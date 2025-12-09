PICKERING, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - L'inventaire de propriétés de l'Ontario a connu une croissance continue en 2025. Les nouvelles données publiées par la Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) offrent une perspective détaillée des valeurs et des tendances relatives aux propriétés dans la province. La SEFM évalue et classifie plus de 5,7 millions de propriétés, avec une valeur évaluée totale dépassant 3,2 billions de dollars selon la date d'évaluation législative du 1er janvier 2016.

« La SEFM joue un rôle clé pour appuyer des collectivités fortes et informées, affirme Nicole McNeill, présidente et directrice de l'administration, SEFM. Pour maintenir l'inventaire de propriétés de l'Ontario exact et à jour, la SEFM a mené plus de 310 000 inspections de propriétés, traité 176 000 permis de construction et analysé 430 000 transactions de ventes cette année. Ce travail renforce les assiettes d'impôt municipal et fournit aux leaders locaux les données fiables dont ils ont besoin pour planifier les services, gérer la croissance et investir dans leur collectivité. Notre travail appuie un régime d'imposition foncière qui génère approximativement 30 milliards de dollars par année pour appuyer les services municipaux et éducationnels essentiels partout en Ontario. »

La SEFM a capturé plus de 41 milliards de dollars en nouvelles évaluations pour 2025. Les nouvelles évaluations représentent la valeur ajoutée par les nouvelles constructions et les rénovations apportées aux propriétés existantes. Près de 30 milliards de dollars proviennent des propriétés résidentielles, y compris les condominiums, et près de 6 milliards de dollars des propriétés commerciales et industrielles. Cette valeur ajoutée aidera à générer de nouveaux revenus liés à l'impôt foncier pour permettre aux municipalités d'appuyer les services, l'infrastructure et la croissance de leur collectivité.

« Le résultat du rôle annuel est la pierre angulaire du régime d'évaluation et d'imposition foncières de l'Ontario, déclare Carmelo Lipsi, vice-président des opérations d'évaluation avec la clientèle et chef de l'exploitation, SEFM. Les résultats de cette année soulignent une croissance résidentielle et commerciale robuste, avec une activité importante dans le secteur des nouvelles habitations, des développements de condominiums et des installations industrielles. Nous avons continué à voir beaucoup d'activité dans les municipalités comme Toronto, Ottawa, Mississauga, Vaughan et Oakville, des collectivités qui continuent entraîner une grande partie de la valeur des nouvelles évaluations de la province. »

Comprendre les tendances : capturer les développements achevés, pas les conditions de construction courantes

Au cours des trois dernières années, la SEFM a évalué plus de 125 milliards de dollars en nouvelles évaluations. Les résultats robustes de cette année représentent l'achèvement de développements entamés au cours des périodes antérieures d'activité plus élevée dans le secteur de la construction. La SEFM capture les nouvelles évaluations une fois que les projets sont achevés, ce qui signifie qu'il y a souvent un décalage entre l'apparition des permis de construction et l'inscription des nouvelles évaluations dans le rôle. Bien que 2025 ait vu une activité importante, une activité plus faible que la moyenne dans les permis de construction a été signalée partout dans la province, suggérant que la croissance des nouvelles évaluations commence peut-être à ralentir.

Les leaders municipaux en nouvelles évaluations pour 2025 comprennent :

Toronto : 11,46 milliards de dollars

Ottawa : 3,37 milliards de dollars

Mississauga : 1,96 milliard de dollars

Vaughan : 1,68 milliard de dollars

Oakville : 1,66 milliard de dollars

Ensemble, ces municipalités comptent pour près de 60 pour cent des nouvelles évaluations en Ontario.

Faits saillants supplémentaires de l'Ontario :

Condominiums résidentiels : Toronto est en tête avec 6,61 milliards de dollars

Propriétés saisonnières : Muskoka Lakes est au premier rang avec 109,36 millions de dollars

Municipalités avec une population inférieure à 15 000 : Erin est en tête avec 295,9 millions de dollars

Faits saillants régionaux :

Grand Golden Horseshoe : Hamilton est en tête avec 700,47 millions de dollars

Est de l'Ontario : Ottawa a enregistré 3,37 milliards de dollars

Centre de l'Ontario : Barrie est en tête avec 475,15 millions de dollars

Sud-Ouest de l'Ontario : London est au sommet de la région avec 759,38 millions de dollars

Nord-Est de l'Ontario : Sudbury est en tête avec 142,89 millions de dollars

Nord-Ouest de l'Ontario : Thunder Bay est en tête avec 61 millions de dollars

Les évaluations foncières pour l'année d'imposition 2026 continueront d'être basées sur les valeurs évaluées en date du 1er janvier 2016. Cela signifie que les évaluations foncières demeurent les mêmes que pour l'année d'imposition de 2025, à moins que des changements aient été apportés à la propriété.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la Fiche d'information sur les résultats du rôle de 2025.

À propos de la SEFM

La SEFM est une société indépendante sans but lucratif financée par toutes les municipalités de l'Ontario, responsable devant la province, les municipalités et les contribuables fonciers par l'intermédiaire de son conseil d'administration composé de 13 membres.

Notre rôle consiste à évaluer et à classer avec précision toutes les propriétés en Ontario, conformément à la Loi sur l'évaluation foncière et son règlement d'application établis par le gouvernement de l'Ontario. Nous sommes la plus grande autorité d'évaluation en Amérique du Nord, qui évalue et classifie plus de 5,7 millions de propriétés dont la valeur totale est estimée dépasser 3,2 billions de dollars.

