La secrétaire d'État McLean met en lumière l'investissement de 957,8 millions de dollars annoncé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous pour le Programme des ports pour petits bateaux

IQALUIT, NU, le 13 mai 2026 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont une infrastructure essentielle pour les communautés côtières et rurales, car ils soutiennent la pêche et le transport, ainsi que les économies locales qui se sont développées en périphérie. D'un océan à l'autre, les secteurs canadiens des pêches commerciales, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois, dont 42 900 pêcheurs commerciaux. En 2025, les exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars.

Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement du Canada propose d'accorder 957,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, au Programme des ports pour petits bateaux. Ces fonds permettront de financer des travaux de réparation courants et s'ajoutent au budget annuel actuel du programme de Pêches et Océans Canada (MPO), qui s'élève à environ 90 millions de dollars.

Aujourd'hui, la secrétaire d'État aux Aînés, l'honorable Stephanie McLean et la députée du Nunavut, Lori Idlout, ont attiré l'attention sur cet investissement annoncé dans la Mise à jour économique du printemps pour le Programme des ports pour petits bateaux du MPO.

Le financement permettra au MPO d'effectuer des réparations, des améliorations et des travaux de dragage dans les installations des ports pour petits bateaux de tout le Canada. Le financement permettra l'installation de protections contre la corrosion sur le quai fixe, le remplacement des quais flottants, l'amélioration de la rampe de mise à l'eau du port, ainsi que le dragage du chenal et du bassin du port de Pangnirtung, au Nunavut. Aujourd'hui, la députée Idlout était également en visite à Pangnirtung pour mettre en lumière les investissements consacrés aux installations portuaires de cette collectivité.

Pangnirtung héberge 80 bateaux communautaires, y compris ceux utilisés pour la pêche commerciale. Les principales pêches comprennent celles de l'omble chevalier, du flétan du Groenland ainsi que la récolte traditionnelle de mammifères marins, qui sont essentielles à l'économie et au mode de vie locaux.

Les réparations seront réalisées en tenant compte des plus récentes projections climatiques, ce qui permettra de créer des infrastructures résistantes aux aléas climatiques et adaptées aux besoins de l'industrie de la pêche commerciale et des communautés.

Alors que le Canada passe de la dépendance économique à la résilience, cet investissement soutiendra le développement économique local pour des générations à venir.

Le Canada que bâtit notre gouvernement est à la fois fort et bienveillant, prospère et juste. Nous bâtissons un Canada fort, pour tous.

Citations

« Les ports pour petits bateaux sont le pilier économique des communautés côtières au Canada. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans les ports pour petits bateaux, ce qui réaffirme l'engagement du nouveau gouvernement envers les communautés côtières et contribue à acheminer les produits canadiens vers les marchés. Les pêcheurs en dépendent, et les collectivités qui les entourent dépendent des pêcheurs. Ce financement permettra d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement des ports partout au pays, afin que les économies rurales et côtières demeurent fortes et résilientes encore longtemps. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 s'inscrit dans le prolongement de notre budget, en combinant des investissements stratégiques et une discipline budgétaire soutenue afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, en assurant notre prospérité aujourd'hui et en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires qui soufflent à l'échelle mondiale, avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, conçue par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Cet investissement aura des effets réels pour les gens qui dépendent de nos ports pour petits bateaux chaque jour. Il permettra d'effectuer des réparations, des mises à niveau et des travaux de dragage essentiels dans tout le pays, y compris des améliorations majeures au port de Pangnirtung, au Nunavut. Avec 80 navires communautaires et des pêches principales comme l'omble chevalier et le flétan du Groenland, ce port est essentiel à l'économie locale et au mode de vie de la communauté. En améliorant ces ports, nous améliorons le sort des familles, des travailleurs et des traditions qui en dépendent. »

- L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés)

« Dans l'ensemble du Nunavut, nous savons l'importance que revêt la protection de nos terres, de nos eaux et de nos traditions, de même que celle de chacun d'entre nous. L'amélioration de nos ports pour petits bateaux grâce à des investissements ciblés, comme ceux de Pangnirtung, renforcera notre capacité à surveiller les activités dans la région, à intervenir en cas d'urgence et à protéger notre territoire dans un environnement arctique de plus en plus complexe. Ce travail, en partenariat avec les Inuits et les organisations locales, est essentiel pour s'assurer que les Nunavummiut se sentent en sécurité et soutenus, aujourd'hui comme demain. »

- Lori Idlout, députée du Nunavut

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources pour les médias : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Kirstie Hudson, Attachée de presse, Bureau de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]