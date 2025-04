Dévoilement des finalistes de 2025 | Concours Les As de la finance

MONTRÉAL, le 2 avril 2025 /CNW/ - L'association Dirigeants financiers internationaux Canada (FEI Canada), Section Québec, qui regroupe des cadres supérieurs exerçant un rôle de direction financière, est fière d'annoncer les finalistes dans les trois catégories de son concours annuel Les As de la finance. Les finalistes et lauréat(e)s, choisi(e)s par un jury indépendant, seront honoré(e)s lors d'un gala prévu le 7 mai prochain.

« Chaque année, ce concours met en lumière des leaders de la fonction finance qui, par leur vision et leur expertise, contribuent activement au succès de leur entreprise. », remarque Mathieu Hébert, CPA, vice-président, Finances, Stella-Jones et président du comité organisateur. « Reconnaître le talent et l'apport considérable de ces dirigeants financiers émérites, c'est aussi encourager l'innovation et inspirer la relève. C'est avec une grande fierté que nous célébrons celles et ceux qui font rayonner la profession dans le cadre de la 15e édition du concours Les As de la finance. »

Les finalistes 2025 sont :

Catégorie « Responsable de la direction financière d'une grande entreprise »

David Schwartz , CPA, CA, CFA, chef des services financiers, Corporation Nuvei

, CPA, CA, CFA, chef des services financiers, Corporation Nuvei Stéphane Tremblay , CPA, vice-président principal et chef de la direction financière, Agropur

Catégorie « Responsable de la direction financière d'une petite ou moyenne entreprise »

Steve Morin , CPA, M. Sc., vice-président principal, finances et opérations, ITI

, CPA, M. Sc., vice-président principal, finances et opérations, ITI Stéphane Piotte, CPA, vice-président et chef de la direction financière, Emballage St-Jean ltée

Philippe Rousset , CPA, chef de la direction financière, Smardt

Catégorie « Relève en finance »

Mathieu Brunet , CPA, vice-président, relations investisseurs et trésorerie, Alimentation Couche-Tard

, CPA, vice-président, relations investisseurs et trésorerie, Alimentation Couche-Tard Jérémie Duchesneau Allali, CFA, vice-président et trésorier, AtkinsRéalis

Marie-Annick Viau , CPA, FRM, vice-présidente et chef comptable, Banque Laurentienne

Célébrons les leaders au cœur de la transition

La Section du Québec de FEI Canada est ravie de tenir son gala ce printemps sous la présidence d'honneur de Geneviève Fortier, chef de la direction chez Promutuel Assurance. La présentation des finalistes et le dévoilement en primeur des trois lauréat(e)s du concours se feront lors du gala qui se tiendra le 7 mai 2025 à Montréal.

Remise du Prix Hommage 2025

Cette année le Prix Hommage Les As de la finance est remis à M. Michael Ross, FCPA, FCA, administrateur de sociétés, pour l'ensemble de sa carrière. Ce prix lui sera officiellement remis lors du gala du 7 mai prochain. M. Michael Ross a été chef de la direction financière de Dollarama pendant plus de 10 ans, jouant un rôle clé dans la forte croissance de l'entreprise. M. Ross a également agi comme chef de la direction financière chez Sanimax, en plus d'avoir occupé des rôles de la fonction finance dans le secteur de la télévision et de la radiodiffusion pendant plus de 20 ans. Il siège aux conseils d'administration de BRP, de Pixcom Inc. et de la Fondation CHU Sainte-Justine. Titulaire d'un baccalauréat en commerce et d'un diplôme en comptabilité de l'Université Concordia, il a reçu la distinction Fellow de l'Ordre (FCPA) en 2012.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle qui est le principal porte-parole de cadres exerçant des fonctions de direction financière. L'association compte plus de 1 100 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec compte plus de 200 membres provenant de diverses industries et disciplines, et représentant un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, au leadership éclairé et à la représentation, ainsi que du réseautage entre pairs.

La Section du Québec de FEI Canada tient à remercier ses généreux commanditaires qui rendent possible la tenue du concours Les As de la finance et le gala de dévoilement des lauréat(e)s : BFL Canada, CDPQ, Mandrake Vézina Lebeau, Ordre des CPA du Québec, et PwC, en plus de notre partenaire média exclusif, La Presse.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez https://www.feicanada.org/AS2025 ou LinkedIn .

