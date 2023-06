NIKKO, Japan, le 28 juin 2023 /CNW/ - Les 24 et 25 juin, Jenna Sudds, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a rencontré les ministres du G7 responsables de l'égalité des genres lors d'une séance de deux jours pour discuter des leçons tirées de la pandémie de COVID-19 ainsi que sur les politiques d'égalité des genres à l'appui de l'autonomisation économique des femmes. Les séances de discussion ont été précédées d'un échange avec le Conseil consultatif sur l'égalité des genres et les présidentes de Women 7 (W7) qui avait pour but de faire en sorte que les points de vue des spécialistes internationaux et des organismes de la société civile soient pris en compte.

Tout au long de ces séances, la secrétaire parlementaire Sudds a insisté sur le fait que le Canada est déterminé à atteindre à l'objectif du G7 relatif au progrès de l'égalité entre les genres. Elle a également souligné l'importance de promouvoir l'égalité entre les genres et les droits des personnes 2ELGBTQI+ au pays et à l'étranger. Cet engagement repose sur le fait que l'égalité entre les genres favorise l'émergence de sociétés résilientes, inclusives et démocratiques.

La secrétaire parlementaire Sudds a attiré l'attention sur la réponse intersectionnelle du Canada à la reprise suivant la pandémie, expliquant que le pays a mis en place des politiques, des programmes et des initiatives inclusifs pour répondre aux besoins distincts de diverses collectivités. Au Canada, les mesures liées à la pandémie, telles que les confinements et les interruptions de services, ont eu de graves répercussions sur les personnes victimes de violence fondée sur le sexe et ont exacerbé la violence fondée sur le sexe facilitée par la technologie. La secrétaire parlementaire a également mis en lumière le Plan d'action national décennal du Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe qui a été lancé en novembre 2022.

La secrétaire parlementaire Sudds a parlé des engagements du Canada envers la promotion de la sécurité économique et de l'autonomisation des femmes par le biais de nombreuses initiatives clés mises en œuvre dans le cadre du Programme de promotion de la femme ainsi que l'élaboration du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui vise à offrir des services de garde abordables partout au pays. Elle a expliqué comment ces initiatives répondent à la pression accrue exercée sur l'offre de soins non rémunérés, qui a principalement touché les femmes pendant la pandémie. Elle a reconnu l'écart salarial persistant entre les genres découlant de l'influence des normes et des préjugés sociétaux ainsi que la répartition inégale des responsabilités en matière de soins. Elle a aussi passé en revue les défis que rencontrent les communautés 2ELGBTQI+ en matière d'emploi et les engagements pris par le Canada pour régler ces problèmes dans le cadre de son tout premier Plan d'action national 2ELGBTQI+.

Les faits en bref

Le Canada aide les dirigeantes et les dirigeants et les ministres à faire en sorte que l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes et des filles soient intégrées à tous les travaux du G7.

aide les dirigeantes et les dirigeants et les ministres à faire en sorte que l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes et des filles soient intégrées à tous les travaux du G7. Le Conseil consultatif sur l'égalité des genres formule des recommandations et des conseils sur des mesures concrètes qui produiront des résultats concrets pour les femmes et les filles. Il se compose de championnes et champions du féminisme, de spécialistes techniques et d'activistes communautaires des pays membres du G7 et d'autres pays, y compris des membres de la société civile et du gouvernement ainsi que des jeunes.

consultatif sur l'égalité des genres formule des recommandations et des conseils sur des mesures concrètes qui produiront des résultats concrets pour les femmes et les filles. Il se compose de championnes et champions du féminisme, de spécialistes techniques et d'activistes communautaires des pays membres du G7 et d'autres pays, y compris des membres de la société civile et du gouvernement ainsi que des jeunes. Le Women 7 (W7) réunit environ 70 leaders féministes du Canada, de pays du G7 et de pays du Sud pour discuter et formuler des recommandations stratégiques visant à faire progresser l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes à l'échelle mondiale. Leurs voix, leurs points de vue et leur leadership sont essentiels à la formulation de recommandations sur les moyens de veiller à ce que le G7 fasse écho à ce que vivent les femmes du monde entier.

7 (W7) réunit environ 70 leaders féministes du Canada, de pays du G7 et de pays du Sud pour discuter et formuler des recommandations stratégiques visant à faire progresser l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes à l'échelle mondiale. Leurs voix, leurs points de vue et leur leadership sont essentiels à la formulation de recommandations sur les moyens de veiller à ce que le G7 fasse écho à ce que vivent les femmes du monde entier. Le rôle d'hôte du G7, également connu sous le nom de présidence du G7, est occupé chaque année par l'un des pays membres, selon l'ordre suivant : France , États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Italie et Canada. L'Union européenne ne fait pas partie de la rotation.

