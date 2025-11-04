VENISE, Italie, 4 novembre 2025 /CNW/ - La 19e Biennale de l'architecture de Venise, qui s'est tenue du 10 mai au 23 novembre 2025, présente la fusion de l'art et de la technologie grâce à la collaboration entre Huawei et le pavillon de la Chine. En tant que partenaire principal concernant les questions relatives à la vie intelligente et aux technologies pour le pavillon de la Chine, Huawei a intégré ses produits novateurs - notamment le HUAWEI Mate X6, le HUAWEI MatePad Pro 12,2 pouces PaperMatte Edition et le HUAWEI MatePad Pro 13,2 pouces PaperMatte Edition - dans la conception du pavillon, mettant en valeur le patrimoine architectural de la Chine grâce aux technologies intelligentes.

Le cadran de la montre Dunhuang Con-stella-tion (PRNewsfoto/HUAWEI) Le cadran de la montre The Vault of Heaven (PRNewsfoto/HUAWEI) Le cadran de la montre City in China - Nature of All Things (PRNewsfoto/HUAWEI)

Pour célébrer davantage ce partenariat technologique, la série HUAWEI WATCH GT 6, lancée en septembre 2025, présente trois cadrans de montre exclusifs, inspirés des installations artistiques présentées à la Biennale. Ces cadrans de montre injectent l'essence de l'esthétique architecturale et artistique dans la vie quotidienne, offrant aux utilisateurs une façon unique de vivre la fusion de l'art et de la technologie.

Le cadran de la montre Dunhuang Con-stella-tion s'inspire de l'installation artistique « Dunhuang Con-stella-tion » d'Atelier Alter Architects. Cette pièce reflète l'importance historique de Dunhuang en tant que carrefour des civilisations le long de la Route de la soie, où diverses cultures se sont croisées pour créer de nouvelles sortes d'art. Cela est particulièrement évident dans les quatre dômes de la grotte 285 de Mogao, où des éléments architecturaux de Grèce, de Perse, d'Inde et de Chine convergent, symbolisant la façon dont les diverses civilisations imaginent le cosmos. Dans l'installation « Dunhuang Con-stella-tion », l'architecte conçoit Dunhuang comme une ville flottante futuriste, incarnant le mélange harmonieux de cultures diverses et la beauté éthérée des nébuleuses, dans l'ode moderne au concept de « résonance de civilisation ».

Le cadran de la montre Vault of Heaven s'inspire de l'installation « Vault of Heaven » de Wang Zigeng, professeur agrégé du département d'architecture de l'Académie centrale des beaux-arts et fondateur et architecte principal de PILLS. L'œuvre d'art réinvente l'élément architectural traditionnel du « plafond à caissons » à l'aide de filets de protection verts recyclés provenant de chantiers de construction chinois. La conception dynamique intègre le tissage en bambou, un patrimoine culturel immatériel, et crée un effet visuel fascinant qui rappelle un phénakistoscope. Cela rend hommage non seulement à l'ancien « plafond à caissons » en tant que représentation du « palais céleste » dans l'architecture des temples, mais tisse également un récit continu de moments interconnectés. Ces moments fugaces, mais profonds, tournent autour de la philosophie naturelle unique de la Chine, mettant en valeur de façon saisissante l'imagination poétique du ciel et la poursuite incessante d'une vie meilleure par le peuple chinois.

Le cadran de la montre City in China - Nature of All Things est inspiré de l'installation de WAY Studio « City in China - Nature of All Things », qui envisage une future ville où l'environnement naturel s'intègre parfaitement à l'architecture urbaine. Cette conception novatrice réinvente la connexion entre les gratte-ciels grâce à un système de transport avancé, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. L'œuvre met également l'accent sur le concept de croissance organique dans les bâtiments, tout comme les organismes vivants.

Huawei utilise ces cadrans de montre comme un moyen d'intégrer harmonieusement le thème « CO-EXIST » du pavillon de la Chine dans ses produits technologiques de pointe, comblant ainsi l'écart entre l'art, l'architecture et la technologie portable. Cette approche novatrice repousse davantage les limites de l'expression culturelle. Les utilisateurs de la série HUAWEI WATCH GT 6 peuvent maintenant découvrir ces cadrans de montre uniques, alliant l'esthétique orientale à la vie intelligente d'une manière à la fois élégante et fonctionnelle.

Huawei a toujours adopté une perspective ouverte, diversifiée et internationale, s'inspirant des mouvements artistiques mondiaux et explorant continuellement les possibilités infinies du design. Huawei demeure déterminée à faire progresser l'esthétique technologique, dans le but d'offrir des expériences technologiques haut de gamme et élégantes aux consommateurs du monde entier et de leur donner les moyens d'adopter un mode de vie plus personnalisé.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813399/The_Dunhuang_Con_stella_tion_watch.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813400/The_Vault_Heaven_watch.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813401/The_City_China_Nature_All_Things_watch.jpg

SOURCE HUAWEI

PERSONNE-RESSOURCE : Grace Huang, [email protected]