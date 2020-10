Ces emballages en papier, qui seront déployés au début de 2021, permettront d'éliminer les emballages doublés de plastique et sont entièrement recyclables, ce qui permettra de réduire de 460 tonnes la quantité de plastique utilisée au cours de la prochaine année selon les estimations, en plus d'abaisser de 17 % la quantité de papier requise pour la fabrication de nos emballages.





Cette annonce fait suite à la nouvelle de la semaine dernière, selon laquelle Tim Hortons est en train de déployer progressivement des pailles en carton dans ses restaurants au Canada en vue d'éliminer environ 300 millions de pailles de plastique au cours de la prochaine année.

TORONTO, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Tim Hortons franchit une autre étape importante vers l'élimination du plastique en s'apprêtant à lancer pour les sandwichs et les bagels un nouvel emballage en papier entièrement recyclable et exigeant 17 % moins de papier.

Selon les estimations, le nouvel emballage, qui devrait être déployé dans les restaurants en janvier, permettra de retirer de la circulation plus de 460 tonnes de plastique au cours de la prochaine année.

« La semaine dernière, nous avons annoncé que notre transition vers les pailles en carton allait éliminer 300 millions de pailles de plastique des restaurants chaque année - une quantité phénoménale! Je suis très fière du fait que notre nouvel emballage tout en papier pour les sandwichs et les bagels représentera aussi un énorme pas en avant dans notre mission de réduire notre utilisation du plastique », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing.

« Nous sommes déterminés à respecter le principe tout simple de poser les bons gestes. Comme nous sommes l'une des plus grandes entreprises de restauration au Canada, nous sommes bien placés pour faire progresser l'enjeu de la durabilité et nous avons la responsabilité de le faire de toutes les manières possible. »

En plus de cesser d'utiliser des pailles de plastique, l'an dernier, Tim Hortons a lancé un nouveau couvercle sans paille pour ses gobelets à boissons froides, une mesure permettant d'éliminer 90 millions de pailles de plastique par année, selon les estimations. En outre, le nouveau couvercle à boissons chaudes lancé l'an dernier est fait de polypropylène, un matériau entièrement recyclable et accepté dans 95 % des programmes de recyclage domestique au Canada. À l'heure actuelle, près de 30 % des couvercles pour les gobelets à boissons chaudes sont 100 % recyclables, et nous prévoyons mener à terme cette transition d'ici la fin de 2021.

Tim Hortons a accueilli favorablement l'annonce récente du gouvernement fédéral détaillant un plan d'élimination des plastiques à usage unique néfastes. Le tableau suivant décrit les progrès que Tim Hortons a déjà réalisés au sujet des articles de plastique à usage unique que le gouvernement a identifiés comme étant à éliminer en priorité :

Pailles de plastique Elles ne seront plus utilisées d'ici le début de 2021, ce qui permettra d'éliminer environ 300 millions de pailles de plastique dans les restaurants Tim Hortons au Canada au cours de la prochaine année. Bâtonnets en plastique Nous avons déjà cessé de les utiliser l'an dernier, éliminant ainsi environ 168 millions d'articles de plastique par année. Sacs de plastique Nous ne les utilisons que pour les commandes de grande taille, et certains de nos restaurants ont déjà cessé complètement de les utiliser, notamment à Vancouver, à Victoria et à Terre-Neuve-et-Labrador. Nous cesserons de les utiliser dans tous nos restaurants en 2021. Ustensiles en plastique Nous testons actuellement des ustensiles compostables. Porte-canettes Ces articles ne sont pas utilisés chez Tim Hortons. Contenants alimentaires

difficiles à recycler Nous faisons un usage limité de contenants alimentaires en plastique noir pour certaines commandes du service de traiteur de Tim Hortons. Nous passerons à un contenant plus facilement recyclable en 2021.

Dans les jours à venir, nous annoncerons d'autres innovations en matière de durabilité qui seront déployées aux restaurants Tim Hortons, notamment une initiative majeure touchant les gobelets à boissons chaudes qui entraînera une réduction massive des déchets produits, ainsi que l'annonce, jeudi, d'une initiative emballante qui sera une première dans l'industrie au Canada.

À propos de TIM HORTONS®

Tim Hortons® est l'une des plus importantes chaînes de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture du premier restaurant en 1964 au Canada, Tim Hortons satisfait les goûts variés de ses invités en offrant du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés de spécialité, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde.

