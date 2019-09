La SEFM annonce son nouveau président du Conseil d'administration

PICKERING, ON, le 24 sept. 2019 /CNW/ - Le Conseil d'administration de la Société d'évaluation foncière des municipalités (SÉFM) a élu Alan Spacek, pour son nouveau président, à compter du 1er septembre 2019. M. Spacek s'est joint au Conseil d'administration en mai de cette année. Il remplace Dan Mathieson, maire de la Ville de Stratford, qui occupe les fonctions de président depuis 2010.

« Nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue à Alan en tant que nouveau président du Conseil d'administration, à l'approche de la mise à jour de l'évaluation foncière à l'échelle provinciale 2020 », dit Nicole McNeill, présidente-directrice générale de la SEFM. « Alan apporte une solide expérience du monde des affaires et du secteur municipal, et je suis certaine que sous sa direction, le Conseil d'administration continuera à transformer de façon positive notre engagement à créer de la valeur pour la population de l'Ontario. »

« Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Alan en tant que nouveau président du Conseil d'administration de la SEFM », dit Rod Phillips, ministre des Finances de l'Ontario. « Je sais qu'il partage ma vision pour la SEFM en tant qu'importante organisation du secteur public qui s'engage à rendre des comptes aux contribuables fonciers de l'Ontario. »

M. Spacek a été élu maire de la Ville de Kapuskasing en 2006 et a été réélu par acclamation pendant deux autres mandats, prenant sa retraite en décembre 2018. Pendant son mandat de maire, il a été membre de la Fédération des municipalités du Nord de l'Ontario pendant douze ans et en a été le président pendant huit ans. Il a également siégé à de nombreux conseils et comités exécutifs, y compris la Chambre de commerce de Kapuskasing et du district, la Northeastern Ontario Municipal Association (NOMA) et l'Association des municipalités de l'Ontario (AMO).

« La SEFM a un mandat incroyablement important en Ontario, et je suis honoré de servir en tant que président du Conseil d'administration », dit M. Spacek. « Je me réjouis à l'idée de travailler avec notre Conseil d'administration, notre équipe de haute direction, nos employés et nos intervenants alors que la SEFM continue à évoluer en tant que chef de file du secteur de l'évaluation foncière. »

Pour de plus renseignements sur le Conseil d'administration de la SEFM, consultez le site Web : https://www.mpac.ca/fr/AboutMPAC/BoardGovernance/BoardDirectors.

Au sujet de la SEFM

La Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) est une société indépendante sans but lucratif financée par toutes les municipalités de l'Ontario et responsable envers la province, les municipalités et les contribuables fonciers par l'entremise de son Conseil d'administration composé de 13 membres. Notre rôle consiste à évaluer et à classer toutes les propriétés en Ontario conformément à la Loi sur l'évaluation foncière et aux règlements du gouvernement de l'Ontario.

Nous sommes la plus importante agence d'évaluation en Amérique du Nord, chargée de l'évaluation et de la classification de plus de cinq millions de propriétés en Ontario, ayant une valeur totale de 2,78 mille milliards de dollars. Nos évaluations constituent le fondement sur lequel les municipalités basent les impôts fonciers requis pour payer les services communautaires.

