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. En outre, Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file mondial dans le domaine du vêtement de sport et de travail, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Corp.CanadianTire.ca.

