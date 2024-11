VILLE DE SALMON ARM, BC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 94 000 $ dans l'achat d'un autobus accessible aux fauteuils roulants. Grâce à cet investissement, la Shuswap Association for Community Living sera en mesure d'étendre ses services aux personnes en situation de handicap résidant dans la ville de Salmon Arm ou dans une collectivité voisine.

Les programmes offerts par la Shuswap Association for Community Living comprennent des services d'emploi, d'inclusion communautaire, de soutien à la vie autonome, de logement communautaire, de sensibilisation et de partage de domicile. Jusqu'à maintenant, les services de transport en commun à Salmon Arm et dans les collectivités environnantes étaient limités pour les personnes qui dépendent de véhicules accessibles aux fauteuils roulants. L'autobus accessible permettra à l'association d'aider les personnes devant se déplacer à bord d'un véhicule accessible aux fauteuils roulants à participer activement à ses programmes.

Citations

« C'est un investissement incroyable pour la Shuswap Association for Community Living. Nous sommes fiers d'investir dans ce projet et de soutenir des services qui permettent aux gens de participer et de s'épanouir au sein de leur collectivité. Nous continuerons à collaborer avec les collectivités de tout le Canada pour offrir des options de services de transport en commun qui répondent aux besoins particuliers des collectivités rurales. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement dans un autobus accessible aux fauteuils roulants fera une véritable différence dans la vie de nombreux résidents de Shuswap. C'est un pas dans la bonne direction pour la Shuswap Association for Community Living et les collectivités qu'elle dessert. Pouvoir faciliter le transport des personnes en fauteuil roulant permettra d'élargir les services fournis par la SACL, ainsi que de permettre à tous les résidents, quel que soit leur niveau de mobilité, d'accéder aux services et aux possibilités dont ils ont besoin pour mener une vie enrichissante. Au nom de la SACL, je tiens à remercier le gouvernement du Canada et tous nos commanditaires pour leur soutien continu. »

Karen Hansen, directrice générale, Shuswap Association for Community Living

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 94 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR), et la Shuswap Association for Community Living fournit 33 443 $.

Le FSTCR aide les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Le volet Projets d'immobilisations du FSTCR aide à couvrir les coûts d'immobilisations tels que l'achat de véhicules, y compris l'achat de véhicules à zéro émission. Ce volet est fermé depuis le 28 février 2024.

Le volet Projets de planification et de conception du FSTCR, dans le cadre duquel les demandes de financement sont acceptées sur une base continue, est toujours ouvert. Les demandeurs admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets de collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leurs collectivités. L'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, et les enquêtes comptent parmi les activités admissibles au titre du volet Projets de planification et de conception.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCR sera alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux collectivités autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le FSTCR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des services de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes régions métropolitaines aux petites et moyennes collectivités, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis de réaliser près de 2 000 projets dans tout le pays.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

