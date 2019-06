La série musicale YYZ Live est de retour dans le plus important aéroport au Canada pour une troisième année consecutive

TORONTO, le 28 juin 2019 /CNW/ - La série musicale YYZ Live est de retour à l'Aéroport international Toronto Pearson pour une troisième année.

En s'appuyant sur la réponse positive des auditeurs et des artistes, YYZ Live, une célébration musicale mettant en vedette des musiciens de Toronto en direct, tient une fois de plus l'affiche dans les terminaux 1 et 3 de l'Aéroport international Toronto Pearson. La série musicale en rappel sera lancée aujourd'hui et se poursuivra tout l'été jusqu'en septembre, puis durant le mois de décembre.

« La Ville est emballée à l'idée de renouveler sa fructueuse collaboration avec l'Aéroport international Toronto Pearson et d'enrichir ces terminaux des sons de notre musique locale, a déclaré le maire John Tory. YYZ Live fait la preuve de notre engagement en tant que Ville qui accorde de l'importance à la musique, en offrant à des musiciens de Toronto des lieux de représentation uniques et un plus grand public. »

Créé par la Ville de Toronto, en partenariat avec l'Aéroport international Toronto Pearson, YYZ Live offrira jusqu'à six performances musicales en direct gratuites chaque semaine. Des spectacles sont à l'horaire les mardi, vendredi et samedi soirs sur les scènes YYZ Live dans la zone de la porte d'embarquement du Terminal 3 (après les contrôles de sécurité) et dans la zone de rencontre des arrivées internationales du Terminal 1 (avant les contrôles de sécurité). Le programme a été lancé pour la première fois à l'été 2017. Il a permis la présentation de 150 prestations pour souligner le 150e anniversaire du Canada.

Le coup d'envoi du YYZ Live 2019 aura lieu ce soir avec une performance du chanteur populaire brésilien Bruno Capinan au Terminal 1. Le calendrier des prestations de YYZ Live est disponible à l'adresse http://www.torontopearson.com/yyzlive. Les utilisateurs des médias sociaux peuvent suivre le #yyzlive pour obtenir des mises à jour de l'horaire.

« YYZ Live offre aux musiciens de Toronto l'occasion de se produire devant public et d'être rémunérés, a affirmé le maire adjoint Michael Thompson (Quartier 21, Scarborough Centre), président du comité de développement économique des collectivités. Nous sommes fiers de soutenir les nombreux artistes talentueux de notre ville et de les promouvoir à des visiteurs venus de l'étranger et à nos résidents de retour à la maison. »

« Nous sommes heureux de marquer le début d'un nouvel été rempli de notre extraordinaire musique locale à l'aéroport, a déclaré Howard Eng, président et chef de la direction, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Faire entendre les sons de la ville dans les terminaux, voilà une autre façon d'offrir une expérience torontoise unique à nos passagers de partout dans le monde. »

Les musiciens domiciliés à Toronto sont invités à soumettre leur candidature à YYZ Live, City Hall Live et d'autres événements organisés conjointement par l'équipe musicale de la ville. Les formulaires de candidature sont offerts à l'adresse www.toronto.ca/music.

Aéroport international Toronto Pearson

La GTAA exploite l'Aéroport international Toronto Pearson. La vision de la GTAA est de faire de Toronto Pearson le meilleur aéroport au monde. En vue de cet objectif, la GTAA vise à assurer la protection et la sécurité des passagers et des employés de l'aéroport, à optimiser l'expérience des passagers et à soutenir la réussite de ses partenaires aériens. Grâce à un trafic de plus de 49,5 millions de passagers en 2018, Toronto Pearson est le plus grand aéroport au Canada et l'aéroport international assurant le plus de liaisons en Amérique du Nord.

Pour la deuxième année consécutive, Toronto Pearson a été nommé par les passagers le meilleur des aéroports de grande taille en Amérique du Nord, desservant plus de 40 millions de passagers chaque année, comme le reconnaît le Conseil international des aéroports dans le cadre du programme de qualité des services aéroportuaires (Airport Service Quality - ASQ), soit la seule analyse comparative qui évalue la satisfaction des passagers à l'échelle mondiale au moment où ils se trouvent à l'aéroport le jour de leur voyage. Pour de plus amples renseignements, visitez les comptes Twitter, Facebook ou Instagram de Toronto Pearson.

À propos de la ville de Toronto

Toronto est la plus grande ville du Canada et la quatrième en importance en Amérique du Nord. Elle accueille une population très diversifiée de près de 2,9 millions de personnes. La ville est considérée comme un carrefour mondial pour les affaires, la finance, les arts et la culture. Elle est régulièrement classée parmi les meilleures villes au monde en ce qui a trait à la qualité de vie. Pour obtenir plus d'information sur les services et les programmes (autres que d'urgence) de la Ville, les résidents, les entreprises et les visiteurs de Toronto peuvent consulter le www.toronto.ca, composer le 311, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou nous suivre sur Twitter, Instagram ou Facebook.

