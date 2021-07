Un total de 349 millions $ en redevances réparties aux membres auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ainsi qu'aux artistes visuels - une augmentation de 10 % par rapport à 2019

TORONTO, le 13 juill. 2021 /CNW/ - La SOCAN a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour 2020, incluant plus de 348 millions $ en redevances réparties aux 175 000 membres de la société, une augmentation de 20 % des revenus provenant des seules sources numériques et des distributions trimestrielles de redevances dans les délais prévus aux créateurs de musique, aux éditeurs de musique et aux artistes visuels membres de la société.

Malgré les défis posés par la pandémie, la SOCAN a connu une baisse globale de ses revenus de seulement 4 %, principalement en raison de 10 mois sans revenus provenant des concerts en personne et de l'utilisation de musique enregistrée en public. Cette baisse a été compensée par une augmentation des perceptions provenant de sources numériques et internationales.

L'entreprise a réduit ses dépenses brutes de 4 % par rapport à l'année précédente grâce à des améliorations opérationnelles continues par le biais d'approches plus efficaces et rentables à tous les niveaux.

Faits saillants des résultats 2020 de la SOCAN :

Plus de 348 millions $ répartis aux créateurs et éditeurs de musique ainsi qu'aux artistes visuels, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente.

Des revenus totaux de 391 millions $ - une baisse de 4 % par rapport à 2019, considérablement moins que de nombreuses autres grandes sociétés de gestion des droits musicaux dans le monde.

Une augmentation sur 12 mois de 10,5 % des redevances internationales pour un montant record de 100 millions $ revenant aux membres de la SOCAN.

Les perceptions provenant de sources numériques ont atteint le chiffre record de 104 millions $ pour la musique créée et publiée par les membres de la SOCAN, soit un taux de croissance annuel moyen de 32 %.

Plus de 11 millions $ ont été perçus pour le droit de reproduction au nom de la famille grandissante de clients de la société, dont la plupart travaillent avec la SOCAN pour gérer à la fois le droit d'exécution et le droit de reproduction.

« Soutenir nos membres au cours d'une année remplie de défis exigeait que nous nous adaptions rapidement et efficacement à ces circonstances difficiles », a déclaré la chef de la direction Jennifer Brown. « Il était primordial de réduire nos coûts de fonctionnement et de faire parvenir les fonds aux créateurs de musique en difficulté aussi rapidement et complètement que possible. Nous avons travaillé sans relâche pour atténuer l'impact de la pandémie sur nos membres - en particulier ceux qui dépendent des revenus des concerts en personne et des tournées - en proposant diverses initiatives financières. La résilience et la passion de nos membres, de nos employés et de notre industrie nous ont permis d'aller de l'avant malgré les circonstances inattendues et sans précédent de 2020. »

En 2020, la SOCAN a, comme toujours, placé ses membres au cœur de ses préoccupations en leur offrant divers soutiens financiers et de nouveaux programmes pour les aider à surmonter la pandémie, notamment un programme amélioré d'avances d'urgence, le programme de paiement Encore ! pour les prestations en direct admissibles sur Facebook et Instagram, et une nouvelle règle de répartition permanente pour les concerts en ligne.

La SOCAN continue l'exécution de son plan de redressement financier complet lié aux pertes de la filiale en propriété exclusive, Dataclef. Ces pertes n'ont pas eu d'impact sur les répartitions. Comme prévu en 2020, la SOCAN a subi une dépréciation de 28 millions $ sur les avances accordées par la SOCAN pour financer les opérations de sa filiale depuis 2016.

« La musique nous a aidés à traverser la pandémie, et la musique nous aidera à en sortir », a ajouté Mme Brown. « Le pouvoir inestimable de la musique pour nous soutenir et revigorer n'a jamais été aussi bien réalisé qu'au cours des 16 derniers mois. »

La SOCAN compte plus de 7500 nouveaux membres en 2020, l'une des plus importantes années de croissance des effectifs dans l'histoire de l'organisation.

Les résultats de 2020, les activités de 2021 et les projets de l'entreprise ont été discutés lors de l'assemblée générale annuelle en ligne de la SOCAN pour les membres qualifiés, le 13 juillet.

Pour un aperçu des activités et des finances de la SOCAN en 2020, veuillez consulter le site www.socanannualreport.ca/fr/ .

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 175 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion des droits, la SOCAN se dédie à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

SOURCE SOCAN

Renseignements: Contact média : Eric Parazelli, [email protected]

Liens connexes

www.socan.ca