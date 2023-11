Cette collaboration stratégique permettra d'offrir de puissantes solutions de données qui transformeront la façon dont la société de gestion collective aborde le futur des droits musicaux au Canada.

TORONTO, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Spanish Point Technologies, un fournisseur de solutions technologiques de pointe, et la SOCAN, organisation de gestion collective, ont le plaisir d'annoncer aujourd'hui un partenariat stratégique visant à transformer la perception et la répartition des redevances des droits d'exécution et de reproduction de la musique au Canada.

Cette collaboration combine l'expertise de Spanish Point en matière de technologie de pointe et de transformation numérique à l'héritage de la SOCAN, qui fournit des services efficaces et précis en matière de droits musicaux et de redevances à ses plus de 185 000 membres auteurs, compositeurs et éditeurs.

Grâce à ce partenariat, Spanish Point travaillera en étroite collaboration avec la SOCAN pour améliorer divers aspects des opérations de l'organisation, notamment la gestion de répertoires à droits multiples, l'ingestion et le jumelage des utilisations, le traitement des répartitions ainsi qu'un portail Web interactif pour ses membres.

Spanish Point rationalisera et simplifiera les processus, ce qui se traduira par des données de meilleure qualité et une expérience améliorée pour les membres.

« Nous sommes ravis d'accompagner la SOCAN au fil de cette importante transformation », a déclaré John Corley, chef de la technologie chez Spanish Point. « Grâce à notre produit innovant Matching Engine, nous aidons les sociétés comme la SOCAN à s'assurer que les créateurs et les éditeurs de musique reçoivent efficacement toutes les redevances qui leur sont dues en utilisant des normes mondiales pour traiter et répartir ces redevances. Nous sommes ravis de nous impliquer dans ce projet et de continuer à fournir des logiciels innovants utilisant les plus récentes technologies nuagiques aux organismes de gestion des droits d'auteur. »

La SOCAN, qui s'efforce sans relâche d'en offrir toujours plus à ses membres, est tout aussi enthousiaste à l'idée de cette collaboration.

« Ce partenariat avec Spanish Point est en parfaite phase avec notre vision de l'avenir », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Les connaissances approfondies de cette entreprise et ses opérations couronnées de succès dans d'autres territoires signifient que nous bénéficierons de pratiques d'excellence qui nous permettront d'évoluer en tant qu'industrie en construisant tous ensemble de meilleurs systèmes. Nous pourrons ainsi accorder plus de temps à nos membres. »

L'objectif de combiner l'expertise technologique de Spanish Point et la stratégie axée sur ses membres de la SOCAN est de définir de nouvelles normes d'excellence en matière d'efficience, d'imputabilité et de satisfaction des membres.

À propos de Spanish Point

Spanish Point Technologies est une société irlandaise de logiciels qui a fait ses preuves en matière de partenariat avec des organisations de droits musicaux comme la SOCAN. L'engagement de Spanish Point en matière d'innovation a été reconnu lors des Microsoft Inspire Partner Awards où la société a reçu le prix « Independent Software Vendor (ISV) Partner of the Year 2022 » pour sa solution Matching Engine - un système d'entreprise pour les organisations de gestion des droits d'auteur. Cette solution nuagique aligne de manière transparente les paiements de redevances sur les normes internationales en rationalisant les processus nécessaires et en réduisant les coûts administratifs, assurant ainsi que les créateurs et les éditeurs de musique reçoivent les redevances qu'ils méritent.

Pour ne savoir plus au sujet de Matching Engine, visitez le www.matchingengine.com

Pour en savoir plus au sujet de Spanish Point, visitez le www.spanishpoint.ie

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de 4 millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus au Canada. Son effectif de membres compte plus de 185 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, la SOCAN se dévoue à la défense d'une vérité fondamentale : la musique a une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

SOURCE SOCAN

Renseignements: Contact média : Mara Garcia Ramirez, maragarcia.r[email protected]; Eric Parazelli, [email protected]