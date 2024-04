Du 29 avril au 5 mai, la totalité des recettes du biscuit sourire sera versée à plus de 600 organismes caritatifs et groupes communautaires locaux sélectionnés par les propriétaires de restaurant Tim Hortons au Canada .

TORONTO, le 24 avril 2024 /CNW/ - La campagne annuelle du biscuit sourire de Tim Hortons est de retour du 29 avril au 5 mai. La totalité des recettes est versée à plus de 600 organismes caritatifs et groupes communautaires locaux choisis par les propriétaires de restaurant Tim Hortons.

La semaine du biscuit sourire Tim Hortons est de retour le 29 avril, et 100 % des recettes sont versées en don à des organismes caritatifs et des groupes communautaires locaux (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Notre campagne du biscuit sourire est une précieuse tradition très appréciée des propriétaires de restaurant, des membres d'équipe et des invités de Tim Hortons, en raison de toute l'aide que nous pouvons apporter tout en savourant de délicieux biscuits », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons.



« L'an dernier, la campagne nous a permis de recueillir la somme record de 19,7 millions de dollars, et je sais que les invités feront équipe avec nous encore cette année afin de soutenir plus de 600 organismes caritatifs et groupes communautaires et leur travail extraordinaire. »

La première campagne du biscuit sourire a eu lieu en 1996 et visait alors à recueillir des fonds pour l'hôpital pour enfants de Hamilton. Depuis, grâce à cet événement annuel, Tim Hortons a versé plus de 111 millions de dollars à des organismes caritatifs et communautaires au Canada et aux États-Unis. Ces organismes comprennent des hôpitaux, des groupes de soutien à la communauté, des banques alimentaires et des écoles.

Pour participer à la campagne de cette année, les invités peuvent se rendre au restaurant Tim Hortons de leur localité ou passer une commande de livraison sur l'appli Tim. Les invités peuvent également demander le formulaire de commande en lot au Tim Hortons de leur localité pour passer de grosses commandes à l'avance.

Pour consulter la liste intégrale des groupes caritatifs et communautaires soutenus par la campagne annuelle du biscuit sourire de Tim Hortons, rendez-vous au www.timhortons.ca/biscuit-sourire.

