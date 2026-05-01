/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, soulignera les récents investissements dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous, qui permettra de développer les métiers spécialisés afin de Bâtir un Canada fort sur l'île de Vancouver et dans tout le pays/ English
Nouvelles fournies parEmploi et Développement social Canada
01 mai, 2026, 10:00 ET
GATINEAU, QC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Elle se rendra au centre de formation de la section locale 230 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, à Victoria, pour rendre hommage aux travailleurs et aux jeunes prêts à relever le défi d'une belle carrière dans les métiers spécialisés.
Une séance de photos et un point de presse suivront la visite du centre de formation.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
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Date :
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Le vendredi 1er mai 2026
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Heure :
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10 h (HAP)
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Lieu :
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Section locale 230 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité
Centre de formation
859 Viewfield Road
Victoria (Colombie-Britannique)
Notes pour les médias :
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Renseignements : Kirstie Hudson, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
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