Les lauréats du concours Les As de la finance sont dévoilés et Michael Ross reçoit le prestigieux Prix Hommage

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - La Section du Québec de FEI Canada a dévoilé hier soir les lauréats du 15e concours Les As de la finance lors d'un gala qui a réuni environ 400 membres de la communauté d'affaires québécoise. Présidée par Mme Geneviève Fortier, chef de la direction chez Promutuel Assurance, cette soirée haute en énergie a célébré l'excellence en finance et a reconnu la contribution remarquable de hauts dirigeants financiers au développement de leur entreprise ainsi que de leur profession.

Les trois lauréats 2025 sont :

Catégorie « Responsable de la direction financière d'une grande entreprise » : David Schwartz, CPA, CA, CFA, chef des services financiers, Corporation Nuvei

: David Schwartz, CPA, CA, CFA, chef des services financiers, Corporation Nuvei Catégorie « Responsable de la direction financière d'une petite ou moyenne entreprise » : Philippe Rousset , CPA, chef de la direction financière, Smardt

: , CPA, chef de la direction financière, Smardt Catégorie « Relève en finance » : Mathieu Brunet, CPA, vice-président, relations investisseurs et trésorerie, Alimentation Couche-Tard

« Depuis 15 ans, le concours Les As de la finance met en lumière celles et ceux qui se démarquent par leur rigueur, leur éthique et leur capacité à faire une réelle différence au sein de leur organisation. Ce concours est une vitrine de premier plan pour reconnaître l'apport stratégique des responsables de la direction financière du Québec », remarque Mathieu Hébert, CPA, vice-président, finances, Stella-Jones et président du comité organisateur.

Remise du Prix Hommage 2025

Cette année, le prestigieux Prix Hommage a été remis à Michael Ross, FCPA, FCA. Homme d'affaires accompli, il a joué un rôle clé dans la forte croissante de l'entreprise Dollarama dont il a été le chef de la direction financière pendant 10 ans. En plus d'être une figure importante parmi ses pairs de la fonction finance québécoise, M. Ross se distingue par son authenticité, son intégrité, son dévouement et son engagement envers sa communauté.

La Section du Québec de FEI Canada remercie sincèrement les membres du jury et du comité organisateur du concours, ainsi que l'ensemble des personnes ayant soumis leur candidature, pour leur engament et intérêt envers Les As de la finance. La prochaine édition sera lancée à l'automne prochain : la période de mise en candidature débutera en novembre 2025.

La Section du Québec de FEI Canada tient à remercier ses généreux commanditaires qui rendent possible la tenue du concours Les As de la finance et le gala de dévoilement des lauréat(e)s : BFL CANADA, CDPQ, Mandrake Vézina Lebeau, l'Ordre des CPA du Québec et PwC Canada, en plus de notre partenaire média exclusif, La Presse.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada), ou Dirigeant(e)s financier(ère)s internationaux du Canada (DFI Canada), est la principale association professionnelle intersectorielle pour les cadres en direction financière. Elle regroupe plus de 1 100 membres et 12 sections régionales à travers le pays.

La Section du Québec compte plus de 200 membres provenant de diverses industries et disciplines, et représentant un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, au leadership éclairé et à la représentation, ainsi que du réseautage entre pairs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez https://www.feicanada.org/AS2025 ou notre page LinkedIn.

