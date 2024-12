DUBAÏ, Émirats arabes unis, 23 décembre 2024 /CNW/ -- Le 19 décembre, le TIGGO 9 a été lancé simultanément aux Émirats arabes unis et au Koweït. L'événement a réuni Mme Ou Boqian, consule générale du consulat chinois à Dubaï, M. Wang Xiaojia, conseiller commercial, et M. Zhang Guibing, directeur général de Chery International. Tim Zhang, directeur général de la région du Moyen-Orient, Chery International, a présenté les plans stratégiques de Chery pour le marché EAU/ États arabes du Golfe. Lors de l'événement de lancement, la tour du Koweït et le Burj Khalifa des Émirats arabes unis se sont illuminés le même jour, symbolisant les ambitions et les aspirations mondiales de Chery.

Le produit phare TIGGO 9 de Chery fait ses débuts à l’échelle mondiale (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Le TIGGO 9 présente une toute nouvelle conception familiale, avec l'avant intégrant les principes de la bionique, soulignant la force et la sécurité. La carrosserie du véhicule suit le rapport doré pour créer une harmonie visuelle. En ce qui concerne la sécurité, basé sur le concept de la sécurité de luxe, il répond aux normes mondiales cinq étoiles et est équipé d'un ADAS haut de gamme de niveau 2+ pour assurer la sécurité routière. En ce qui concerne la technologie intelligente, elle est fournie avec l'APA (Automatic Parking Assist), un grand écran HD et des puces haute performance, établissant une nouvelle référence pour le luxe technologique. Les caractéristiques de luxe comprennent une carrosserie très large, un système de massage en 10 points, une fonction d'inclinaison à une touche et un système audio Sony, qui améliorent tous l'expérience de confort du VUS. Pour la puissance, la version PHEV combine un moteur hybride 1,5 T avec une boîte de vitesses DHT à trois rapports pour des performances élevées et une efficacité thermique allant jusqu'à 44,5 %. La version ICE est dotée d'un moteur 2,0 TGDI et d'une boîte de vitesses 8 AT, offrant des performances exceptionnelles.

Le lancement mondial du Chery TIGGO 9 reflète une compréhension précise de la demande des consommateurs sur le marché du Moyen-Orient et constitue un ajout solide au portefeuille mondial de produits de Chery.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2586769/TIGGO_9.jpg

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Yanru Li, [email protected]