TERREBONNE, QC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Tatiana Auguste, députée de Terrebonne, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, et à Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 1er décembre 2025, 14 h.

Date : 1er décembre 2025



Heure : 14 h 30 (HNE)



Lieu : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]