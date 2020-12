La SEFM est reconnue parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto pour la deuxième année consécutive

PICKERING, ON, le 4 déc. 2020 /CNW/ - La Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) a le plaisir d'annoncer que pour la deuxième année consécutive, elle a été reconnue parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto pour 2021.

« Nous sommes honorés d'être nommés une fois de plus parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto », dit Nicole McNeill, présidente-directrice générale. « Cette année a été difficile pour tout le monde, et nous avons observé une quantité incroyable de résilience et de collaboration au sein de notre entreprise. Ce prix témoigne de notre engagement à accorder la priorité aux gens dans tout ce que nous faisons. »



La SEFM a été reconnue en fonction de huit critères : le lieu de travail physique, le climat de travail et le volet social, les avantages sociaux, la santé, les avantages financiers et familiaux, les vacances et les congés, les communications avec les employés, la gestion du rendement, la formation et le perfectionnement professionnel et la participation communautaire. Les points saillants comprenaient l'accent mis sur la santé mentale des employés, les mises à jour régulières en direct de la direction, les généreuses indemnités de vacances et le soutien au travail flexible.

Les obstacles présentés par la pandémie de COVID-19 ont donné lieu à des innovations qui ont permis à la SEFM de continuer à fournir des services aux municipalités, tout en rassemblant les employés. La collecte en bordure de trottoir et l'échange de plans de construction numériques ont permis à la SEFM d'ajouter de la nouvelle évaluation et de poursuivre son analyse des marchés immobiliers. Les assemblées publiques virtuelles hebdomadaires avec des conférenciers invités et les dirigeants de la SEFM ont contribué à garder les employés en contact et ont créé des possibilités de conversations utiles sur divers sujets, notamment la santé mentale et la diversité.

« Je suis tellement fière de l'équipe de la SEFM et de la manière dont les employés se sont unis pour continuer à servir nos clients pendant cette période difficile », a déclaré Nicole. « Bien que notre façon de travailler ait changé, en tant qu'organisation, nous sommes plus connectés que jamais, et je suis sûr que nous continuerons à avancer ensemble, en devenant une SEFM plus forte. »

La SEFM est présentée, avec les autres gagnants du concours 2021, dans une revue spéciale publiée dans The Globe and Mail et en ligne à CanadasTop100.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la SEFM et son milieu de travail, rendez-vous à mpac.ca.



À propos de la SEFM

La Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) est une société indépendante sans but lucratif financée par toutes les municipalités de l'Ontario et responsable envers la province, les municipalités et les contribuables fonciers par l'entremise de son conseil d'administration composé de 13 membres. Notre rôle consiste à évaluer et à classer toutes les propriétés en Ontario conformément à la Loi sur l'évaluation foncière et aux règlements du gouvernement de l'Ontario.

Nous sommes la plus importante agence d'évaluation en Amérique du Nord, chargée de l'évaluation et de la classification de plus de cinq millions de propriétés en Ontario, ayant une valeur totale de 2,96 mille milliards de dollars. Nos évaluations constituent le fondement sur lequel les municipalités basent les impôts fonciers requis pour payer les services communautaires.



SOURCE Municipal Property Assessment Corporation

Renseignements: Personne-ressource auprès des médias : La SEFM s'engage à fournir aux médias des informations opportunes, exactes et complètes concernant l'évaluation foncière en Ontario. Pour toutes les demandes d'information de la part des médias, veuillez prendre contact avec : Paula Chung, [email protected]

