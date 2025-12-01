LAVAL, QC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Laval et le Fonds de solidarité FTQ sont fiers d'inaugurer Le 605, un immeuble de 101 logements abordables qui accueillera des familles et des personnes seules issues de diverses cultures. Ce projet de mixité sociale et culturelle, porté par la Société de gestion Querbes, qui en assurera la gestion, a été réalisé dans le cadre de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-gouvernement du Québec.

Le montage financier de 45,5 M$ regroupe des investissements de 20 M$ du gouvernement du Canada provenant du Fonds pour le logement abordable et de 17,6 M$ du gouvernement du Québec issus de son partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ pour la création de 2 278 logements abordables au Québec. La Ville de Laval a investi de son côté 7 M$ dans le projet.

Situé au 605, boulevard Curé-Labelle, à Laval, l'immeuble de 6 étages propose des appartements de 1, 2 et 3 chambres à coucher. Ce milieu de vie sécuritaire, inclusif et chaleureux favorisera l'autonomie, la stabilité et l'intégration des résidents, dans un contexte de mixité sociale et culturelle.

L'activité a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx. Elle était accompagnée de la secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy, Mme Annie Koutrakis, du ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, du maire de Laval, M. Stéphane Boyer, de la vice-présidente aux communications et marketing au Fonds immobilier de solidarité FTQ, Mme Josée Lagacé, ainsi que de M. Mazen Houdeib, directeur général de la Société de gestion Querbes et du groupe de ressources techniques Le ROMEL.

Vers la création de 2 278 logements sociaux ou abordables

Dans le cadre du partenariat innovant convenu entre le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, 2 278 nouveaux logements sociaux ou abordables doivent être créés d'ici 2027. Les projets sont majoritairement de nouvelles constructions, auxquelles s'ajoutent, dans une moindre proportion, des acquisitions d'immeubles existants dans le but de les rénover et de pérenniser l'abordabilité des loyers.

Citations

« Grâce à nos investissements dans le logement abordable, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin, ici à Laval et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer nos communautés grâce à des initiatives comme celle-ci. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Depuis mon arrivée en poste, je constate avec plaisir que les leviers mis en place par notre gouvernement font une réelle différence dans la bonification de l'offre de logements. C'est le cas de notre collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ, qui nous permet d'agir concrètement et rapidement, de pair avec les municipalités et les organismes d'habitation, pour mieux loger les Québécoises et les Québécois vivant avec un revenu faible ou modeste. Le 605 en est un exemple probant, car il créera un milieu de vie inclusif et sécuritaire pour des personnes de cultures diverses. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leur capacité à élaborer des solutions locales aux besoins en matière de logement et à l'itinérance. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables à certains des résidents les plus vulnérables de Laval. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. »

Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy

« J'accueille avec enthousiasme ces 101 nouveaux logements dans notre belle région. C'est un projet porteur qui améliore l'accès à un logement abordable pour des familles et des personnes seules, tout en favorisant une mixité sociale et culturelle essentielle à la vitalité de notre communauté. »

Christopher Skeete, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose

« La crise du logement touche beaucoup de gens, et particulièrement les personnes les plus vulnérables. Je suis fier des efforts que nous déployons à Laval pour offrir des milieux de vie accessibles et accueillants. Il reste encore du chemin à faire pour que notre ville demeure à la portée de tous, et l'inauguration d'aujourd'hui représente un pas concret dans cette direction. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« Notre engagement à créer des logements sociaux ou abordables pérennes se poursuit. En finançant ces projets portés par des organismes ancrés dans leurs milieux, nous réaffirmons notre volonté de bâtir des communautés inclusives et durables - car chaque ménage mérite un toit décent et un cadre de vie adapté à ses besoins ».

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Grâce au soutien du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, du Fonds de solidarité FTQ et de la Ville de Laval, ce projet structurant a pu voir le jour au bénéfice des familles lavalloises à moyen et faible revenu. Ce projet est le fruit de l'engagement et du partenariat entre les instances gouvernementales et le milieu communautaire. »

Mazen Houdeib, directeur général du ROMEL et de la Société de gestion Querbes

Fait saillant :

65 des 101 ménages pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec. S'ils y sont admissibles, les locataires pourraient ainsi limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Laval.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement durable. Au 30 juin 2025, il comptait 26 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 4,1 G$, 84 actifs en exploitation totalisant 6 412 unités résidentielles locatives et 5 millions de pieds carrés de terrain à vocation industrielle à développer. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

