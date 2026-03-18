QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le contexte mondial change rapidement, plongeant les économies, les entreprises et les travailleurs et travailleuses dans l'incertitude. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : créer une économie plus forte pour rendre la vie des Canadiens et des Canadiennes plus abordable. Les pressions entourant le coût de la vie, particulièrement celui de l'alimentation, nécessitent un soutien immédiat pour la population canadienne.

Aujourd'hui, à Québec, l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), et l'honorable Jean‑Yves Duclos ont visité le service bénévole d'aide à la production de déclarations de revenus du Patro Laval afin de souligner les efforts déployés par le gouvernement pour mettre plus d'argent dans les poches des personnes les plus touchées par la hausse des prix des aliments et attaquer l'insécurité alimentaire sur divers fronts. Produire une déclaration de revenus, ce n'est pas seulement une obligation; c'est une étape cruciale qui permet aux particuliers et aux familles d'avoir accès à des prestations et à des programmes conçus pour offrir de l'aide financière et renforcer la sécurité économique.

Comme l'a annoncé le premier ministre le 26 janvier dernier, le gouvernement a mis en place la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels afin d'aider plus de 12 millions de Canadiennes et de Canadiens à revenu faible et modeste, dont environ 2,8 millions au Québec, à se procurer les produits essentiels dont ils ont besoin au quotidien, à compter du printemps 2026.

Grâce à la sanction royale du projet de loi C-19, soit la Loi sur l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, la nouvelle allocation permettra ce qui suit :

le versement d'un supplément unique, dès que possible au printemps et au plus tard en juin 2026, soit une hausse de 50 % de la valeur annuelle du crédit pour la TPS en 2025-2026. Cette mesure apportera une aide immédiate de 3,1 milliards de dollars aux particuliers et aux familles qui reçoivent le crédit pour la TPS;

l'augmentation de la valeur de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels de 25 % pendant cinq ans à compter de juillet 2026. Cette augmentation représentera une aide supplémentaire de 8,6 milliards de dollars sur la période de 2026-2027 à 2030-2031, y compris pour 500 000 nouveaux particuliers et nouvelles familles.

Au total, ces mesures permettront de verser jusqu'à 402 $ supplémentaires à une personne seule sans enfants, 527 $ à un couple et 805 $ à un couple ayant deux enfants. Le nouveau gouvernement du Canada pourra ainsi compenser la hausse du coût du panier d'épicerie qui dépasse le taux d'inflation global depuis la pandémie.

Le gouvernement a également annoncé une série de mesures en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire, d'aider les producteurs et productrices et de renforcer les chaînes d'approvisionnement, notamment les suivantes :

la mise de côté de 500 millions de dollars du Fonds de réponse stratégique pour aider les entreprises à absorber les coûts attribuables aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, sans refiler la facture aux Canadiens et aux Canadiennes;

la création d'un fonds de 150 millions de dollars pour la sécurité alimentaire dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire pour les petites et moyennes entreprises et les organisations qui les soutiennent;

la passation en charges immédiate pour les serres afin de réduire le coût de la production alimentaire. Les producteurs et productrices pourront ainsi déduire le coût total des serres acquises depuis le 4 novembre 2025 et pouvant être utilisées avant 2030. Cette mesure fait augmenter l'approvisionnement au pays et l'investissement dans la production alimentaire à moyen terme;

l'injection de 20 millions de dollars dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales afin d'alléger les pressions que connaissent actuellement les banques alimentaires. Ce montant permet d'aider les banques alimentaires et les autres organisations locales, régionales et nationales à offrir plus d'aliments nutritifs aux familles dans le besoin;

la mise au point d'une stratégie nationale de sécurité alimentaire pour attaquer les causes profondes de l'insécurité alimentaire, laquelle permettra de renforcer la production d'aliments au pays et d'améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs;

dans le cadre de cette même stratégie, la mise en œuvre de l'étiquetage des produits à l'unité et le soutien du travail du Bureau de la concurrence dans la surveillance et l'application des règles de concurrence sur les marchés, notamment dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire.

Citations

« La nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels offre un soutien essentiel aux personnes qui en ont le plus besoin, dont 2,8 millions de personnes au Québec, alors que notre gouvernement s'emploie à créer l'économie la plus forte du G7. Notre plan est clair : créer une économie forte avantageuse pour tout le monde. »

- L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

« Pour de nombreuses personnes et familles, produire sa déclaration de revenus est la clé pour accéder aux aides importantes. En le faisant, elles s'assurent de recevoir les prestations auxquelles elles ont droit, notamment la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Des organismes communautaires comme le Patro Laval jouent un rôle essentiel en aidant les gens à accéder à ces soutiens afin que ceux qui en ont le plus besoin puissent mieux subvenir à leurs besoins quotidiens. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

Faits en bref

La nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels prévoit ce qui suit : une personne âgée vivant seule avec un revenu net de 25 000 $ recevra un supplément unique de 267 $ en plus d'une bonification à long terme de 136 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 402 $). Au total, elle recevra 950 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (avec le supplément); un couple ayant deux enfants dont le revenu net est de 40 000 $ recevra un supplément unique de 533 $ en plus d'une bonification de 272 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 805 $). Au total, il recevra 1 890 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (avec le supplément).

Après le versement du supplément unique au printemps de 2026, les familles et les particuliers admissibles au Canada recevront des paiements réguliers bonifiés dans le cadre de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels à partir de juillet 2026.

Cette allocation sera versée au début de chaque trimestre afin de permettre aux familles d'accéder rapidement aux fonds dont elles ont besoin pour couvrir leurs dépenses quotidiennes. Ces montants s'ajoutent aux prestations existantes telles que l'Allocation canadienne pour enfants, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et le Supplément de revenu garanti.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]