QINGDAO, Chine, 9 septembre 2024 /CNW/ - Hisense, la marque mondiale d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques grand public, a annoncé aujourd'hui que sa série de projecteurs Laser Cinema PX3 a obtenu la certification Low Blue Light (Hardware Solution) de TÜV Rheinland, un important fournisseur de services techniques dans le monde.

La série de projecteurs Laser Cinema PX3 a obtenu la certification Low Blue Light (solution matérielle) de TÜV Rheinland. (PRNewsfoto/Hisense)

La certification a été présentée lors d'une cérémonie de remise de prix à laquelle ont participé M. Liu Xianrong, scientifique en chef et directeur général de Hisense Laser Display Co. Ltd., et M. Zsolt Pesze, directeur national pour les pays d'Europe, TÜV Rheinland, au kiosque de Hisense au cours du salon IFA 2024.

La certification reconnaît les expériences de visionnement améliorées sur grand écran d'Hisense, grâce à une lumière bleu de premier plan assurant une excellente protection oculaire, ce qui est important compte tenu du temps de visionnement souvent prolongé d'aujourd'hui.

Le test de certification TÜV Rheinland comprend une analyse spectrale et une gamme de couleurs. Le spectre de lumière bleue des produits laser d'Hisense est remarquablement étroit, concentré dans la plage de 459 à 471 nm, ce qui permet au produit d'éviter d'émettre de la lumière bleue potentiellement nocive à partir de la source, ce qui en fait des produits particulièrement adaptés aux ménages avec enfants. De plus, les technologies laser Hisense primées offrent une gamme de couleurs allant jusqu'à 110 % de la gamme de couleurs BT 2020.

La clé de la technologie d'affichage laser d'Hisense est son moteur laser numérique exclusif LPU, qui intègre harmonieusement la lentille à très courte portée, le jeu de puces DLP et l'informatique par IA, veillant à ce que chaque image soit un chef-d'œuvre sur le plan de la lumière et de la couleur.

En cherchant continuellement à atteindre l'excellence en développement de produits, Hisense vise à offrir des produits de la plus haute qualité tout en créant un meilleur environnement de vie pour les familles.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

