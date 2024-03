Les auteurs, compositeurs et éditeurs de musiques voient leurs redevances réparties augmenter de 22%

TORONTO et MONTRÉAL , le 27 mars 2024 /CNW/ - La SOCAN annonce aujourd'hui des revenus annuels historiques dépassant pour la première fois en 2023 le demi-milliard de dollars perçus. Les répartitions annuelles de redevances aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ont parallèlement connu une croissance remarquable, atteignant un niveau record de 442 millions $ sur la même période.

En 2023, les revenus annuels globaux de perception de la SOCAN ont augmenté de 8% par rapport à 2022, pour atteindre approximativement 523 millions $. Cette croissance annuelle de près de 40 millions $ des revenus de perception est principalement attribuable à l'augmentation des revenus de perception en provenance de sources numériques et internationales, ainsi qu'à la reprise postpandémique des secteurs d'activités visés par les licences générales et de concerts.

Les revenus provenant d'utilisations de musique au Canada ont augmenté de 8% pour atteindre 404 millions $ en 2023. Cette croissance est principalement attribuable à l'augmentation des revenus de sources numériques qui présentent une progression annuelle de 13% pour s'établir à 188 millions $ ainsi qu'aux revenus des secteurs d'activités visés par les licences générales et de concerts qui présentent quant à eux une progression annuelle de 28% pour s'établir à 48 millions $.

Les revenus annuels provenant d'utilisations d'œuvres de membres de la SOCAN ayant eu lieu à l'étranger ont quant à eux augmenté de 9% pour s'établir à 120 millions $, ce qui témoigne de l'incroyable talent et du succès des auteurs, compositeurs et éditeurs canadiens sur la scène musicale mondiale.

En 2023, les redevances réparties par la SOCAN ont augmenté de 22% par rapport à 2022, pour atteindre un montant historique estimé de 442 millions $.

Les répartitions de 2023 incluaient les redevances versées aux créateurs et éditeurs découlant du jumelage des données et des revenus perçus en 2022 et au début de 2023.

Les membres de la SOCAN ont notamment bénéficié d'augmentations significatives des répartitions de redevances internationales, passant de 95 millions $ en 2022 à 102 millions $ en 2023, soit une augmentation de 8%, ainsi que de répartitions de redevances de concerts passant de 6 millions $ en 2022 à 17 millions $ en 2023, soit une augmentation de plus de 200%, grâce notamment au retour graduel à la normale des activités de ce secteur.

Alors que 2023 a été une année marquée par des revenus et des répartitions de redevances records, la SOCAN demeure néanmoins consciente que ce n'est pas ce que vivent tous les créateurs et éditeurs de musique canadiens et elle est tout aussi consciente du fait que de nombreux membres font face à d'importants défis pour réussir à tirer avantage de l'augmentation des revenus provenant de sources numériques.

« Nous sommes très fiers de servir nos membres auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et alors que nous célébrons le 100e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Loi sur le droit d'auteur du Canada, notre engagement envers la défense des intérêts législatifs est plus fort que jamais », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Nous devons travailler à uniformiser les règles du jeu et la SOCAN est pleinement engagée dans la création d'un environnement propice à un avenir plus prometteur et plus prospère pour tous ses membres. »

La SOCAN continue d'investir dans son plan stratégique axé sur les membres qui a été lancé il y a maintenant plus de deux ans, en se concentrant sur les efforts de représentation des intérêts de ses membres, en leur offrant davantage d'opportunités de formation et de développement de leur pratique artistique et d'affaires, et en donnant la priorité à l'expérience de service et aux résultats pour ses membres. En 2023, la SOCAN a pris l'importante décision de s'associer à Spanish Point Technologies pour optimiser l'expérience opérationnelle de ses membres. Le déploiement à grande échelle et la migration des données sont attendus au cours de l'année 2025.

Ainsi, l'organisation à but non lucratif connaît une amélioration du niveau général de satisfaction de ses membres et de ses résultats en matière de redevances tout en maintenant un ratio de dépenses par rapport aux revenus de 12%.

Le rapport annuel et les états financiers finaux, comprenant un aperçu complet des activités de 2023, seront mis à disposition des membres en amont de l'assemblée générale annuelle de la SOCAN qui se tiendra le 19 juin 2024 à Montréal.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une société de gestion collective de droits d'auteur qui fait le lien entre plus de 4 millions d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique dans le monde entier, et plus de 250 000 entreprises et personnes au Canada. Elle compte parmi ses membres directs plus de 185 000 auteurs, compositeurs et éditeurs musicaux, et elle octroie des licences, « Autorisé à vous divertir », à plus de 100 000 entreprises partout au Canada. S'appuyant sur une approche combinée d'innovations technologiques et d'ensembles uniques de données, la SOCAN se dédie à défendre le principe fondamental que la musique a une valeur, et que les créateurs et les éditeurs musicaux ont droit à une compensation juste et équitable pour l'utilisation qui est faite de leurs œuvres. Pour plus d'informations : www.socan.com/fr .

