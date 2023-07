La SGDN propose une stratégie intégrée pour la gestion sûre des déchets radioactifs générés par les installations nucléaires canadiennes

TORONTO, le 4 juill. 2023 /CNW/ - La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) a présenté ses recommandations au ministre des Ressources naturelles du Canada concernant une Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs. La stratégie proposée répond à la mission confiée par le ministre à la SGDN en 2020.

Cette stratégie intégrée est la première du genre au Canada et s'appuie sur une concertation menée pendant plus de deux ans avec les Canadiens, les peuples autochtones et les producteurs et propriétaires de déchets, ainsi que sur des études détaillées ayant porté sur des considérations techniques et sur les meilleures pratiques en vigueur dans le monde.

Bien que la plupart des déchets radioactifs canadiens soient déjà visés par des plans de gestion à long terme, ces plans comportent des lacunes, en particulier pour ce qui concerne certains déchets radioactifs de faible et moyenne activité et les déchets radioactifs de haute activité autres que le combustible. Il est important de noter que tous ces déchets sont actuellement entreposés de manière sûre dans des installations provisoires autorisées.

La stratégie recommande des approches pour combler les lacunes qui existent dans la planification de la gestion de l'ensemble des déchets radioactifs canadiens générés pour produire de l'électricité et des isotopes médicaux. Elle ne fait pas double emploi avec les multiples plans de stockage à long terme déjà mis en place et dont la mise en oeuvre progresse. Elle ne vise pas non plus à les remplacer. Une version préliminaire de la stratégie avait été publiée à des fins de commentaires publics en août 2022. Depuis, des modifications y ont été apportées pour tenir compte des commentaires du public et pour harmoniser plus avant la stratégie avec la Politique canadienne en matière de gestion des déchets radioactifs et de déclassement, qui a été publiée par Ressources naturelles Canada le 31 mars 2023.

La stratégie énonce deux recommandations clés pour combler les lacunes des plans actuels de gestion à long terme des déchets :

Déchets de moyenne activité et déchets de haute activité autres que le combustible - Il est recommandé que les déchets de moyenne activité et la très petite quantité de déchets de haute activité qui ne sont pas du combustible nucléaire irradié (qui sont générés, par exemple, lors de la production d'isotopes radioactifs pour des applications médicales) soient stockés dans un dépôt géologique en profondeur. Cette solution serait soutenue par un futur processus de sélection d'un site fondé sur le consentement, et serait mise en oeuvre par la SGDN.

- Il est recommandé que les déchets de moyenne activité et la très petite quantité de déchets de haute activité qui ne sont pas du combustible nucléaire irradié (qui sont générés, par exemple, lors de la production d'isotopes radioactifs pour des applications médicales) soient stockés dans un dépôt géologique en profondeur. Cette solution serait soutenue par un futur processus de sélection d'un site fondé sur le consentement, et serait mise en oeuvre par la SGDN. Déchets de faible activité - Il est recommandé que les déchets de faible activité soient stockés dans de multiples installations près de la surface, dont la gestion serait assurée par les producteurs et les propriétaires des déchets.

La stratégie énonce quatre principes clés qui visent à soutenir une mise en oeuvre efficace de ces recommandations. Ces principes s'appuient sur les priorités énoncées par les Canadiens et les peuples autochtones dans le cadre du processus de concertation :

Le consentement des collectivités et des peuples autochtones sur le territoire desquels les installations futures seront planifiées devra être obtenu dans le cadre du processus de sélection des sites d'accueil des installations.

des collectivités et des peuples autochtones sur le territoire desquels les installations futures seront planifiées devra être obtenu dans le cadre du processus de sélection des sites d'accueil des installations. Lors de la conception des installations, la priorité devra être accordée à la protection de l'eau .

conception des installations, la priorité devra être accordée à la . Les installations de stockage devront faire l'objet d'un suivi à long terme .

. Nous devons agir dès maintenant et ne pas abandonner cette tâche aux générations futures.

La SGDN est impatiente de soutenir la mise en oeuvre d'une Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs, en étroite collaboration avec les gouvernements, l'industrie, les peuples autochtones, les collectivités hôtes d'installations nucléaires et les experts de nombreuses disciplines.

Citations

« Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à l'élaboration de cette stratégie au cours des deux dernières années. La stratégie et les recommandations que nous présentons au ministre des Ressources naturelles s'appuient sur les éléments considérés par les Canadiens et les peuples autochtones comme les plus importants pour une gestion à long terme sûre, responsable et efficace des déchets radioactifs au Canada. » -- Sara Dolatshahi, directrice des projets stratégiques, SGDN

« Le travail de la SGDN est guidé par la science, les meilleures pratiques internationales et les priorités des Canadiens et des peuples autochtones. Nos valeurs, que sont la sûreté, l'intégrité, l'excellence, la collaboration, la concertation et la transparence, ont constamment été au coeur de la conception et de la mise en oeuvre du processus de concertation qui a soutenu l'élaboration de la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs. Nous sommes impatients de connaître l'avis du gouvernement sur la stratégie proposée et de soutenir les prochaines étapes de sa mise en oeuvre. » -- Laurie Swami, présidente et chef de la direction, SGDN

Liens connexes

Pour de plus amples informations, visitez :

https://www.nwmo.ca/fr/ABOUT-US/Other-Work

https://plandechetsradioactifs.ca/

À propos de la SGDN

Créée en 2002, la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est une organisation à but non lucratif chargée d'assurer la gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié canadien, d'une manière qui protégera les gens et l'environnement pour les générations à venir. En 2020, Ressources naturelles Canada a demandé à la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) de mettre son expertise technique et son expérience en concertation publique au service de l'élaboration d'une Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs.

La SGDN est guidée depuis plus de 20 ans par une équipe dévouée de scientifiques et d'ingénieurs de calibre mondial ainsi que par des détenteurs du savoir autochtone, qui élaborent ensemble des solutions innovantes et collaboratives pour assurer la gestion des déchets nucléaires.

