OTTAWA, ON, le 29 août 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié aujourd'hui son rapport financier trimestriel. Celui-ci montre que la demande d'assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants souscrite à l'unité est en hausse. Il indique aussi que la forte demande pour les produits d'assurance pour immeubles collectifs de la SCHL persiste.

Pour la période terminée le 30 juin 2025, le nombre de logements de propriétaires-occupants assurés à l'unité s'est établi à 28 132. Il s'agit d'une augmentation de 28 % par rapport au deuxième trimestre de l'an dernier, où 22 038 logements avaient été assurés. Deux facteurs ont eu une incidence positive sur l'activité du marché de l'habitation : la baisse des taux d'intérêt, qui a réduit le coût d'emprunt, ainsi que les nouvelles règles permettant l'amortissement des prêts hypothécaires assurés sur 30 ans. Ces mesures ont entraîné une croissance du nombre de logements assurés à l'unité.

Au premier semestre de 2025, la SCHL a continué d'enregistrer un solide volume d'assurance pour immeubles collectifs, qui s'est chiffré à 31 377 millions de dollars. Ce montant représente une hausse de 1 % par rapport à 31 175 millions de dollars au cours du premier semestre de 2024. Dans l'ensemble, le volume de construction résidentielle a largement alimenté la demande. En 2025, le volume de prêts assurés pour la construction résidentielle s'est chiffré à 19 551 millions de dollars pour 55 551 logements. Ces chiffres étaient de 19 363 millions de dollars et de 60 692 logements au cours du premier semestre de 2024. Malgré cette baisse, la construction résidentielle continue de contribuer à l'offre de logements nécessaires au Canada.

« Il est encourageant de constater cette augmentation du nombre de logements pour propriétaires-occupants assurés au cours des deux premiers trimestres de cette année. Notre assurance prêt hypothécaire à l'unité aide un plus grand nombre de personnes à acheter une habitation et soutient un solide système de financement de l'habitation au Canada. La SCHL continue de faciliter la croissance de l'offre de logements locatifs au pays. En effet, la demande pour ses produits d'assurance pour immeubles collectifs est forte, en particulier ceux qui soutiennent la construction. »

- Michel Tremblay, chef des finances et premier vice-président, Services d'entreprise

Autres faits saillants pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2025 :

Les prêts hypothécaires en souffrance assurés par la SCHL demeurent faibles (0,30 %), ce qui se traduit par un faible volume de règlements payés. Le taux de prêts en souffrance a légèrement augmenté par rapport à celui enregistré au même trimestre l'exercice précédent (0,28 %). Il est toutefois demeuré inférieur aux tendances historiques.



Le marché de l'habitation a continué de ralentir au deuxième trimestre de 2025. Le prix MLS moyen s'est établi à 668 000 $ au premier semestre de 2025, en baisse de 2 % par rapport au premier semestre de 2024. Le nombre désaisonnalisé annualisé de ventes MLS s'est établi en moyenne à 454 000, en baisse de 2 % également par rapport au premier semestre de 2024. La SCHL demeure déterminée à mettre en œuvre des programmes et des initiatives de logement au nom du gouvernement du Canada . Le financement public et les dépenses des programmes de logement sont en hausse par rapport au premier semestre de 2024. Cette croissance est principalement attribuable à l'augmentation de 516 millions de dollars du financement pour le Fonds pour accélérer la construction de logements et de 299 millions de dollars pour l'Initiative canadienne de logement communautaire. Ces augmentations ont été atténuées par des baisses de 71 millions de dollars du financement pour le Fonds pour le logement abordable et de 55 millions de dollars pour le Fonds d'innovation pour le logement abordable. En raison de la nature de nombreux programmes de logement, les tendances de financement pourraient considérablement varier d'une année à l'autre.

Faits saillants du deuxième trimestre Trois mois clos le

30 juin 2025 Six mois clos le

30 juin 2025 Résultat net (M$) 419 853 Financement public (M$) 680 3 338 Nouveaux titres cautionnés (G$) 58 112 Nouveaux titres cautionnés : titres hypothécaires

émis en vertu de la Loi nationale sur

l'habitation (G$) 44 82 Nouveaux titres cautionnés : Obligations

hypothécaires du Canada (G$) 14 30 Volumes de prêts assurés (logements) :

assurance pour logements de propriétaires-

occupants souscrite à l'unité 18 102 28 132 Volumes de prêts assurés (logements) :

assurance de portefeuille 4 336 5 083 Volumes de prêts assurés (logements) :

assurance pour immeubles collectifs résidentiels 82 068 137 451 Gestion du capital Au 30 juin 2025

Total du capital des activités d'assurance prêt

hypothécaire (G$) 11,9

Assurance prêt hypothécaire : ratio du capital

disponible sur le capital minimal requis (%) 195 %

Total du capital disponible des activités de

financement hypothécaire (G$) 2,3

Ratio du capital économique disponible sur le

capital requis (financement hypothécaire) (%) 139 %

Contrats d'assurance en vigueur (G$) 452

Cautionnements en vigueur (G$) 569

Prêts hypothécaires résidentiels assurés par

la SCHL au Canada (%) 19,9 %

Taux de prêts hypothécaires en souffrance à

l'échelle nationale pour les prêts hypothécaires

assurés par la SCHL (%) 0,30 %



Le Rapport financier trimestriel complet est disponible en ligne .

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

