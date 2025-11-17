PICKERING, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ - La semaine dernière, la Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) a commencé à émettre plus de 618 000 Avis d'évaluation foncière (AEF) aux propriétaires fonciers à travers l'O'ntario. Ces avis reflètent des mises à jour résultant de changements tels que l'occupation d'une propriété nouvellement construite, des transferts de propriété, le choix de soutien scolaire, des ajouts ou des changements dans l'utilisation de la propriété.

Chaque avis décrit la raison pour laquelle l'évaluation d'une propriété a changé. Ces changements pourraient être dus à un changement à votre évaluation, des mises à jour de propriété ou d'autres facteurs. Plus d'informations sont disponibles à l'adresse mpac.ca/notice.

« La SEFM s'engage à donner aux propriétaires fonciers de l'Ontario des informations transparentes et fiables sur leurs évaluations », déclare Carmelo Lipsi, vice-président des opérations d'évaluation avec la clientèle et chef de l'exploitation. « Que vous ayez rénové votre maison, modifié les détails de propriété ou mis à jour votre soutien scolaire, votre avis d'évaluation foncière reflète ces changements. » Nous encourageons les propriétaires à explorer AboutMyPropertyMC la SEFM afin de mieux comprendre leur évaluation et à nous contacter pour toute questions.

Tous les propriétaires de biens immobiliers en Ontario ont accès à AboutMyPropertyMC de la SEFM, un outil facile à utiliser pour comparer leur propriété à d'autres dans leur quartier, comprendre comment une évaluation a été déterminée et déposer une Demande de réexamen (DR) s'ils ne sont pas d'accord avec l'évaluation foncière. La date limite pour déposer une Demande de réexamen pour l'année d'imposition 2026 est le 31 mars 2026.

Grâce à AboutMyPropertyMC de la SEFM, les propriétaires peuvent également explorer le Panneau Property Pulse de la SEFM - une fonctionnalité interactive qui offre une vue d'ensemble des tendances immobilières et des informations sur l'évaluation dans l'ensemble de l'Ontario.

Les types de changements qui pourraient déclencher un avis d'évaluation foncière peuvent inclure :

une nouvelle propriété;

une mise à jour de la propriété, ou un changement dans le soutien du conseil scolaire;

un changement de la valeur évaluée, qui peut résulter d'une addition ou d'autres améliorations apportées à une propriété;

un changement de la catégorie foncière, ce qui peut être dû au changement d'utilisation d'une propriété;

un changement des impôts à payer;

une mise à jour de l'adresse postale, des dimensions du lot, de la description légale, de l'emplacement de la propriété;

une mise à jour de l'occupation, des locataires imposables.

Les avis d'évaluation foncière envoyés cette année continuent de refléter la valeur évaluée de la propriété en date du 1er janvier 2016. Les municipalités utiliseront ces évaluations pour l'année d'imposition 2026.

La perturbation du service de Postes Canada pourrait affecter la livraison des avis d'évaluation foncière. Si vous pensez que vous devriez recevoir un avis, nous vous encourageons à vous connecter à AboutMyPropertyMC de la SEFM pour le consulter facilement.

À venir bientôt : Passer aux avis numériques

Les récentes modifications à la Loi sur l'évaluation permettent maintenant à la SEFM d'envoyer des avis d'évaluation foncière par voie électronique. Bien que les propriétaires fonciers aient actuellement accès à leurs avis par l'intermédiaire de AboutMyPropertyMC par la SEFM, l'option de recevoir ces avis de manière numérique commencera en 2026. Nous encourageons les propriétaires à visiter mpac.ca pour s'inscrire à AboutMyPropertyMC de la SEFM.

Visitez mpac.ca pour en savoir plus sur AboutMyPropertyMC de la SEFM.

Faits en bref

Les évaluations foncières pour l'année d'imposition 2026 continueront d'être basées sur les valeurs évaluées en date du 1 er janvier 2016.

janvier 2016. 618 360 propriétés recevront un avis d'évaluation foncière.

À propos de la SEFM

La SEFM est une société indépendante, à but non lucratif, financée par toutes les municipalités de l'Ontario et responsable devant la province, les municipalités et les contribuables par l'intermédiaire de son conseil d'administration composé de 13 membres.

Notre rôle consiste à évaluer et à classer avec précision toutes les propriétés en Ontario, conformément à la Loi sur l'évaluation foncière et aux règlements établis par le gouvernement de l'Ontario. Fiers d'être Canadiens, nous sommes la plus grande instance d'évaluation en Amérique du Nord, évaluant et classifiant près de 5,7 millions de propriétés d'une valeur totale estimée à environ 3,2 billions de dollars.

